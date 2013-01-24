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高清 LED 电视

32PHF6635/T3
  • 高清纤薄 LED 电视 高清纤薄 LED 电视 高清纤薄 LED 电视
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    高清 LED 电视

    32PHF6635/T3

    高清纤薄 LED 电视

    飞利浦 6600 系列智能电视能将您所有喜爱的应用程序和内容呈现于大屏幕中。现在，只需轻触几下按钮即可尽享大片电影、现场体育赛事和多人游戏。 查看所有优势

    高清 LED 电视

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      高清纤薄 LED 电视

      采用逐点高清技术

      • 80 厘米（32 英寸）
      • LED 电视
      • DTMB
      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

      分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

      智能电视：等待您探索的新世界

      智能电视：等待您探索的新世界

      探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目，享用选择性越来越多的在线应用程序。

      2 路 HDMI 输入和 Easylink，便于集成连接

      用一根线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到电视上，避免零乱的线缆。HDMI 使用未经压缩的信号，确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能，您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光光盘播放机、机顶盒或家庭影院的大多数操作。

      逐点高清技术呈现您钟爱的美丽图像

      飞利浦逐点高清引擎可优化图像质量，提供清晰的图像和精美对比度。因此，无论您在线传输还是从光盘观看，均可享受更清晰的图像、更明亮的白色和更深的黑色。

      LED 电视可使画面呈现令人难以置信的对比度

      凭借 LED 背光源，您可以享受低功耗和具有高亮度、令人难以置信的对比度和鲜艳色彩的优美画面。

      技术规格

      • 图片/显示

        显示屏
        LED 高清电视
        面板分辨率
        1366 x 768
        宽高比
        16:9
        画面效果增强
        逐点高清

      • 智能电视功能

        便于安装
        • 自动检测飞利浦设备
        • 设备连接向导
        • 网络安装向导
        • 设置辅助向导
        易于使用
        • 一站式智能菜单按钮
        • 屏上用户手册
        固件可升级
        • 固件自动升级向导
        • 可通过 USB 升级固件
        飞利浦电视遥控应用程序*
        • 应用程序
        • 频道
        • 控制
        • 电视指南
        • 随选视频
        节目
        USB 录制*
        屏幕格式调整
        • 基本 - 填满屏幕
        • 适应屏幕
        智能电视应用程序*
        • 在线视频商店
        • 社交电视

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        10 瓦
        音效增强
        • 加宽环绕立体声
        • 晶晰声效 (Clear Sound)
        • 自动音量调节器

      • 连接

        HDMI 接口数
        2
        USB 数量
        1
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 以太网-LAN RJ-45
        • 数字音频输出（光纤）
        • 音频 L/R 输入
        • 耳机输出
        • AV 输入
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        • 系统待机
        • 单键式播放
        无线连接
        集成 Wi-Fi 802.11n 2x2

      • 多媒体应用

        视频播放格式
        • 兼容：AVI、MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        音乐播放格式
        • AAC
        • MP3
        • WMA（v2 至 v9.2）
        图片播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • 支持的显示分辨率

        视频输入
        • 24、25、30、50、60 赫兹
        • 高达 1366x768 像素
        电脑输入
        高达 1366x768 @ 60 赫兹

      • 调谐器/接收/发送

        HEVC 支持
        数字电视
        DTMB
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        视频播放
        • NTSC
        • PAL

      • 功率

        主电源
        220 伏~ / 50 赫兹
        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        待机功耗
        <=0.5 瓦
        节能功能
        • 定时器自动关闭
        • ECO 节能模式
        功耗
        50  瓦

      • 尺寸

        包装盒厚度
        133  毫米
        包装盒高度
        516  毫米
        包装盒宽度
        798  毫米
        机身厚度
        73  毫米
        机身高度
        434  毫米
        机身宽度
        719  毫米
        机身厚度（含桌架）
        166  毫米
        机身高度（含桌架）
        470  毫米
        身机宽度（含桌架）
        719  毫米
        产品重量
        3.9  千克
        产品重量（含桌架）
        4  千克
        VESA 壁挂
        100 x 100 毫米
        重量（含包装）
        5.7  千克

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 2 节 AAA 电池
        • 桌架
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 法律及安全手册
        • 保修单

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 2 节 AAA 电池
      • 桌架
      • 电源线
      • 快速入门指南
      • 法律及安全手册
      • 保修单

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