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4K HDR 显示器，采用 Ambiglow 技术

558M1RY/93
  • 将您的控制台游戏体验提升到新的层次 将您的控制台游戏体验提升到新的层次 将您的控制台游戏体验提升到新的层次
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    4K HDR 显示器，采用 Ambiglow 技术

    558M1RY/93

    将您的控制台游戏体验提升到新的层次

    这款 Momentum 显示器具有由传奇音响专家 Bowers & Wilkins 设计的震撼音效，打造全新控制台游戏体验。这款靓丽的大显示器具有出色的性能，让您沉醉于每个精彩细节之中。它可以提供理想的音效和视觉效果，让您时刻畅享精彩游戏。 查看所有优势

    4K HDR 显示器，采用 Ambiglow 技术

    将您的控制台游戏体验提升到新的层次

    这款 Momentum 显示器具有由传奇音响专家 Bowers & Wilkins 设计的震撼音效，打造全新控制台游戏体验。这款靓丽的大显示器具有出色的性能，让您沉醉于每个精彩细节之中。它可以提供理想的音效和视觉效果，让您时刻畅享精彩游戏。 查看所有优势

    将您的控制台游戏体验提升到新的层次

    这款 Momentum 显示器具有由传奇音响专家 Bowers & Wilkins 设计的震撼音效，打造全新控制台游戏体验。这款靓丽的大显示器具有出色的性能，让您沉醉于每个精彩细节之中。它可以提供理想的音效和视觉效果，让您时刻畅享精彩游戏。 查看所有优势

    4K HDR 显示器，采用 Ambiglow 技术

    将您的控制台游戏体验提升到新的层次

    这款 Momentum 显示器具有由传奇音响专家 Bowers & Wilkins 设计的震撼音效，打造全新控制台游戏体验。这款靓丽的大显示器具有出色的性能，让您沉醉于每个精彩细节之中。它可以提供理想的音效和视觉效果，让您时刻畅享精彩游戏。 查看所有优势

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      将您的控制台游戏体验提升到新的层次

      • Momentum
      • 55 英寸（139.7 厘米）
      • 3840 x 2160（4K 高清）
      Ambiglow 利用光环提升您的娱乐体验

      Ambiglow 利用光环提升您的娱乐体验

      Ambiglow 将您的观赏体验提升到了一个新的层次。创新的 Ambiglow 技术可通过从显示器形成光环来增强内容在屏幕上的显示效果。它具有快速处理器可分析传入的图像内容，并不断调节发射光的颜色和亮度来匹配图像。飞利浦 Ambiglow 尤其适用于观看电影、体育节目或玩游戏，可为您提供引人入胜的独特观赏体验。

      UltraClear 4K UHD (3840x2160) 分辨率，十分精确

      UltraClear 4K UHD (3840x2160) 分辨率，十分精确

      这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。

      AMD FreeSync™ Premium Pro；流畅，低延迟 HDR 游戏

      AMD FreeSync™ Premium Pro；流畅，低延迟 HDR 游戏

      游戏不应当是在断断续续地进行和损坏的帧之间作选择。AMD FreeSync™ Premium Pro 可为您提供真正的 HDR 游戏体验：以出众性能提供流畅的游戏体验，同时提供出色的高动态范围视觉效果并保持低延迟。

      120 赫兹刷新率，呈现出色顺畅的逼真图像

      120 赫兹刷新率，呈现出色顺畅的逼真图像

      激烈的竞技游戏要求显示器能够提供无迟滞的出色顺畅图像。这款飞利浦显示器每秒钟可将屏幕图像重绘 120 次，速度比标准显示器有效提升。较低的帧速率使敌人在屏幕上呈现点对点的跳动状态，让您很难瞄准攻击目标。而 120 赫兹帧速率可将敌人的动作十分流畅地呈现在屏幕上，您再也不会缺失关键图像，可以轻松瞄准目标。这款飞利浦显示器具有低输入迟滞并可确保不会发生屏幕图像撕裂现象，是您理想的游戏伙伴。

      低输入迟滞可减少设备和显示器之间的延迟时间

      低输入迟滞可减少设备和显示器之间的延迟时间

      输入迟滞是已连设备执行操作和在屏幕上看到结果之间所用的时间量。低输入迟滞可减少从设备到显示器输入命令之间延迟时间，对于畅玩颤动灵敏型游戏有大大的改善，这对于快节奏、竞技游戏的玩家尤为重要。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      集成式低音扬声器、中高音扬声器和高音扬声器，带来震撼音效

      六种音效模式，可优化您的游戏、观看或聆听体验。体育与竞赛：在欣赏体育或竞速游戏时，营造出身临其境的逼真体验。角色扮演和冒险：让您沉浸在具有独特氛围的宽广音效之中。射击和动作：体验震撼、富于冲击力的音效，从而获得出众的刺激感和真实感。观看电影：增强电影配乐的表现力，提供身临其境的影院级聆听体验。音乐：由 Bowers & Wilkins 打造的真实音效，聆听艺术家希望带给您的出色音质。个性化：访问 EQ 菜单，根据您的特定需求调整音效。

      配有 Kvadrat 制造的优质扬声器织物

      就应该通透无碍地品享这种完美声音。这款飞利浦显示器上的平板影院配有高端制造商 Kvadrat 制造的优质扬声器织物。这种漂亮的羊毛混纺材料具有透声性，使每一个闪耀的细节都能从扬声器自由流入房间。

      SmartImage HDR 让您观看 HDR 内容时获得出色体验

      选择一种更适合您观赏需求的 SmartImage HDR 模式。HDR 游戏：针对玩视频游戏进行优化。白色更亮，黑色更暗，游戏场景更为生动，显示更多细节，让您轻松发现隐藏在黑暗角落和阴影中的敌人。HDR 电影：观看 HDR 电影的理想选择。提供更出色的对比度和亮度，带来更逼真的沉浸式观赏体验。HDR 照片：增强红色、绿色和蓝色，呈现生动的视觉效果。DisplayHDR：VESA DisplayHDR 认证*。个性化：在图像菜单中自定义设置。*请参阅 HDR 级别规格。

      多视窗可同时启用双连接和查看

      飞利浦多视窗超高分辨率显示屏能够为您带来互联世界的非凡体验。多视窗可同时启用有源双连接和查看，这样您就可以同时在多个设备上（如 PC 和笔记本电脑）处理复杂的多任务。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        VA 液晶显示屏
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        55 英寸/139.7 厘米
        色域（最小）
        DCI-P3 覆盖范围：95%*
        色域（标准）
        NTSC 104%*，sRGB 125%*
        HDR
        DisplayHDR 1000 认证
        有效显示区
        1209.6（水平）x 680.4（垂直）毫米
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        HDMI：3840 x 2160 @ 60 赫兹、2560 x 1440 @ 120 赫兹；DP：3840 x 2160 @ 120 赫兹
        像素密度
        80 PPI
        响应时间（标准）
        4 毫秒（灰阶）
        低输入迟滞
        亮度
        正常模式：750 cd/m2；HDR 模式：1200  cd/m²
        SmartContrast
        Mega Infinity DCR
        对比度（标准）
        4000:1
        像素间距
        0.315 x 0.315 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage 游戏
        显示屏色彩
        支持 10.7 亿色
        扫描频率
        HDMI：30 - 160 千赫（水平）/40 - 60 赫兹（垂直）；DP：30 - 270 千赫（水平）/48 - 120 赫兹（垂直）
        SmartUniformity
        95 ~ 103%
        Delta E
        < 2 (sRGB)
        sRGB
        无闪烁
        LowBlue 模式
        Ambiglow
        3 面
        AMD FreeSync™ 技术
        Premium Pro

      • 连接

        信号输入
        • DisplayPort 1.4 x 1
        • HDMI 2.0 x 3
        USB：
        USB-B x 1（上行）、USB 3.2 x 4（下行，具有 2 个快速充电 B.C 1.2 标准）
        同步输入
        单独同步
        音频（输入/输出）
        耳机输出

      • 便利性

        多视窗
        • PIP/PBP 模式
        • 2x 设备
        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单/确定
        • 输入/向上
        • 音效模式/向下
        • SmartImage 游戏/返回
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 西班牙语
        • 简体中文
        • 瑞典语
        • 土耳其语
        • 繁体中文
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装（200x200 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 声音

        输出功率
        40 瓦 (RMS)，2.1 声道，由 Bowers & Wilkins 打造的音效
        音效增强
        DTS 音效
        扬声器配置
        2 个高音扬声器，2 个 10 瓦中高音扬声器，1 个 20 瓦低音扬声器

      • 底座

        倾斜
        -5/10  度

      • 功率

        开启模式
        122.96 瓦（标准）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 运行 - N.A.
        • 关机 - 红色
        • 待机 - 红色（呼吸）
        电源
        • 内部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        1232 x 834 x 308  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        1232 x 715 x 102  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        1390 x 990 x 376  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        26.5  千克
        不带支座的产品（千克）
        22.7  千克
        带包装的产品（千克）
        34.31  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CB
        • CE 标记
        • TUV/ISO9241-307
        • TUV-BAUART
        • 乌克兰语
        • CU-EAC
        • EAEU RoHS
        • CCC
        • CECP
        • CEL

      • 机壳

        颜色
        黑色
        表面
        纹理/光滑

      • 包装盒内物品：

        配件
        遥控器

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          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • 为了获得出色的输出性能，请始终确保您的显卡能够达到此飞利浦显示器的最大分辨率和刷新率。
          • BT. 709 / DCI-P3 覆盖范围基于 CIE1976
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931
          • 2020 Advanced Micro Devices，Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。