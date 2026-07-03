产品支持

所有系列

Xenon Standard 氙气灯

支持

Xenon Standard氙气灯

42402C1

Xenon Standard 氙气灯

前往商店

用户手册和文档

产品说明

  • PDF 文件, 556.7 kB
  • 3 July 2026

保修和服务

检查您的保修期限，并开始产品更换或维修

保修

我们的产品保修政策

联系飞利浦

我们很乐意为您服务