将您的控制台游戏体验提升到新的层次
这款 Momentum 显示器具有由传奇音响专家 Bowers & Wilkins 设计的震撼音效，打造全新控制台游戏体验。这款靓丽的大显示器具有出色的性能，让您沉醉于每个精彩细节之中。它可以提供理想的音效和视觉效果，让您时刻畅享精彩游戏。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
将您的控制台游戏体验提升到新的层次
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将您的控制台游戏体验提升到新的层次
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Ambiglow 将您的观赏体验提升到了一个新的层次。创新的 Ambiglow 技术可通过从显示器形成光环来增强内容在屏幕上的显示效果。它具有快速处理器可分析传入的图像内容，并不断调节发射光的颜色和亮度来匹配图像。飞利浦 Ambiglow 尤其适用于观看电影、体育节目或玩游戏，可为您提供引人入胜的独特观赏体验。
这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。
游戏不应当是在断断续续地进行和损坏的帧之间作选择。AMD FreeSync™ Premium Pro 可为您提供真正的 HDR 游戏体验：以出众性能提供流畅的游戏体验，同时提供出色的高动态范围视觉效果并保持低延迟。
激烈的竞技游戏要求显示器能够提供无迟滞的出色顺畅图像。这款飞利浦显示器每秒钟可将屏幕图像重绘 120 次，速度比标准显示器有效提升。较低的帧速率使敌人在屏幕上呈现点对点的跳动状态，让您很难瞄准攻击目标。而 120 赫兹帧速率可将敌人的动作十分流畅地呈现在屏幕上，您再也不会缺失关键图像，可以轻松瞄准目标。这款飞利浦显示器具有低输入迟滞并可确保不会发生屏幕图像撕裂现象，是您理想的游戏伙伴。
输入迟滞是已连设备执行操作和在屏幕上看到结果之间所用的时间量。低输入迟滞可减少从设备到显示器输入命令之间延迟时间，对于畅玩颤动灵敏型游戏有大大的改善，这对于快节奏、竞技游戏的玩家尤为重要。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
六种音效模式，可优化您的游戏、观看或聆听体验。体育与竞赛：在欣赏体育或竞速游戏时，营造出身临其境的逼真体验。角色扮演和冒险：让您沉浸在具有独特氛围的宽广音效之中。射击和动作：体验震撼、富于冲击力的音效，从而获得出众的刺激感和真实感。观看电影：增强电影配乐的表现力，提供身临其境的影院级聆听体验。音乐：由 Bowers & Wilkins 打造的真实音效，聆听艺术家希望带给您的出色音质。个性化：访问 EQ 菜单，根据您的特定需求调整音效。
就应该通透无碍地品享这种完美声音。这款飞利浦显示器上的平板影院配有高端制造商 Kvadrat 制造的优质扬声器织物。这种漂亮的羊毛混纺材料具有透声性，使每一个闪耀的细节都能从扬声器自由流入房间。
选择一种更适合您观赏需求的 SmartImage HDR 模式。HDR 游戏：针对玩视频游戏进行优化。白色更亮，黑色更暗，游戏场景更为生动，显示更多细节，让您轻松发现隐藏在黑暗角落和阴影中的敌人。HDR 电影：观看 HDR 电影的理想选择。提供更出色的对比度和亮度，带来更逼真的沉浸式观赏体验。HDR 照片：增强红色、绿色和蓝色，呈现生动的视觉效果。DisplayHDR：VESA DisplayHDR 认证*。个性化：在图像菜单中自定义设置。*请参阅 HDR 级别规格。
飞利浦多视窗超高分辨率显示屏能够为您带来互联世界的非凡体验。多视窗可同时启用有源双连接和查看，这样您就可以同时在多个设备上（如 PC 和笔记本电脑）处理复杂的多任务。
图片/显示
连接
便利性
声音
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳
包装盒内物品：