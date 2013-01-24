近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。
我们的汽车灯经常受到汽车专家的交口称赞。
飞利浦汽车专门为原始设备制造商市场以及售后市场生产一流的产品，并提供一流的服务。我们的产品采用优质材料制造，并按照最高规格进行测试，以求为客户带来最高的安全性和最佳的驾驶舒适度。我们的整个生产都经过精心测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。
Xenon HID（高强度放电）灯提供两倍光亮*，让所有条件下的驾驶都更加安全。Xenon HID 氙气车灯产生的高强度白光可以和日光媲美。研究表明，氙气车灯能帮助驾驶员将注意力集中在道路上，并且可比传统车灯更快地识别障碍物和道路标志。
灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：如果一滴冷水接触到热灯泡会发生什么？当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。
飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，同时保证车头灯的使用寿命。
紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，这消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大，因此紫外线石英玻璃能够产生更强的光照。
飞利浦 Ultinon HID (CX) 灯专为需要更多时尚效果和原装设备质量的驾车者而设计。5000K 冷白光让车辆在道路上更加显眼突出
产品描述
电子特性
寿命
灯光特征