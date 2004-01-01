HID 电容式触摸，带 USB 即插即用

电容式触摸屏为您提供几乎无边框玻璃的前沿外观，边框宽度仅为 1.5 毫米！通过借助多达 10 个触点打造令人难忘的交互式体验。此款显示屏非常适合协作和竞争应用，可将您的受众与任何内容连接起来，成为在教育、公共场所、企业、酒店和零售环境应用的理想选择。