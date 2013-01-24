包装盒中的其他物品
- 轻松调衡壁架
- RF 天线电缆
- 电源线
- 快速入门指南
- 用户手册
- 保修证书
- 遥控器
- 遥控器电池
- 可选配件: 配套桌架 ST569954
大多数电视的宽高比为 16:9（或 1.78:1），分辨率为 1080p 全高清。而好莱坞大片制作的宽高比通常为 2.39:1。全新的飞利浦 Cinema 21:9 居家真影院电视完美匹配导演采用的原始电影格式和 21:9 (2.39:1) 的宽高比。因此，无论是什么电影，您现在都能以原始的宽高比欣赏，而且不会出现黑边。
流光溢彩 3 让您感受到电视观赏体验的新境界。通过这项飞利浦专利技术，光源从电视屏幕背面将光环投射到周围墙壁上，进一步放大了屏幕。流光溢彩会根据画面变换来调整电视周围灯光的色彩和亮度，从而营造身临其境的感官效果。流光溢彩 3 技术令电影堪比真情实景！
感受锐腾核芯引擎带来的不可思议的清晰度。画面的每个像素值均被修正，以便更好地匹配周围的像素，从而产生真实自然的画面。您最终将感受到高清晰度、真实细节、生动色彩、卓越对比度以及流畅动感的独特完美统一。从多媒体到普通电视，所有内容来源都能通过伪像和噪点检测消除功能，呈现清晰锐利的画面。
感受没有震颤的动作画面。锐腾自然动感能够估算画面中的运动，并纠正播送和预录电影材料（包括蓝光光盘和 DVD 上的 1080p 电影和 24p True Cinema）中的震颤动作，从而带来更流畅、更纯净的超清晰画面。享受超越影院画质的效果吧！
在 Cinema 21:9 居家真影院上，感受高清电视和蓝光光盘等全高清信号源的卓越画质。此独特的电影格式屏幕具有 2560x1080 的分辨率，与屏幕的 21:9 宽高比完美匹配。
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