专业电视
灵活控制
专业的全高清 IPTV 让您惊喜不断。经济高效的集中管理、快速安装和可定制的用户界面成就了这款灵活的解决方案。更有飞利浦广为称道的迷人画质。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
展示品牌形象。在电视 UI 上展示您的品牌标识
飞利浦专业电视具有清晰、易于导航的用户界面 (UI)，可使用您自己的品牌进行定制。您可轻松将自己的标识和配色添加到搜索栏，提高品牌知名度。
兼容 MyChoice。内置付费内容观看解决方案。
在任何环境下提供付费观看内容 - 从完整的付费观看全部频道模式，到精选付费内容。MyChoice 是一种集成解决方案，允许观看者通过输入代码或插卡的形式解锁付费观看频道。
IPTV。支持通过 IP 协议接收频道。安装您自己的 UI。
支持通过 IP 协议接收频道。您可以安装自己的用户界面 (UI)，UI 可存储在中央服务器上，并通过 IP 协议发送到电视。在 UI 发送到电视上之后，也可存储在本地。这能带来出色的灵活性和快速的安装体验，无论您要对飞利浦专业系统电视进行个性化设置，还是集中管理系统，都能从中受益。
CMND 与控制。操作、更新、保养
在本地（局域网或射频）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是多个屏幕都不在话下。
CMND 与创建。开发并启动您自己的内容
使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。
技术规格
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图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
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43
英寸
- 屏幕对角线尺寸（公制）
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108
厘米
- 显示屏
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- 面板分辨率
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1920x1080p
- 亮度
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250
cd/m²
- 视角
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178º（水平）/178º（垂直）
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调谐器/接收/发送
- 数字电视
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DVB-T/T2/C
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HEVC 全高清（最高可达 1080p60）
- 模拟电视
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PAL
- IP 播放
-
-
功能
- 操作简易
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- 数字服务
-
-
8d EPG
-
当前和下一代
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MHEG
-
图文电视
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HbbTV
-
字幕
- 本地控制
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操纵杆
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人性化功能
- 酒店模式
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- 禁锢模式
-
-
高安全模式
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TXT/MHEG/USB/EPG/字幕锁
- 时间设定
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- 控制开关
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- 吸力控制
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- 应用程序
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YouTube
- 您的品牌
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-
可自定义主屏幕
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位置名称 (GeoNames ID)
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CMND 和创建
-
个性化控制面板 (HTML)
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欢迎徽标
- 时钟
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- 克隆和固件更新
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- CMND 和控制
-
-
离线频道编辑器
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离线设置编辑器
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IP/RF 远程管理
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CMND 和创建
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TV Group 管理
- 控制
-
-
用于电视控制的 JSON API - JAPIT
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Xpress 串行协议
- 交互式 DRM
-
- 创收
-
MyChoice
- 语言
-
访客语言控制
- 遥控器
-
- CMND 与签入
-
-
医疗保健功能
- 控制
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- 便利性
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- 安全
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-
多媒体
- 支持视频播放
-
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格式：H.264/MPEG4 AVC
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MPEG1
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MPEG2
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MPEG4
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WMV9/VC1
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HEVC
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兼容：AVI、MKV
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VP9
- 支持的音乐格式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 至 v9.2）
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WMA-PRO（v9 和 v10）
- 支持的字幕格式
-
- 支持的图像格式
-
- 支持 USB 视频分辨率
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1920x1080p（60 赫兹）
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音频
- 音响输出功率
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16 (2x8)
瓦
- 浴室扬声器输出
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1.5 瓦单声道 8 欧姆
- 喇叭
-
- 声音功能
-
-
DTS-HD
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兼容杜比全景声
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Dolby MS12D
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AVL
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超宽环绕立体声
-
功率
- 主电源
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交流 220-240 伏；50-60 赫兹
- 使用环境温度
-
0 °C 至 40 °C
- 待机功耗
-
<0.3 瓦
- 能源标签级别
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F
- 欧盟能源标签功率
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44
瓦
- 节能功能
-
ECO 节能模式
- EPREL 注册编号
-
345137
-
附件
- 随附
-
-
棱脚支架
-
遥控器 22AV1904A/12
-
2 节 AAA 电池
-
电源线
-
保修单
-
法律及安全手册
- 可选
-
-
简易遥控器 RC 22AV1601B/12
-
医疗保健遥控器 RC 22AV1604B/12
-
外部时钟遥控器 22AV1860A/12
-
DOCSIS 电缆调制解调器 22AV1970A
-
设置遥控器 22AV9574A/12
-
接口（侧面）
- 通用接口插槽
-
CI+ 1.3.2
- HDMI1
-
HDMI 1.4
- 耳机输出
-
迷你插孔
- USB 1
-
USB 2.0
-
接口（背面）
- 浴室扬声器输出
-
迷你插孔
- 外部控制
-
RJ-48
- 天线
-
IEC-75
- 数字音频输出
-
光学
- 以太网（局域网）
-
RJ-45
- HDMI 2
-
HDMI 1.4
- USB2
-
USB 2.0
-
连通性增强
- RJ48
-
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- LAN
-
局域网唤醒
- HDMI
-
-
MHL 2.0 (HDMI1)
-
ARC (HDMI2)
-
设计
- 颜色
-
爵士黑
-
尺寸
- 机身宽度
-
970
毫米
- 机身高度
-
562.5
毫米
- 机身厚度
-
78/82
毫米
- 产品重量
-
7.2
千克
- 身机宽度（含桌架）
-
970
毫米
- 机身高度（含桌架）
-
626
毫米
- 机身厚度（含桌架）
-
194
毫米
- 产品重量（含桌架）
-
7.3
千克
- 可壁挂安装
-
- 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。
- 飞利浦不保证应用程序正确功能的可用性或持续性。
- 标准开机模式功耗根据 IEC62087 Ed 2 标准测得。实际能耗取决于使用电视的频率。
- 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。
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