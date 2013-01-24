2 路 HDMI 输入和 Easylink，便于集成连接

用一根线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到电视上，避免零乱的线缆。HDMI 使用未经压缩的信号，确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能，您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光光盘播放机、机顶盒或家庭影院的大多数操作。