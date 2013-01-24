Micro Dimming Pro 带来令人难以置信的对比度

Micro Dimming Pro 可根据您所处环境的光线条件优化电视的对比度。光传感器和特殊软件可以分析 6400 个不同区块上的图片，因此您将能畅享令人难以置信的对比度和图像质量，无论白天还是夜间，您都能获得真正逼真的视觉体验。