包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 桌架
- 电源线
- 快速入门指南
- 法律及安全手册
- 2 节 AAA 电池
支持杜比出色音效和视频格式，这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装，您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。
飞利浦环景光为您的房间带入情感。电视边缘的智能 LED 可通过将屏幕上的颜色实时投射到墙壁上来营造氛围。尽享您在其他地方无法享受到的身临其境般观赏体验。
满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。
完美高动态范围能够捕捉原始的丰富饱满、生动活泼的感官体验。您可享受更明亮的光线、极致对比度和鲜艳的色彩，正是电影导演预期的影片效果。
使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发，只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在，您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。
飞利浦 P5 画质增强引擎提供如您喜爱内容精彩般的图像。细节更深入。颜色鲜艳，而肤色自然。提供清晰的对比度，可让您感受到每个细节。动作顺滑，无论播放速度有多快，您可始终捕捉到细节。
这款电视采用 Quantum Dot 色彩薄膜，使 LED 面板能够呈现出色、生动的色彩。现在您在这款电视机上便可以看到逼真色彩。
现在，您可以访问腾讯应用程序商店和更多内容。通过电视访问集成腾讯启动器，您可以更轻松、迅速、便捷地观看最新电影和电视剧。
环景光
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