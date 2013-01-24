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采用 Ambiglow 技术的全高清液晶显示屏

356M6QDSB/93
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    采用 Ambiglow 技术的全高清液晶显示屏

    356M6QDSB/93

    尽情享受当下

    大型 35 英寸 Momentum 显示屏采用身临其境的 Ambiglow 照明技术，让您尽情享受当下。采用优质材料制作，Momentum 为您的空间增加了精致感。 查看所有优势

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      尽情享受当下

      • Momentum
      • 35（对角 34.6 英寸/87.9）
      • 1920 x 1080（全高清）
      Ambiglow 利用光环提升您的娱乐体验

      Ambiglow 利用光环提升您的娱乐体验

      Ambiglow 将您的观赏体验提升到了一个新的层次。创新的 Ambiglow 技术可通过形成沉浸式光环来放大屏幕。它具有的快速处理器可分析传入的图像内容，并不断调节发射光的颜色和亮度来匹配图像。用户友好的选项可让您调节您喜欢的氛围。飞利浦 Ambiglow 尤其适用于观看电影、体育节目或玩游戏，为您提供引人入胜的出众观赏体验。

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

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      画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      采用 AMD FreeSync™ 技术，轻松顺畅地玩游戏

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      玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。采用 AMD FreeSync™ 技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。

      专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式

      专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式

      全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。

      LowBlue 模式，高效保护视力

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      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

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      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        AMD FreeSync™ 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        34.6 英寸 / 87.9 厘米
        色域（标准）
        NTSC 87%*，sRGB 102%*
        有效显示区
        772.53（横向）x 418.85（纵向）
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        像素密度
        64 PPI
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        1000:1
        SmartContrast
        50,000,000:1
        像素间距
        0.388 x 0.388 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        画面效果增强
        SmartImage
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 - 83 千赫（水平）/ 50 -76 赫兹（垂直）（模拟，对角）；30 - 85 千赫（水平）/ 48 - 76 赫兹（垂直）(HDMI)
        sRGB

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DVI-D（数字，HDCP）
        • HDMI 1.4
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        HDMI 音频输出

      • 便利性

        方便用户
        • 菜单/确定
        • 输入/向上
        • SmartImage 游戏/返回
        • 亮度/下降
        • 打开/关闭电源
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • LowBlue 模式
        • Ambiglow
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/10  度

      • 功率

        开启模式
        27.01 瓦（能源之星 7.0 测试方法）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        793 x 538 x 242  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        793 x 452 x 53  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        889 x 664 x 298  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        7.20  千克
        不带支座的产品（千克）
        6.78  千克
        带包装的产品（千克）
        10.57  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 至 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 至 60  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 7.0
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • CEL
        • WEEE
        • CECP

      • 机壳

        颜色
        黑色
        表面
        光面/纹理

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          • 2020 Advanced Micro Devices，Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931