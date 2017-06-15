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感受更安全，驾驶更安心
飞利浦新极劲光 X-tremeVision 汽车车头卤素灯泡采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。X-tremeVision 基于独特的产品设计，增亮可达100%*，可实现优质亮光，符合ECE认证，可在道路上使用。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车照明满足所有汽车所需要的照明功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。
强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果
近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。
我们的汽车灯经常受到汽车专家的交口称赞。
抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，高度耐受极限温度且高度抗震，从而消除爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更强劲的光照效果。^适用于多种灯泡类型。
灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡会发生什么？当您带着破损的车头灯装置驶过水面时就可能发生这种情况。^适用于多种灯泡类型
飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，同时保证车头灯的使用寿命。
基于独特的产品设计，X-tremeVision 可在道路上提供优质亮光
由于可提早识别障碍物和交通标志，X-tremeVision 可让驾驶员更快地作出反应。光是驾驶体验的基本组成部分，光是预防事故的关键部分。这款产品通过增加整体可见度和道路照明来主动防止事故发生。
X-tremeVision 完全符合 ECE 认证，可在道路上合法使用。
市场规格
产品描述
寿命
光学特性
电子特性
订单信息
包装数据
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