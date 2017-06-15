对比度提高，可见性提高，驾驶安全性提高

在黑暗中驾驶时，务必快速了解和识别道路标记和标志。氙气亮白光灯可为您提供高强度、均匀的白光。结合了高色温，车头灯提供更强的对比度、更好的物体和标志反射。您将享受更舒适和更安全的驾驶体验。事实上，很多道路交通事故都是由驾驶员疲劳过度、注意力不集中而造成的。此增亮白光有助于在夜晚驾驶时保持专注和警觉。