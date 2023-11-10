通过云连接和控制内容

利用集成式 HTML5 浏览器，通过云端连接和控制内容。使用基于 Chrome 的浏览器，在线设计内容，然后连接一台显示屏或整个网络。采用全高清分辨率，以横向或纵向模式显示内容。只需使用可选的 CRD22 WiFi 模块或通过 LAN 将显示屏连接至互联网，即可欣赏您自建的播放列表。