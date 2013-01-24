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Cinema 21:9

液晶电视

56PFL9954H/98
  • 每晚的电视盛宴 每晚的电视盛宴 每晚的电视盛宴
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    Cinema 21:9 液晶电视

    56PFL9954H/98

    每晚的电视盛宴

    享受电影的原汁原味！这款超宽屏幕电视完美匹配 21:9 电影格式，在流光溢彩的辅助下展现出醉人魅力。使您每晚都能在家享受视觉盛宴。 查看所有优势

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      每晚的电视盛宴

      具有 21:9 居家真影院格式和流光溢彩功能

      • 142 厘米（56 英寸）
      • 全高清 1080P
      • 数字电视
      Cinema 21:9 居家真影院的电影屏幕宽高比，顶部和底部没有黑条

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      大多数电视的宽高比为 16:9（或 1.78:1），分辨率为 1080p 全高清。而好莱坞大片制作的宽高比通常为 2.39:1。全新的飞利浦 Cinema 21:9 居家真影院电视完美匹配导演采用的原始电影格式和 21:9 (2.39:1) 的宽高比。因此，无论是什么电影，您现在都能以原始的宽高比欣赏，而且不会出现黑边。

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      DLNA 电脑网络连接让您欣赏视频、查看到来自于个人电脑上的图片和收听音乐

      技术规格

      • 图片/显示

        宽高比
        • 2.39:1
        • 21:9
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        56  英寸
        屏幕对角线尺寸（公制）
        142  厘米
        显示屏类型
        LCD 全高清 UW-UXGA 动态矩阵
        面板分辨率
        2560x1080
        画面效果增强
        • 锐腾核芯引擎
        • 锐腾自然动感
        • 锐腾精细对比
        • 锐腾鲜活色彩
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 超感五维智能丽像
        • 锯齿消除
        • 逐行扫描
        • 1080p 24/25/30 赫兹处理
        • 1080p 50/60 赫兹处理
        • 扫描背光
        屏幕增强
        抗反射镀层屏幕
        彩色机壳
        带有黑色后盖的黑色玻璃装饰前板

      • 流光溢彩

        流光溢彩功能
        • 流光溢彩 3
        • 闲置灯光模式
        调光功能
        手动及通过光传感器
        流光溢彩光系统
        广色 LED

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 640 x 480，60 赫兹
        • 800 x 600，60 赫兹
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        视频格式
        • 480i、60 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 576i，50 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 1080i、50、60 赫兹
        • 1080p、24、50、60 赫兹
        • 1080p、24、25、30 赫兹

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        2 x 12W RMS（4 欧姆，7% THD）
        音效增强
        • 自动音量调衡
        • 数字信号处理
        • 动态低音增强
        • 高音和低音控制
        声音系统
        BBE

      • 扬声器

        内置扬声器
        4
        扬声器类型
        • 2 个集成式超重低音扬声器
        • 2 个球顶高音扬声器

      • 便利性

        儿童保护
        儿童锁 + 父母端控件
        连接增强
        捷联技术
        便于安装
        • 自动节目命名
        • 自动频道设定 (ALC)
        • 自动调谐系统 (ATS)
        • 自动存储
        • 微调
        • PLL 数字调谐
        • 即插即用
        易于使用
        • 自动音量调衡
        • 预设的差音量
        • 图形用户界面
        • 屏幕显示
        • 节目表
        • 设置帮助向导
        • 侧控
        • 连接助手
        • 自动设置向导
        • 演示模式
        • 屏上用户手册
        • 触控按钮
        • 最爱节目选择
        • 独特的主屏幕
        • 马赛克频道栅
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        • DVD-R
        • 星期六
        • 机顶盒
        • 通用
        • HTS（家庭影院系统）
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        • 电脑扩展 16:9
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        • 超级变焦
        • 宽银幕
        • 无格式转换（1080p 逐点显示）
        • Cinema 21:9 居家真影院
        • Cinema 21:9 居家真影院字幕移动
        图文电视
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        固件可升级
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        • 节能模式
        • 标准
        • 鲜艳

      • 多媒体应用

        多媒体连接
        • 以太网-UTP5
        • USB
        播放格式
        • MP3
        • WMA v2 至 v9.2
        • 幻灯片文件 (.alb)
        • JPEG 静态数码照片
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • AVI
        • H.264/MPEG-4 AVC
        • MPEG 节目流 PAL
        • WMV9/VC1

      • 调谐器/接收/发送

        天线输入
        75 欧姆同轴 (IEC75)
        视频播放
        • NTSC
        • SECAM
        • PAL
        调谐波段
        • Hyperband 技术
        • S-Channel
        • UHF
        • VHF

      • 连接

        Ext 1 Scart
        • 音频 L/R
        • CVBS 输入
        • RGB
        Ext 2 Scart
        • 音频 L/R
        • CVBS 输入
        • RGB
        Ext 3
        • YPbPr
        • 音频 L/R 输入
        • VGA 电脑接口
        前接/侧接
        • HDMI v1.3
        • S-video 输入
        • CVBS 输入
        • 音频 L/R 输入
        • 耳机输出
        • USB
        电脑网络连接
        DLNA 1.0 认证
        其它接口
        • 模拟音频 L/R 输出
        • S/PDIF 输出（同轴）
        • 通用接口
        HDMI 1
        HDMI v1.3
        HDMI 2
        HDMI v1.3
        HDMI 3
        HDMI v1.3
        HDMI 4
        HDMI v1.3
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 单键式播放
        • EasyLink
        • 逐点晶晰连接（飞利浦）
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        • 系统待机

      • 功率

        环境温度
        5 °C 至 35 °C
        主电源
        交流 220 - 240 V +/- 10%
        功耗（标准）
        240  瓦
        待机功耗
        <0.15 瓦

      • 尺寸

        机身宽度
        1418  毫米
        机身高度
        691  毫米
        机身厚度
        105  毫米
        机身高度（含桌架）
        745  毫米
        机身厚度（含桌架）
        324  毫米
        支架宽度
        550  毫米
        重量（含包装）
        50  千克
        产品重量
        31.9  千克
        产品重量（含桌架）
        37.4  千克
        包装盒宽度
        1550  毫米
        包装盒高度
        994  毫米
        包装盒厚度
        362  毫米
        VESA 壁挂
        400 x 400 毫米

      • 附件

        随附的附件
        • 轻松调衡壁架
        • RF 天线电缆
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 用户手册
        • 保修证书
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        可选配件
        配套桌架 ST569954

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 轻松调衡壁架
      • RF 天线电缆
      • 电源线
      • 快速入门指南
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      • 遥控器电池
      • 可选配件: 配套桌架 ST569954

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