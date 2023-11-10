搜索词

    Signage Solutions EcoDesign

    65BDL3650QE/00

    显示效果更好

    使用本款具有环保理念的 4K 超高清数字显示屏吸引观众。采用最新的 PPDS EcoDesign 技术，在提供无与伦比的 4K UHD 性能的同时，耗电量仅为市场上其他型号的一半。

    Signage Solutions EcoDesign

    EcoDesign 18/7 显示屏

    • 65 英寸
    • 直下式 LED 背光源
    • 高清

    100% 回收和可回收包装

    飞利浦标志牌 3650 EcoDesign 显示屏采用环保且能效更高的生产过程、物理特性、材料、包装和内置软件，专为使用同类产品不到一半的功率运行，同时，仍能达到同样无与伦比的性能。

    Android SoC 处理器。本地和网络应用程序

    这些高效的显示屏由我们的 Android 10 SoC 平台提供技术支持，针对本机 Android 应用程序进行了优化，您也可以将 Web 应用程序直接安装到显示屏上。灵活且安全，确保显示屏规格在较长时间内不会过时。

    通过云连接和控制内容

    利用集成式 HTML5 浏览器，通过云端连接和控制内容。使用基于 Chrome 的浏览器，在线设计内容，然后连接一台显示屏或整个网络。采用全高清分辨率，以横向或纵向模式显示内容。只需使用可选的 CRD22 WiFi 模块或通过 LAN 将显示屏连接至互联网，即可欣赏您自建的播放列表。

    EPEAT Silver Climate+ 认证

    飞利浦标志牌 3650 EcoDesign 获得 EPEAT Silver Climate+ 的认可并在其上注册，符合世界一流电子产品生态标签所规定的一系列严格标准。

    故障转移。确保内容始终运行

    故障转移对于要求严苛的商业应用程序至关重要，它是一项革命性的技术，万一输入源或应用程序出现故障，它可以在屏幕上自动播放备份内容。只需选择主输入连接和故障转移连接，即可立即提供内容保护。

    无线屏幕共享的可选交互

    使用现有 WiFi 网络进行无线屏幕共享以即时安全地连接设备，或使用我们可选的 HDMI 互动加密狗直接在屏幕上投影，而无需连接到安全网络。

    配备 Philips Wave，可用于远程管理

    使用 Wave 远程解锁飞利浦标志牌 3650 EcoDesign 显示屏的强大功能、多功能性和智能。这种革命性的云平台可让您完全掌控一切，简化安装和设置、监控和控制显示屏、升级固件、管理播放列表和设置电源计划。节省时间、精力以及对环境的影响。

    通过可选模块连接 WiFi 和蓝牙 5.2

    轻松安排从 USB 或内存播放的内容。您的飞利浦专业显示屏将从待机模式唤醒并播放所需的内容，然后在播放结束后返回至待机模式。

    技术规格

    • 图片/显示

      屏幕对角线尺寸（公制）
      163.9  厘米
      屏幕对角线尺寸（英寸）
      64.5  英寸
      宽高比
      16:9
      面板分辨率
      3840 x 2160
      像素间距
      0.372 x 0.372 毫米
      出色分辨率
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      亮度
      350  cd/m²
      显示屏色彩
      10.6 亿
      对比度（标准）
      1200:1
      动态对比度
      500,000:1
      响应时间（标准）
      8  毫秒
      视角（水平）
      178  度
      视角（垂直）
      178  度
      画面效果增强
      • 3/2 - 2/2 移动下拉
      • 运动补偿去隔行
      • 逐行扫描
      • 动态对比度增强
      面板技术
      IPS
      操作系统
      Android 10

    • 连接

      音频输出
      3.5 毫米插孔
      视频输入
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      音频输入
      3.5 毫米插孔
      其它接口
      micro SD
      外部控制
      • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
      • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
      • RJ45
      可选 WiFi 功能
      CRD22 无线网卡

    • 便利性

      放置
      • 横向 (18/7)
      • 纵向 (18/7)
      平铺矩阵
      高达 15 x 15
      键盘控制
      • 隐藏
      • 锁定
      遥控信号
      锁定
      信号循环途径
      • RS232
      • IR 循环
      便于安装
      智能插入位置
      节能功能
      智能电源管理
      网络可控性
      • RS232
      • RJ45

    • 声音

      内置扬声器
      2 x 10 瓦 RMS

    • 功率

      主电源
      100 - 240 伏~，50/60 赫兹
      功耗（标准）
      86  瓦
      消耗（最大）
      133 瓦
      待机功耗
      <0.5 瓦
      节能功能
      智能电源管理
      能源标签级别
      C

    • 支持的显示分辨率

      电脑格式
      • 1920 x 1080，60 赫兹
      • 1680 x 1050，60 赫兹
      • 1600 x 1200，60 赫兹
      • 1440 x 900，60 赫兹
      • 1280 x 1024，60 赫兹
      • 1280 x 800，60 赫兹
      • 1280 x 720，60 赫兹
      • 1152 X 870，75 赫兹
      • 1024 X 768，60、70、75 赫兹
      • 800 X 600，56、60、72、75 赫兹
      • 720 x 400，70 赫兹
      • 640 X 480，60/67/72/75 赫兹
      • 1152 x 864，75 赫兹
      • 832 x 624，75 赫兹
      • 3840 x 2160，24、25、30、60 赫兹
      视频格式
      • 480p，60 赫兹
      • 480i，60 赫兹
      • 1080p，50/60 赫兹
      • 1080i，50/60 赫兹
      • 720p，50/60 赫兹
      • 3840 x 2160p，24、25、30、60 赫兹

    • 尺寸

      机身宽度
      1462.3  毫米
      产品重量
      28.5  千克
      机身高度
      837.3  毫米
      机身厚度
      68.9 毫米（使用壁架时的厚度）/ 89.9 毫米（使用手柄时的厚度）  毫米
      机身宽度（英寸）
      57.57  英寸
      机身高度（英寸）
      32.96  英寸
      壁架
      400 x 400 毫米，M8
      边框宽度
      14.9 毫米（平滑边框）
      产品重量（磅）
      62.83  磅

    • 使用条件

      海拔
      0 ~ 3000 米
      温度范围（工作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  小时
      温度范围（存储）
      -20 ~ 60  °C
      湿度范围（工作）[RH]
      20~80% RH（非冷凝）
      湿度范围（存储）[RH]
      5~95% RH（非冷凝）

    • 多媒体应用

      USB 播放视频
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB 播放图片
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 播放音频
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • 内置播放器

      CPU
      四核 Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      内存
      • 16GB
      • 3GB DDR

    • 附件

      随附的附件
      • 红外传感器线缆（1.8 米）(x1)
      • RS232 菊花链线缆
      • 飞利浦徽标（1 个）
      • USB 护盖 (x1)
      • 交流电源线
      • 交流开关盖
      • 线夹 (x2)
      • 快速入门指南
      • RS232 电缆

    • 其他条款

      屏幕显示语言
      • 简体中文
      • 繁体中文
      • 英语
      • 法语
      • 德语
      • 意大利语
      • 波兰语
      • 俄语
      • 西班牙语
      • 土耳其语
      • 日语
      • 阿拉伯语
      保修
      3 年保修
      审批机构
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC，A 类
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS

