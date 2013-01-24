包装盒中的其他物品
- 电源线
- 快速入门指南
- 遥控器
- 桌架
- 用户手册
- 保修单
- 2 节 AAA 电池
- 迷你插孔到 CVBS-L/R 线缆
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。
借助飞利浦环景光，电影和游戏更加让人身临其境。音乐有了灯光的加持而大放异彩。而你的屏幕也会比实际感觉更大。电视边缘的智能 LED 将屏幕上的色彩实时投射到墙上和房间中。你可以获得精心微调的环境照明。这成为您爱上自家电视的又一大理由。
时尚、前沿、典雅、精密。飞利浦纤巧无比的轮廓。如此纤巧的外形激发出如此浓厚的兴趣不足为奇，为您的家居装饰平添诸多雅致。
满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。
DTS 高清优质套装为您的扬声器提供了一套可带来上佳音质的音响处理系统。保留原来纯净的内容，同时让您畅享令人沉醉的音效，带来深沉的低音效果和水晶般清晰的对话，没有任何波动、跳过或失真。
环景光
图片/显示
智能电视功能
便利性
声音
连接
多媒体应用
支持的显示分辨率
调谐器/接收/发送
功率
尺寸
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