Ultinon HID 6000K 车头灯灯泡
驾驶亦时尚
飞利浦 Ultinon HID (WX) 为 6000K 白光 Xenon HID 灯泡，可提升您在道路上的时尚度 查看所有优势
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驾驶亦时尚
即时升级至 6000K 闪烁白光
- 灯泡类型：D2R
- 每包 2 个
- 85 伏，35 瓦
飞利浦是主要汽车制造商的选择
近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。
飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造
紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，这消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大，因此紫外线石英玻璃能够产生更强的光照。
飞利浦汽车灯高度抗紫外线
飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命
Ultinon HID (WX) 是氙气车头灯的升级
飞利浦 Ultinon HID (WX) 车灯专为希望其爱车彰显惊艳时尚效果的驾车者而设计。6000K 鲜明白光可让爱车真正做到比其他车辆更显炫目动人。
Xenon HID 灯泡射出的强光带来强大安全性
Xenon HID（高强度放电）灯提供两倍光亮*，让任何情况下的驾驶安全性显著增加。Xenon HID 氙气车灯产生的高强度白光可以和日光媲美。研究表明，氙气车灯能帮助驾驶员将注意力集中在道路上，并且可比传统车灯对障碍物和道路标志识别能力增强。
飞利浦汽车灯高度抗湿
灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。
技术规格
-
市场规格
- 使用效果
-
增亮白光
- 产品亮点
-
6000K
-
产品描述
- 应用
-
- 基座
-
P32d-3
- 规格
-
D2R WX
- ECE 认证
-
否
- ECE 标志
-
N/A
- 产品系列
-
-
Ultinon 型氙气灯 - WX
-
Ultinon 型氙气灯 (WX)
-
Ultinon 型氙气灯 6000K
- 技术
-
氙气灯
- 类型
-
D2R
-
寿命
- 寿命
-
B3/Tc = 1000/1500
-
光学特性
- 亮度
-
2100 ±250
lm
- 色温
-
5800
K
-
电子特性
- 额定功率
-
35
瓦
- 电压
-
85
伏
-
订单信息
- 订购代码
-
37346228
-
包装数据
- 包装
-
X2
- EAN1
-
8727900373462
- EAN3
-
8727900373479
-
包装产品信息
- 宽度
-
16
厘米
- 高度
-
7
厘米
- 每件净重
-
20.64
克
- 每件毛重
-
108
克
- 长度
-
12,5
厘米
- 包装数量 / MOQ
-
10
-
外包装信息
- 长度
-
35
厘米
- 宽度
-
17.5
厘米
- 高度
-
14
厘米
- 每件毛重
-
1.15
千克
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