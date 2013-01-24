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8K 高清智能 LED 电视

75PUF9304/T3
  • 8K 高清 LED 电视 8K 高清 LED 电视 8K 高清 LED 电视
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    8K 高清智能 LED 电视

    75PUF9304/T3

    8K 高清 LED 电视

    精密工程符合多功能设计。飞利浦 9300 电视将令人惊叹的 8K 高清分辨率与出色的音质及简约的设计巧妙融合。这款智能电视可为您提供几乎无限的娱乐选择。 查看所有优势

    8K 高清智能 LED 电视

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      Ultra Slim 造型，打造优雅外观

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      时尚、前沿、典雅、精密。飞利浦纤巧无比的轮廓。如此纤巧的外形激发出如此浓厚的兴趣不足为奇，为您的家居装饰平添诸多雅致。

      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

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      环景光。感受屏幕之外的激情。

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      借助飞利浦环景光，电影和游戏更加让人身临其境。音乐有了灯光的加持而大放异彩。而你的屏幕也会比实际感觉更大。电视边缘的智能 LED 将屏幕上的色彩实时投射到墙上和房间中。你可以获得精心微调的环境照明。这成为您爱上自家电视的又一大理由。

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      人工智能语音控制。使用声音控制您的飞利浦电视。

      使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发，只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在，您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。

      8K 高清，专为打造清晰细节而设计。

      飞利浦 8K 高清电视采用超高画质电视 (SHV) 技术，与 4K 电视正常分辨率相比，具有四倍更高像素、令人惊叹的细节和更清晰的画质。为您带来非凡的观赏体验。您可以看到所有细节，如导演预期的效果一样、且呈现出色的逼真层次感。专为打造清晰细节而设计。

      技术规格

      • 环景光

        环景光版本
        3 面

      • 图片/显示

        面板分辨率
        7680 x 4320
        宽高比
        16:9
        画面效果增强
        Pixel Precise Ultra HD 技术

      • 智能电视功能

        便于安装
        • 自动检测飞利浦设备
        • 设备连接向导
        • 网络安装向导
        • 设置辅助向导
        易于使用
        • 一站式智能菜单按钮
        • 屏上用户手册
        固件可升级
        • 固件自动升级向导
        • 可通过 USB 升级固件
        • 在线固件升级
        屏幕格式调整
        • 适应屏幕
        • 缩放、拉伸
        智能电视应用程序*
        • 在线视频商店
        • 社交电视

      • 便利性

        定时关机
        图文电视
        EPG

      • 正在处理

        处理能力
        四核

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        16 瓦
        音效增强
        • 加宽环绕立体声
        • 自动音量调节器
        • 低音控制

      • 连接

        HDMI 接口数
        4
        USB 数量
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        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 数字音频输出（同轴）
        • 以太网-LAN RJ-45
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        • 服务连接器
        无线连接
        • 蓝牙 4.2
        • 集成 Wi-Fi 802.11ac 2x2
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 单键式播放
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        • 系统待机

      • 多媒体应用

        视频播放格式
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • 兼容：AVI、MKV
        • HEVC (H.265)
        • MPEG-1
        音乐播放格式
        • AAC
        • MP3
        • AC3
          电视
        • WMA-PRO（v9 和 v10）
        图片播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        • GIF

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
        8K 高清 7690x4320@60Hz
        视频输入均通过 HDMI 传输
        • @ 24、25、30、50、60Hz
        • 高达 8K 高清 7680x4320@60H

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        DTMB
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        HEVC 支持

      • 功率

        主电源
        220V ~/ 50Hz
        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        待机功耗
        <=0.5 瓦
        功耗
        360  瓦

      • 尺寸

        包装盒厚度
        219  毫米
        包装盒宽度
        1899  毫米
        包装盒高度
        1116  毫米
        机身厚度
        102  毫米
        机身宽度
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        机身高度
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        身机宽度（含桌架）
        1683  毫米
        产品重量
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        VESA 壁挂
        600 x 400 毫米

      • 附件

        随附的附件
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 遥控器
        • 桌架
        • 用户手册
        • 保修单
        • 2 节 AAA 电池
        • YPbPr 线缆迷你插孔

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 电源线
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