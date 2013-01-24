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4K UHD OLED 智能电视

75PUF9565/T3
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    4K UHD OLED 智能电视

    75PUF9565/T3

    出众画质。影院级音效。

    飞利浦环景光电视简介。现在，您可以享受更深的黑度，4K 高清分辨率带来令人印象深刻的色彩，动人心魄的运动画面及更宽的视角，让您尽情体验电影导演预期的影片效果。 查看所有优势

    4K UHD OLED 智能电视

    出众画质。影院级音效。

    飞利浦环景光电视简介。现在，您可以享受更深的黑度，4K 高清分辨率带来令人印象深刻的色彩，动人心魄的运动画面及更宽的视角，让您尽情体验电影导演预期的影片效果。 查看所有优势

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      四侧环景光

      • 189 厘米（75 英寸）环景光电视
      • Quantum Dot 色彩
      • P5 画质增强引擎
      • 杜比视界和杜比全景声
      Dolby Vision 和 Dolby Atmos。影院级画质和音效。

      Dolby Vision 和 Dolby Atmos。影院级画质和音效。

      支持杜比出色音效和视频格式，这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装，您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。

      环景光。全方位沉浸式体验。

      环景光。全方位沉浸式体验。

      飞利浦环景光为您的房间带入情感。电视边缘的智能 LED 可通过将屏幕上的颜色实时投射到墙壁上来营造氛围。尽享您在其他地方无法享受到的身临其境般观赏体验。

      4K 高清呈现前所未有的分辨率

      满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。

      HDR Perfect 带来鲜明的对比度、色彩和清晰度

      完美高动态范围能够捕捉原始的丰富饱满、生动活泼的感官体验。您可享受更明亮的光线、极致对比度和鲜艳的色彩，正是电影导演预期的影片效果。

      人工智能语音控制。使用声音控制您的飞利浦电视。

      使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发，只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在，您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。

      飞利浦 P5 画质引擎。无论来源如何，效果始终出色。

      飞利浦 P5 画质增强引擎提供如您喜爱内容精彩般的图像。细节更深入。颜色鲜艳，而肤色自然。提供清晰的对比度，可让您感受到每个细节。动作顺滑，无论播放速度有多快，您可始终捕捉到细节。

      Quantum Dot 色彩带来出色的生动色彩

      这款电视采用 Quantum Dot 色彩薄膜，使 LED 面板能够呈现出色、生动的色彩。现在您在这款电视机上便可以看到逼真色彩。

      腾讯应用程序商店等。

      现在，您可以访问腾讯应用程序商店和更多内容。通过电视访问集成腾讯启动器，您可以更轻松、迅速、便捷地观看最新电影和电视剧。

      技术规格

      • 环景光

        环景光功能
        • 环景光音乐
        • 游戏模式
        • 自适应墙壁色彩
        • 闲置模式
        • 环景光 +Hue
        • AmbiSleep
        环景光版本
        3 面

      • 图片/显示

        显示屏
        4K 高清 OLED 电视
        面板分辨率
        3840x2160
        宽高比
        16:9
        像素引擎
        Pixel Precise Ultra HD 技术
        画面效果增强
        • Ultra Resolution
        • 锐腾自然动感

      • 智能电视功能

        节目
        USB 录制*
        智能电视应用程序*
        • 在线视频商店
        • 社交电视
        便于安装
        • 自动检测飞利浦设备
        • 设备连接向导
        • 网络安装向导
        • 设置辅助向导
        易于使用
        • 一站式智能菜单按钮
        • 屏上用户手册
        固件可升级
        • 固件自动升级向导
        • 可通过 USB 升级固件
        • 在线固件升级
        屏幕格式调整
        • 4:3
        • 电脑扩展 16:9
        • 无格式转换
        • 宽屏幕
        飞利浦电视遥控应用程序*
        • 应用程序
        • 频道
        • 控制
        • 电视指南
        • 随选视频

      • 正在处理

        处理能力
        四核

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        10W *2+30W
        音效增强
        虚拟环绕声
        扬声器配置
        30W 低音扬声器

      • 连接

        HDMI 接口数
        4
        USB 数量
        2
        无线连接
        • 集成 Wi-Fi 802.11ac 2x2
        • 蓝牙 5.0
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 以太网-LAN RJ-45
        • 音频输入（迷你插孔）
        • AV 输出
        • 数字音频输出（光纤）
        HDMI 功能
        • 4K
        • 音频回传通道
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        • 系统待机
        • 单键式播放
        HDCP 2.2
        是，位于所有 HDMI 上

      • 多媒体应用

        视频播放格式
        • 兼容：AVI、MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        音乐播放格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA（v2 至 v9.2）
        • WMA-PRO（v9 和 v10）
        图片播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        • GIF

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
        最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz
        视频输入均通过 HDMI 传输
        最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        DTMB
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        HEVC 支持

      • 功率

        主电源
        交流 220 - 240 伏 50 赫兹
        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        节能功能
        • 定时器自动关闭
        • 光传感器
        功耗
        500  瓦

      • 尺寸

        VESA 壁挂
        • 300 x 300 毫米
        • tbc
        机身厚度
        49  毫米
        机身厚度（含桌架）
        280  毫米
        机身高度
        830  毫米
        机身高度（含桌架）
        843  毫米
        机身宽度
        1449  毫米
        身机宽度（含桌架）
        TBC  毫米
        包装盒厚度
        TBC  毫米
        包装盒高度
        995  毫米
        包装盒宽度
        1660  毫米
        产品重量
        26.8  千克
        产品重量（含桌架）
        27.4  千克

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 桌架
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 法律及安全手册
        • 2 节 AAA 电池

      • 便利性

        定时关机

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 桌架
      • 电源线
      • 快速入门指南
      • 法律及安全手册
      • 2 节 AAA 电池

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