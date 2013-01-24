Ambiglow 利用光环提升您的娱乐体验

Ambiglow 将您的观赏体验提升到了一个新的层次。创新的 Ambiglow 技术可通过形成沉浸式光环来放大屏幕。它具有的快速处理器可分析传入的图像内容，并不断调节发射光的颜色和亮度来匹配图像。用户友好的选项可让您调节您喜欢的氛围。飞利浦 Ambiglow 尤其适用于观看电影、体育节目或玩游戏，为您提供引人入胜的出众观赏体验。