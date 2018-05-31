紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，这消除了爆裂的风险。因此，飞利浦石英玻璃灯可承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大，紫外线石英玻璃可产生更强的光照。更强劲的光线意味着可提高驾驶体验，无论您前方的道路有多黑暗。
光是驾驶体验的基本组成部分。只需改善光源质量，可帮助预防事故。新极劲光系列氙气灯第 2 代可提高可见性，以便您提早识别障碍物和交通标志，从而提高您的反应时间。此灯的频谱组成部分适应您眼睛的自然色灵敏度。这款车头灯具有 4800K 色温，可产生呵护您眼睛的光线，使夜间驾驶体验更安全且更舒适。
Xenon HID（高强度放电）灯提供两倍光亮，让所有条件下的驾驶都更加安全。研究表明，氙气车灯能帮助驾驶员将注意力集中在道路上，并且可比传统车灯更快地识别障碍物和道路标志。还有什么比通过高强度白色光（可与日光媲美）抵挡黑暗的更好选择吗？
飞利浦汽车产品和服务在原厂设备制造商市场和售后市场中被视为一流品质。采用优质产品制造，并按照最高规格进行测试，我们的产品旨在为客户带来最高的安全性和舒适的驾驶体验。我们的整个产品系列都经过完整测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。简而言之，品质值得信赖。
我们的优质和创新型车灯屡获殊荣，受到汽车专家的一致认可。
100 年来，飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿，引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。
不仅有强劲的车头灯，还具有光学精密性。新极劲光 Plus 氙气灯具有最精密的圆弧弯曲技术，以 150-350µm 对准。这意味着它们可随心所欲地照亮道路，而不会使迎面而来的驾驶员目眩。
新极劲光 Plus 氙气灯采用了飞利浦氙气车灯技术，带来极致性能。新极劲光 Plus 氙气灯可产生更长光束和 150% 更大的视野，有助于您较早地发现障碍物，使您可以及时反应。具有提高的外围设备视野，您可以更多地意识到道路两侧的危险情况，如行人和接下来的交叉口。这些车头灯可照亮道路上的每个隆起物、每条曲线和每个危险物，可满足要求最苛刻驾驶员的需求和最严苛的驾驶条件。
飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件。此附加保护层可确保您的车头灯持久耐用。
市场规格
产品描述
寿命
光学特性
电子特性
订单信息
包装数据
包装产品信息
外包装信息
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。