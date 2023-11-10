Signage Solutions EcoDesign
显示效果更好
使用本款具有环保理念的 4K 超高清数字显示屏吸引观众。采用最新的 PPDS EcoDesign 技术，在提供无与伦比的 4K UHD 性能的同时，耗电量仅为市场上其他型号的一半。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Signage Solutions EcoDesign
显示效果更好
EcoDesign 18/7 显示屏
100% 回收和可回收包装
飞利浦标志牌 3650 EcoDesign 显示屏采用环保且能效更高的生产过程、物理特性、材料、包装和内置软件，专为使用同类产品不到一半的功率运行，同时，仍能达到同样无与伦比的性能。
Android SoC 处理器。本地和网络应用程序
这些高效的显示屏由我们的 Android 10 SoC 平台提供技术支持，针对本机 Android 应用程序进行了优化，您也可以将 Web 应用程序直接安装到显示屏上。灵活且安全，确保显示屏规格在较长时间内不会过时。
通过云连接和控制内容
利用集成式 HTML5 浏览器，通过云端连接和控制内容。使用基于 Chrome 的浏览器，在线设计内容，然后连接一台显示屏或整个网络。采用全高清分辨率，以横向或纵向模式显示内容。只需使用可选的 CRD22 WiFi 模块或通过 LAN 将显示屏连接至互联网，即可欣赏您自建的播放列表。
EPEAT Silver Climate+ 认证
飞利浦标志牌 3650 EcoDesign 获得 EPEAT Silver Climate+ 的认可并在其上注册，符合世界一流电子产品生态标签所规定的一系列严格标准。
故障转移。确保内容始终运行
故障转移对于要求严苛的商业应用程序至关重要，它是一项革命性的技术，万一输入源或应用程序出现故障，它可以在屏幕上自动播放备份内容。只需选择主输入连接和故障转移连接，即可立即提供内容保护。
无线屏幕共享的可选交互
使用现有 WiFi 网络进行无线屏幕共享以即时安全地连接设备，或使用我们可选的 HDMI 互动加密狗直接在屏幕上投影，而无需连接到安全网络。
配备 Philips Wave，可用于远程管理
使用 Wave 远程解锁飞利浦标志牌 3650 EcoDesign 显示屏的强大功能、多功能性和智能。这种革命性的云平台可让您完全掌控一切，简化安装和设置、监控和控制显示屏、升级固件、管理播放列表和设置电源计划。节省时间、精力以及对环境的影响。
通过可选模块连接 WiFi 和蓝牙 5.2
轻松安排从 USB 或内存播放的内容。您的飞利浦专业显示屏将从待机模式唤醒并播放所需的内容，然后在播放结束后返回至待机模式。
技术规格
-
图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（公制）
-
125.7
厘米
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
-
49.5
英寸
- 宽高比
-
16:9
- 面板分辨率
-
3840 x 2160
- 像素间距
-
0.2854 x 0.2854 毫米
- 出色分辨率
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度
-
350
cd/m²
- 显示屏色彩
-
10.6 亿
- 对比度（标准）
-
4000:1
- 动态对比度
-
500,000:1
- 响应时间（标准）
-
8
毫秒
- 视角（水平）
-
178
度
- 视角（垂直）
-
178
度
- 画面效果增强
-
-
3/2 - 2/2 移动下拉
-
动态对比度增强
-
运动补偿去隔行
-
逐行扫描
- 面板技术
-
VA
- 操作系统
-
Android 10
-
连接
- 音频输出
-
3.5 毫米插孔
- 视频输入
-
-
HDMI 2.0 (x2)
-
DVI-I (x 1)
-
USB 2.0 (x2)
-
USB 3.0 (x2)
- 音频输入
-
3.5 毫米插孔
- 其它接口
-
micro SD
- 外部控制
-
-
RJ45
-
RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
-
IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
- 可选 WiFi 功能
-
CRD22 无线网卡
-
便利性
- 放置
-
- 平铺矩阵
-
高达 15 x 15
- 键盘控制
-
- 遥控信号
-
锁定
- 信号循环途径
-
- 节能功能
-
智能电源管理
- 网络可控性
-
-
声音
- 内置扬声器
-
2 x 10 瓦 RMS
-
功率
- 主电源
-
100 - 240 伏~，50/60 赫兹
- 功耗（标准）
-
56
瓦
- 消耗（最大）
-
103 瓦
- 待机功耗
-
<0.5 瓦
- 节能功能
-
智能电源管理
- 能源标签级别
-
E
-
支持的显示分辨率
- 电脑格式
-
- 视频格式
-
-
尺寸
- 机身宽度
-
1128.4
毫米
- 产品重量
-
14.25
千克
- 机身高度
-
649.0
毫米
- 机身厚度
-
63.5
毫米
- 机身宽度（英寸）
-
44.43
英寸
- 机身高度（英寸）
-
25.55
英寸
- 壁架
-
400 毫米 x 400 毫米，M6
- 边框宽度
-
14.9 毫米（平滑边框）
- 产品重量（磅）
-
31.42
磅
-
使用条件
- 海拔
-
0 ~ 3000 米
- 温度范围（工作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
30,000
小时
- 温度范围（存储）
-
-20 ~ 60
°C
- 湿度范围（工作）[RH]
-
20~80% RH（非冷凝）
- 湿度范围（存储）[RH]
-
5~95% RH（非冷凝）
-
多媒体应用
- USB 播放视频
-
-
H.263
-
H.264
-
H.265
-
MPEG1/2
-
MPEG4
-
VP8
-
VP9
- USB 播放图片
-
- USB 播放音频
-
-
内置播放器
- CPU
-
四核 Cortex A55
- GPU
-
G52 MC1
- 内存
-
-
附件
- 随附的附件
-
-
红外传感器线缆（1.8 米）(x1)
-
RS232 菊花链线缆
-
飞利浦徽标（1 个）
-
交流电源线
-
交流开关盖
-
线夹 (x2)
-
快速入门指南
-
RS232 电缆
-
USB 护盖 (x1)
-
其他条款
- 屏幕显示语言
-
-
英语
-
法语
-
德语
-
意大利语
-
波兰语
-
俄语
-
西班牙语
-
土耳其语
-
简体中文
-
繁体中文
-
阿拉伯语
-
日语
- 保修
-
3 年保修
- 审批机构
-
-
CE
-
CB
-
BSMI
-
FCC，A 类
-
VCCI
-
J-Moss
-
ETL
-
RoHS
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。