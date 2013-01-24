包装盒中的其他物品
- 电源线
- 遥控器
- 桌架
- 保修单
- 快速入门指南
- 用户手册
- 2 节 AAA 电池
- 迷你插孔到 CVBS-L/R 线缆
4K 超薄智能 LED 电视
畅享实用功能、优雅格调以及智能连接。飞利浦 7600 系列拥有 4K 高清画质，可呈现优质细节。此外，其内置的智能电视易于使用，使该系列成为轻松享受娱乐的理想选择。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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时尚、前沿、典雅、精密。飞利浦纤巧无比的轮廓。如此纤巧的外形激发出如此浓厚的兴趣不足为奇，为您的家居装饰平添诸多雅致。
分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。
High Dynamic Range Plus 技术重新定义了家庭娱乐体验。您不妨借助其先进的处理能力开启一段感官之旅，感受如实物般丰富的细节和生动体验，开始享受更佳的亮度、更出色的对比度、更丰富的色彩和前所未有的细节呈现。
DTS 高清优质套装为您的扬声器提供了一套可带来上佳音质的音响处理系统。保留原来纯净的内容，同时让您畅享令人沉醉的音效，带来深沉的低音效果和水晶般清晰的对话，没有任何波动、跳过或失真。
满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。
使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发，只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在，您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。
图片/显示
智能电视功能
便利性
声音
连接
支持的显示分辨率
调谐器/接收/发送
功率
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附件
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