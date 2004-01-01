55BDL6051C/00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
一个屏幕上会显示四个信号源。无线屏幕共享允许您同时连接多个设备，以便在需要时快速切换内容。使用您现有的 Wi-Fi 网络即时安全地连接设备，或使用我们可选的 HDMI 交互式转换器直接向屏幕投射，无需连接到安全/受保护网络进行协作。
电容式触摸屏为您提供几乎无边框玻璃的前沿外观，边框宽度仅为 1.5 毫米！通过借助多达 10 个触点打造令人难忘的交互式体验。此款显示屏非常适合协作和竞争应用，可将您的受众与任何内容连接起来，成为在教育、公共场所、企业、酒店和零售环境应用的理想选择。
通过互联网连接控制您的显示屏。您的 Android 飞利浦专业显示屏针对本地 Android 应用程序进行优化，且您还可以直接将网络应用程序安装到显示屏。全新 Android 操作系统可确保软件安全，并可更长时间保持全新规格。
通过白板模式激发敏捷协作。您只需激活此功能，即可将显示屏变成空白画布，供多个用户手动或使用专用显示标记绘制。然后捕获屏幕上的所有内容，轻松打印或共享文件。
即时可用的视频会议软件使一对一或群组视频通话比以往更轻松。只需使用自己的相机或添加可选的 Logitech Meetup 捆绑包，即可实现一体化 ConferenceCam 解决方案。
将这款飞利浦专业显示屏集成至您的 Crestron 网络，通过您的笔记本电脑、台式电脑或移动设备实现全面的远程控制。打开和关闭显示屏、计划内容、管理设置，并轻松连接外部设备。Crestron Connected® 为系统控制提供快速、可靠和安全的企业级解决方案。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。