Cinema 21:9 居家真影院的电影屏幕宽高比，顶部和底部没有黑条

大多数电视的宽高比为 16:9（或 1.78:1），分辨率为 1080p 全高清。而好莱坞大片制作的宽高比通常为 2.39:1。全新的飞利浦 Cinema 21:9 居家真影院电视完美匹配导演采用的原始电影格式和 21:9 (2.39:1) 的宽高比。因此，无论是什么电影，您现在都能以原始的宽高比欣赏，而且不会出现黑边。