50BDL4550D/00
使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。
对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
作为稳健的显示屏管理平台，CMND 将控制能力交回您的手中。使用“CMND 与创建”更新和管理内容，或者使用“CMND 与控制”控制您的设置。有了 CMND，一切皆有可能。
使用强大的创作工具“CMND 与创建”，可以设计和创建令人心动的内容。通过拖放式界面、预加载的模板和集成的小工具，您将能够以动人的内容打动客户。支持纵向和横向模式。
利用“CMND 与控制”，在中心位置轻松管理多台显示屏。通过从远程位置执行的实时显示屏监控、设置和软件更新，以及一次定制和配置多台显示屏（如电视墙或菜单展示板）的功能，控制一整套显示屏从未如此轻松。
通过互联网连接控制您的显示屏。您的 Android 飞利浦专业显示屏针对本地 Android 应用程序进行优化，且您还可以直接将网络应用程序安装到显示屏。全新 Android 8 操作系统可确保软件安全，并可更长时间保持全新规格。
内容为王，利用自动截屏功能，可以随时确保内容启动并运行。屏幕截图全天摄取，然后存放在 FTP 服务器上。从那里，您可以随时随地查看这些屏幕截图。
借助 ADS 宽视角技术，可以从任何角度观看。高级超维场转换技术可提供更快的显示画面处理速度，以实现更流畅的内容过渡、卓越的图像精度以及 180 度视角的卓越色彩再现。
利用集成式 HTML5 浏览器，通过云连接和控制内容。使用基于 Chrome 的浏览器，在线设计内容，然后连接一台显示屏或整个网络。采用全高清分辨率，以横向或纵向模式显示内容。只需使用 WiFi 或 RJ45 网线将显示屏连接到 Internet，即可欣赏您自建的播放列表。
