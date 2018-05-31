新极劲光 Plus 氙气灯：可提供卓越的可视性能

新极劲光 Plus 氙气灯采用了飞利浦氙气车灯技术，带来极致性能。新极劲光 Plus 氙气灯可产生更长光束和 150% 更大的视野，有助于您较早地发现障碍物，使您可以及时反应。具有提高的外围设备视野，您可以更多地意识到道路两侧的危险情况，如行人和接下来的交叉口。这些车头灯可照亮道路上的每个隆起物、每条曲线和每个危险物，可满足要求最苛刻驾驶员的需求和最严苛的驾驶条件。