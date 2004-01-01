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    专业电视

    43HFL4014/12

    灵活控制

    专业的全高清 IPTV 让您惊喜不断。经济高效的集中管理、快速安装和可定制的用户界面成就了这款灵活的解决方案。更有飞利浦广为称道的迷人画质。

    专业电视

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    灵活控制

    专业系统电视

    • PrimeSuite
    • 全高清

    展示品牌形象。在电视 UI 上展示您的品牌标识

    飞利浦专业电视具有清晰、易于导航的用户界面 (UI)，可使用您自己的品牌进行定制。您可轻松将自己的标识和配色添加到搜索栏，提高品牌知名度。

    兼容 MyChoice。内置付费内容观看解决方案。

    在任何环境下提供付费观看内容 - 从完整的付费观看全部频道模式，到精选付费内容。MyChoice 是一种集成解决方案，允许观看者通过输入代码或插卡的形式解锁付费观看频道。

    IPTV。支持通过 IP 协议接收频道。安装您自己的 UI。

    支持通过 IP 协议接收频道。您可以安装自己的用户界面 (UI)，UI 可存储在中央服务器上，并通过 IP 协议发送到电视。在 UI 发送到电视上之后，也可存储在本地。这能带来出色的灵活性和快速的安装体验，无论您要对飞利浦专业系统电视进行个性化设置，还是集中管理系统，都能从中受益。

    CMND 与控制。操作、更新、保养

    在本地（局域网或射频）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是多个屏幕都不在话下。

    CMND 与创建。开发并启动您自己的内容

    使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

    技术规格

    • 图片/显示

      屏幕对角线尺寸（英寸）
      43  英寸
      屏幕对角线尺寸（公制）
      108  厘米
      显示屏
      • LED 全高清
      • D-LED
      面板分辨率
      1920x1080p
      亮度
      250  cd/m²
      视角
      178º（水平）/178º（垂直）

    • 调谐器/接收/发送

      数字电视
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC 全高清（最高可达 1080p60）
      模拟电视
      PAL
      IP 播放
      • Multicast
      • Unicast

    • 功能

      操作简易
      • 图像风格
      • 声音风格
      数字服务
      • 8d EPG
      • 当前和下一代
      • MHEG
      • 图文电视
      • HbbTV
      • 字幕
      本地控制
      操纵杆

    • 人性化功能

      酒店模式
      • 操纵杆控制锁定
      • 菜单锁定
      • 安装菜单锁定
      • 音量限制
      禁锢模式
      • 高安全模式
      • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕锁
      时间设定
      • 定时关机
      • 闹钟唤醒
      • 频道唤醒
      • 唤醒声
      控制开关
      • 频道
      • 功能
      • 图像格式
      • 音量
      • 图像风格
      吸力控制
      • 快速启动模式
      • 自动开机
      • WoLAN
      应用程序
      YouTube
      您的品牌
      • 可自定义主屏幕
      • 位置名称 (GeoNames ID)
      • CMND 和创建
      • 个性化控制面板 (HTML)
      • 欢迎徽标
      时钟
      • 屏幕时钟
      • 可选外置时钟
      克隆和固件更新
      • 即时初始克隆
      • 通过 USB/RF/IP
      CMND 和控制
      • 离线频道编辑器
      • 离线设置编辑器
      • IP/RF 远程管理
      • CMND 和创建
      • TV Group 管理
      控制
      • 用于电视控制的 JSON API - JAPIT
      • Xpress 串行协议
      交互式 DRM
      • VSecure
      • Playready 平滑串流
      创收
      MyChoice
      语言
      访客语言控制
      遥控器
      • 低电量检测
      • RC 电池仓门锁
      • 夜光时钟按钮
      CMND 与签入
      • 客人姓名
      • 客人语言

    • 医疗保健功能

      控制
      • 多个遥控器
      • 兼容医疗保健遥控器
      • 兼容护士呼叫系统
      便利性
      • 耳机输出
      • 独立的主扬声器静音
      • 耳机检测
      安全
      • 双重隔离 II 类
      • 阻燃

    • 多媒体

      支持视频播放
      • 格式：H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • 兼容：AVI、MKV
      • VP9
      支持的音乐格式
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA（v2 至 v9.2）
      • WMA-PRO（v9 和 v10）
      支持的字幕格式
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      支持的图像格式
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF
      支持 USB 视频分辨率
      1920x1080p（60 赫兹）

    • 音频

      音响输出功率
      16 (2x8)  瓦
      浴室扬声器输出
      1.5 瓦单声道 8 欧姆
      喇叭
      • 2.0
      • 下向式
      声音功能
      • DTS-HD
      • 兼容杜比全景声
      • Dolby MS12D
      • AVL
      • 超宽环绕立体声

    • 功率

      主电源
      交流 220-240 伏；50-60 赫兹
      使用环境温度
      0 °C 至 40 °C
      待机功耗
      <0.3 瓦
      能源标签级别
      F
      欧盟能源标签功率
      44  瓦
      节能功能
      ECO 节能模式
      EPREL 注册编号
      345137

    • 附件

      随附
      • 棱脚支架
      • 遥控器 22AV1904A/12
      • 2 节 AAA 电池
      • 电源线
      • 保修单
      • 法律及安全手册
      可选
      • 简易遥控器 RC 22AV1601B/12
      • 医疗保健遥控器 RC 22AV1604B/12
      • 外部时钟遥控器 22AV1860A/12
      • DOCSIS 电缆调制解调器 22AV1970A
      • 设置遥控器 22AV9574A/12

    • 接口（侧面）

      通用接口插槽
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 1.4
      耳机输出
      迷你插孔
      USB 1
      USB 2.0

    • 接口（背面）

      浴室扬声器输出
      迷你插孔
      外部控制
      RJ-48
      天线
      IEC-75
      数字音频输出
      光学
      以太网（局域网）
      RJ-45
      HDMI 2
      HDMI 1.4
      USB2
      USB 2.0

    • 连通性增强

      RJ48
      • IR 输入/输出
      • 串行 Xpress 接口
      EasyLink (HDMI CEC)
      • 单键式播放
      • 系统待机
      • RC 通过
      • 系统音频控制
      LAN
      局域网唤醒
      HDMI
      • MHL 2.0 (HDMI1)
      • ARC (HDMI2)

    • 设计

      颜色
      爵士黑

    • 尺寸

      机身宽度
      970  毫米
      机身高度
      562.5  毫米
      机身厚度
      78/82  毫米
      产品重量
      7.2  千克
      身机宽度（含桌架）
      970  毫米
      机身高度（含桌架）
      626  毫米
      机身厚度（含桌架）
      194  毫米
      产品重量（含桌架）
      7.3  千克
      可壁挂安装
      • 200 x 200 毫米
      • M6

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 遥控器电池
    • 遥控器
    • 保修单
    • 电源线
    • 桌架
    Badge-D2C

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    • 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。
    • 飞利浦不保证应用程序正确功能的可用性或持续性。
    • 标准开机模式功耗根据 IEC62087 Ed 2 标准测得。实际能耗取决于使用电视的频率。
    • 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。

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