包装盒中的其他物品
- 电源线
- 快速入门指南
- 遥控器
- 桌架
- 用户手册
- 保修单
- 2 节 AAA 电池
4K 曲面 Razor Slim 智能 LED 电视
精密工程符合多功能设计。飞利浦 7500 电视将令人惊叹的 4K 超高清分辨率与出色的音质及简约的设计巧妙融合。这款智能电视可为您提供几乎无限的娱乐选择。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
4K 曲面 Razor Slim 智能 LED 电视
精密工程符合多功能设计。飞利浦 7500 电视将令人惊叹的 4K 超高清分辨率与出色的音质及简约的设计巧妙融合。这款智能电视可为您提供几乎无限的娱乐选择。 查看所有优势
4K 曲面 Razor Slim 智能 LED 电视
精密工程符合多功能设计。飞利浦 7500 电视将令人惊叹的 4K 超高清分辨率与出色的音质及简约的设计巧妙融合。这款智能电视可为您提供几乎无限的娱乐选择。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
4K 曲面 Razor Slim 智能 LED 电视
精密工程符合多功能设计。飞利浦 7500 电视将令人惊叹的 4K 超高清分辨率与出色的音质及简约的设计巧妙融合。这款智能电视可为您提供几乎无限的娱乐选择。 查看所有优势
时尚、前沿、典雅、精密。飞利浦纤巧无比的轮廓。如此纤巧的外形激发出如此浓厚的兴趣不足为奇，为您的家居装饰平添诸多雅致。
分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。
借助飞利浦逐点超高清引擎体验 4K 超高清图像的清晰度。该引擎可优化图像质量，提供具有非凡细节和层次的平滑、流畅图像 – 让您时时享受更清晰的 4K 图像、更明亮的白色和更深的黑色。
飞利浦四核处理器集成了四核 GPU，可提供激动人心的观赏体验。借助飞利浦智能电视，您可以浏览、启动应用程序和播放视频，获得超高速、超直观和超好玩的体验。
超高清电视的分辨率是传统全高清电视的四倍。超过 800 万像素以及我们独一无二的超高分辨率提升技术，您将体验到最佳的画面质量。原始画面质量越高，您体验到的图像和分辨率效果就越好。尽享经过优化的清晰度、更强的立体感、卓越的对比度、流畅的自然动态以及完美细节。
图片/显示
智能电视功能
正在处理
声音
连接
多媒体应用
支持的显示分辨率
调谐器/接收/发送
功率
尺寸
附件