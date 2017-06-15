Xenon WhiteVision plus 车头灯灯泡
纯净和明亮白光，可抵挡黑暗
飞利浦氙气亮白光系列灯可为您的汽车打造明亮的白光效果，并在道路上产生明亮和均匀增强的白色。它是氙气车头灯搭配 LED 灯的优质之选。 查看所有优势
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Xenon WhiteVision plus 车头灯灯泡
纯净和明亮白光，可抵挡黑暗
高强度增亮白光，可提高驾驶员专注度
- 灯泡类型：D1S
- 每包 2 个
- 85 伏，35 瓦
优质白光效果与您汽车上的其他 LED 搭配
飞利浦氙气亮白光系列车头灯是想使其车头灯具有通透白光外观的驾驶员的理想之选 – 与 LED 效果类似。飞利浦氙气亮白光系列具有与 LED 灯相同的色温，它是氙气车头灯的进一步飞跃。
对比度提高，可见性提高，驾驶安全性提高
在黑暗中驾驶时，务必快速了解和识别道路标记和标志。氙气亮白光灯可为您提供高强度、均匀的白光。结合了高色温，车头灯提供更强的对比度、更好的物体和标志反射。您将享受更舒适和更安全的驾驶体验。事实上，很多道路交通事故都是由驾驶员疲劳过度、注意力不集中而造成的。此增亮白光有助于在夜晚驾驶时保持专注和警觉。
更强劲的光束，可拓宽视野
这款飞利浦白色车头灯可为您提供更高强度的光。飞利浦亮白光系列灯具有高性能灯，与法定最低标准相比，可提供 120% 更大的可见性。此增强的亮度可提高您的视野，以便更好地控制车辆。
100% 高强度白光，100% 符合道路法规要求
虽然更亮的光有助于提供更佳视野，如果它们使迎面而来的驾驶员目眩，则对您而言，道路安全度降低。经 ECE 认证的氙气亮白光系列灯提供符合道路法规要求的高强度白光，具有可与 LED 灯融合的车头灯颜色。产生的光线可提供极佳的可见性，可更安全地驾驶，而不会刺激其他驾驶员。
飞利浦汽车灯具有高耐用性
紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，消除了爆裂的风险。飞利浦紫外线石英玻璃汽车灯还可承受剧烈的热冲击，由于灯内压力增大，从而产生更强的光照，可提高驾驶可见性。结合了特殊的防紫外线涂层技术，可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，从而确保这些灯持久耐用。
飞利浦是主要汽车制造商的选择。
飞利浦因先进的汽车照明技术而闻名于世，推动了已成为现代车辆标准的创新技术的发展。欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦灯，使其成为所有汽车制造商的理想选择。
通透、纯白色光束可打破黑暗
飞利浦氙气亮白光灯具有高达 5000 开氏温标的色温，它以通透的纯白色光束照亮前方道路，可打破黑暗。无需再对查看前方道路情况而感到压力，您将享受更安全、更激动人心的驾驶。通过飞利浦汽车照明，可在夜晚驾驶，不会使您受限。
技术规格
-
市场规格
- 使用效果
-
Style
- 产品亮点
-
Enjoy your passion
-
产品描述
- 应用
-
- 基座
-
PK32d-2
- 规格
-
D1S WhiteVision plus
- ECE 认证
-
YES
- 产品系列
-
Xenon WhiteVision
- 技术
-
Xenon
- 类型
-
D1S
-
寿命
- 寿命
-
B3/Tc = 1500/2500
-
光学特性
- 流明
-
3300 ±350
- 色温
-
高达 5000 K
-
电子特性
- 额定功率
-
35
瓦
- 电压
-
85
伏
-
订单信息
- 订单输入
-
85415WHV2X2
- 订购代码
-
37775028
-
包装数据
- 包装类型
-
X2
- EAN1
-
8727900377750
- EAN3
-
8727900377767
-
包装产品信息
- 每件毛重
-
155.8
克
- 长度
-
11.2
厘米
- 宽度
-
6.2
厘米
- 高度
-
12.8
厘米
- 每件净重
-
73.2
克
- 包装数量
-
2
- MOQ（适用于专业买家）
-
5
-
外包装信息
- 长度
-
32.1
厘米
- 宽度
-
12
厘米
- 高度
-
14.5
厘米
- 每件净重
-
732
克
- 每件毛重
-
1.558
千克
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