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4K 超薄智能 LED 电视

58PUF6013/T3
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    4K 超薄智能 LED 电视

    58PUF6013/T3

    4K 超薄智能 LED 电视

    飞利浦 6000 系列拥有 4K 超高清画质，可呈现非凡细节。此外，其内置的智能电视易于使用，使该系列成为轻松享受娱乐的绝佳选择，让您可同时畅享实用功能、优雅格调以及智能连接。 查看所有优势

    4K 超薄智能 LED 电视

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    4K 超薄智能 LED 电视

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      4K 超高清呈现前所未有的分辨率

      超高清电视的分辨率是传统全高清电视的四倍。超过 800 万像素以及我们独一无二的超高分辨率提升技术，您将体验到最佳的画面质量。原始画面质量越高，您体验到的图像和分辨率效果就越好。尽享经过优化的清晰度、更强的立体感、卓越的对比度、流畅的自然动态以及完美细节。

      通过逐点超高清技术呈现超高清画质

      借助飞利浦逐点超高清引擎体验 4K 超高清图像的清晰度。该引擎可优化图像质量，提供具有非凡细节和层次的平滑、流畅图像 – 让您时时享受更清晰的 4K 图像、更明亮的白色和更深的黑色。

      智能电视：等待您探索的新世界

      探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。回看喜爱频道的电视节目，享用选择性越来越多的在线应用程序。

      技术规格

      • 图片/显示

        宽高比
        16:9
        面板分辨率
        3840x2160
        画面效果增强
        逐点超高清技术
        显示屏
        4K 超高清 LED

      • 智能电视功能

        便于安装
        • 自动检测飞利浦设备
        • 设备连接向导
        • 网络安装向导
        • 设置辅助向导
        易于使用
        • 一站式智能菜单按钮
        • 屏上用户手册
        固件可升级
        • 固件自动升级向导
        • 可通过 USB 升级固件
        • 在线固件升级

      • 便利性

        定时关机
        Y
        图文电视
        EPG

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        16 瓦
        音效增强
        • 晶晰声效 (Clear Sound)
        • 虚拟环绕声

      • 连接

        HDMI 接口数
        3
        USB 数量
        2
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 以太网-LAN RJ-45
        • CVBS +音频 L / R 输入
        无线连接
        Y
        SPDIF 数字声音输出
        1（同轴）

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
        • @60Hz
        • 高达 4K 超高清 3840x2160
        视频输入均通过 HDMI 传输
        • @ 24、25、30、50、60Hz
        • 高达 4K 超高清 3840x2160p

      • 调谐器/接收/发送

        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        数字电视
        DTMB
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        HEVC 支持
        Y
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4

      • 功率

        主电源
        198~220/50 赫兹
        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        功耗
        150  瓦

      • 尺寸

        VESA 壁挂
        300 x 200 毫米
        包装盒厚度
        160  毫米
        包装盒高度
        880  毫米
        包装盒宽度
        1425  毫米
        产品重量
        14.6  千克
        产品重量（含桌架）
        14.7  千克
        机身厚度
        86.1  毫米
        机身厚度（含桌架）
        233.8  毫米
        机身高度
        769  毫米
        机身高度（含桌架）
        806  毫米
        机身宽度
        1302  毫米
        身机宽度（含桌架）
        1302  毫米

      • 附件

        随附的附件
        • 电源线
        • 遥控器
        • 桌架
        • 保修单
        • 快速入门指南
        • 2 节 AAA 电池
        • 用户手册

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 电源线
      • 遥控器
      • 桌架
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