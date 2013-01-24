包装盒中的其他物品
- 电源线
- 快速入门指南
- 遥控器
- 桌架
- 用户手册
- 保修单
- 2 节 AAA 电池
- YPbPr 线缆迷你插孔
时尚、前沿、典雅、精密。飞利浦纤巧无比的轮廓。如此纤巧的外形激发出如此浓厚的兴趣不足为奇，为您的家居装饰平添诸多雅致。
分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。
借助飞利浦环景光，电影和游戏更加让人身临其境。音乐有了灯光的加持而大放异彩。而你的屏幕也会比实际感觉更大。电视边缘的智能 LED 将屏幕上的色彩实时投射到墙上和房间中。你可以获得精心微调的环境照明。这成为您爱上自家电视的又一大理由。
Micro Dimming Pro 可根据您房间的照明条件优化电视的对比度。结合其可分析 6400 个不同区域中图片的特殊软件，您将畅享令人难以置信的对比度和图像质量，无论白天还是黑夜，都能获得逼真的视觉体验。
使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发，只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在，您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。
飞利浦 8K 高清电视采用超高画质电视 (SHV) 技术，与 4K 电视正常分辨率相比，具有四倍更高像素、令人惊叹的细节和更清晰的画质。为您带来非凡的观赏体验。您可以看到所有细节，如导演预期的效果一样、且呈现出色的逼真层次感。专为打造清晰细节而设计。
环景光
图片/显示
智能电视功能
便利性
正在处理
声音
连接
多媒体应用
支持的显示分辨率
调谐器/接收/发送
功率
尺寸
附件