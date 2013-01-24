集成式低音扬声器、中高音扬声器和高音扬声器，带来震撼音效

六种音效模式，可优化您的游戏、观看或聆听体验。体育与竞赛：在欣赏体育或竞速游戏时，营造出身临其境的逼真体验。角色扮演和冒险：让您沉浸在具有独特氛围的宽广音效之中。射击和动作：体验震撼、富于冲击力的音效，从而获得出众的刺激感和真实感。观看电影：增强电影配乐的表现力，提供身临其境的影院级聆听体验。音乐：由 Bowers & Wilkins 打造的真实音效，聆听艺术家希望带给您的出色音质。个性化：访问 EQ 菜单，根据您的特定需求调整音效。