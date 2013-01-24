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4K Razor Slim 智能 LED 电视

58PUF7593/T3
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    4K Razor Slim 智能 LED 电视

    58PUF7593/T3

    4K 曲面 Razor Slim 智能 LED 电视

    精密工程符合多功能设计。飞利浦 7500 电视将令人惊叹的 4K 超高清分辨率与出色的音质及简约的设计巧妙融合。这款智能电视可为您提供几乎无限的娱乐选择。 查看所有优势

    4K Razor Slim 智能 LED 电视

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      采用逐点超高清技术

      • 146 厘米（58 英寸）
      • 4K 超高清 LED 电视
      • 四核
      • DTMB
      Ultra Slim 造型，打造优雅外观

      Ultra Slim 造型，打造优雅外观

      时尚、前沿、典雅、精密。飞利浦纤巧无比的轮廓。如此纤巧的外形激发出如此浓厚的兴趣不足为奇，为您的家居装饰平添诸多雅致。

      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

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      分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

      通过逐点超高清技术呈现超高清画质

      借助飞利浦逐点超高清引擎体验 4K 超高清图像的清晰度。该引擎可优化图像质量，提供具有非凡细节和层次的平滑、流畅图像 – 让您时时享受更清晰的 4K 图像、更明亮的白色和更深的黑色。

      释放四核动力，打造引人入胜的智能电视体验

      飞利浦四核处理器集成了四核 GPU，可提供激动人心的观赏体验。借助飞利浦智能电视，您可以浏览、启动应用程序和播放视频，获得超高速、超直观和超好玩的体验。

      4K 超高清呈现前所未有的分辨率

      超高清电视的分辨率是传统全高清电视的四倍。超过 800 万像素以及我们独一无二的超高分辨率提升技术，您将体验到最佳的画面质量。原始画面质量越高，您体验到的图像和分辨率效果就越好。尽享经过优化的清晰度、更强的立体感、卓越的对比度、流畅的自然动态以及完美细节。

      技术规格

      • 图片/显示

        显示屏
        4K 超高清 LED
        面板分辨率
        3840x2160
        宽高比
        16:9
        画面效果增强
        逐点超高清技术

      • 智能电视功能

        便于安装
        • 自动检测飞利浦设备
        • 设备连接向导
        • 网络安装向导
        • 设置辅助向导
        易于使用
        • 一站式智能菜单按钮
        • 屏上用户手册
        固件可升级
        • 固件自动升级向导
        • 可通过 USB 升级固件
        • 在线固件升级
        屏幕格式调整
        • 适应屏幕
        • 缩放、拉伸
        智能电视应用程序*
        • 在线视频商店
        • 社交电视

      • 正在处理

        处理能力
        四核

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        16 瓦
        音效增强
        • 加宽环绕立体声
        • 自动音量调节器
        • 低音控制

      • 连接

        HDMI 接口数
        3
        USB 数量
        2
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 数字音频输出（同轴）
        • 以太网-LAN RJ-45
        • CVBS +音频 L / R 输入
        无线连接
        • 集成 Wi-Fi 802.11n 2x2
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 单键式播放
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        • 系统待机

      • 多媒体应用

        视频播放格式
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • 兼容：AVI、MKV
        • HEVC (H.265)
        • MPEG-1
        音乐播放格式
        • AAC
        • MP3
        • AC3
          电视
        • WMA-PRO（v9 和 v10）
        图片播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        • GIF

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
        • @60Hz
        • 高达 4K 超高清 3840x2160
        视频输入均通过 HDMI 传输
        高达 4K 超高清 3840x2160p

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        DTMB
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        HEVC 支持

      • 功率

        主电源
        220V ~/ 50Hz
        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        待机功耗
        <=0.5 瓦
        功耗
        135  瓦

      • 尺寸

        包装盒厚度
        160  毫米
        包装盒宽度
        1425  毫米
        包装盒高度
        880  毫米
        机身厚度
        67  毫米
        机身宽度
        1294  毫米
        机身高度
        750  毫米
        机身厚度（含桌架）
        250  毫米
        机身高度（含桌架）
        797  毫米
        身机宽度（含桌架）
        1294  毫米
        产品重量
        17.3  千克
        产品重量（含桌架）
        17.6  千克
        VESA 壁挂
        300 x 200 毫米

      • 附件

        随附的附件
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 遥控器
        • 桌架
        • 用户手册
        • 保修单
        • 2 节 AAA 电池

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 电源线
      • 快速入门指南
      • 遥控器
      • 桌架
      • 用户手册
      • 保修单
      • 2 节 AAA 电池

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