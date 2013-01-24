飞利浦氙气亮白光系列车头灯是想使其车头灯具有通透白光外观的驾驶员的理想之选 – 与 LED 效果类似。飞利浦氙气亮白光系列具有与 LED 灯相同的色温，它是氙气车头灯的进一步飞跃。
在黑暗中驾驶时，务必快速了解和识别道路标记和标志。氙气亮白光灯可为您提供高强度、均匀的白光。结合了高色温，车头灯提供增强的对比度、物体和条件反射。您将享受舒适度和安全性提升的驾驶体验。事实上，很多道路交通事故都是由驾驶员疲劳过度、注意力不集中而造成的。此增亮白光有助于在夜晚驾驶时保持专注和警觉。
这款飞利浦白色车头灯可为您提供更高强度的光。飞利浦亮白光系列灯具有高性能灯，与法定最低标准相比，可提供 120% 更大的可见性。此增强的亮度可提高您的视野，以便更好地控制车辆。
虽然更亮的光有助于提供更佳视野，如果它们使迎面而来的驾驶员目眩，则对您而言，道路安全度降低。经 ECE 认证的氙气亮白光系列灯提供符合道路法规要求的高强度白光，具有可与 LED 灯融合的车头灯颜色。产生的光线可提供极佳的可见性，可更安全地驾驶，而不会刺激其他驾驶员。
紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，消除了爆裂的风险。飞利浦紫外线石英玻璃汽车灯还可承受剧烈的热冲击，由于灯内压力增大，从而产生更强的光照，可提高驾驶可见性。结合了特殊的防紫外线涂层技术，可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，从而确保这些灯持久耐用。
飞利浦因先进的汽车照明技术而闻名于世，推动了已成为现代车辆标准的创新技术的发展。欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦灯，使其成为所有汽车制造商的理想选择。
飞利浦氙气亮白光灯具有高达 5000 开氏温标的色温，它以通透的纯白色光束照亮前方道路，可打破黑暗。无需再对查看前方道路情况而感到压力，您将享受更安全、更激动人心的驾驶。通过飞利浦汽车照明，可在夜晚驾驶，不会使您受限。
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