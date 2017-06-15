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    Ultinon HID 6000K 车头灯灯泡

    85126WXX2

    驾驶亦时尚

    飞利浦 Ultinon HID (WX) 为 6000K 白光 Xenon HID 灯泡，可提升您在道路上的时尚度

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    Ultinon HID 6000K 车头灯灯泡

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    驾驶亦时尚

    即时升级至 6000K 闪烁白光

    • 灯泡类型：D2R
    • 每包 2 个
    • 85 伏，35 瓦
    飞利浦是主要汽车制造商的选择

    飞利浦是主要汽车制造商的选择

    近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。

    飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造

    飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造

    紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，这消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大，因此紫外线石英玻璃能够产生更强的光照。

    飞利浦汽车灯高度抗紫外线

    飞利浦汽车灯高度抗紫外线

    飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命

    Ultinon HID (WX) 是氙气车头灯的升级

    飞利浦 Ultinon HID (WX) 车灯专为希望其爱车彰显惊艳时尚效果的驾车者而设计。6000K 鲜明白光可让爱车真正做到比其他车辆更显炫目动人。

    Xenon HID 灯泡射出的强光带来强大安全性

    Xenon HID（高强度放电）灯提供两倍光亮*，让任何情况下的驾驶安全性显著增加。Xenon HID 氙气车灯产生的高强度白光可以和日光媲美。研究表明，氙气车灯能帮助驾驶员将注意力集中在道路上，并且可比传统车灯对障碍物和道路标志识别能力增强。

    飞利浦汽车灯高度抗湿

    灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      增亮白光
      产品亮点
      6000K

    • 产品描述

      应用
      • 远光灯
      • 近光灯
      基座
      P32d-3
      规格
      D2R WX
      ECE 认证
      ECE 标志
      N/A
      产品系列
      • Ultinon 型氙气灯 - WX
      • Ultinon 型氙气灯 (WX)
      • Ultinon 型氙气灯 6000K
      技术
      氙气灯
      类型
      D2R

    • 寿命

      寿命
      B3/Tc = 1000/1500

    • 光学特性

      亮度
      2100 ±250  lm
      色温
      5800  K

    • 电子特性

      额定功率
      35  瓦
      电压
      85  伏

    • 订单信息

      订购代码
      37346228

    • 包装数据

      包装
      X2
      EAN1
      8727900373462
      EAN3
      8727900373479

    • 包装产品信息

      宽度
      16  厘米
      高度
      7  厘米
      每件净重
      20.64  克
      每件毛重
      108  克
      长度
      12,5  厘米
      包装数量 / MOQ
      10

    • 外包装信息

      长度
      35  厘米
      宽度
      17.5  厘米
      高度
      14  厘米
      每件毛重
      1.15  千克

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