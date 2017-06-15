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    CrystalVision 银战士 汽车车头卤素灯

    9006CVSM

    驾驶亦时尚

    飞利浦银战士CrystalVision汽车卤素灯采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。同时采用特殊的蓝色涂层设计，产生 4300K 明亮白光，随附两个颜色匹配的位置灯让爱车拥有优质外形，您的爱车将看起来更加时尚，产品符合ECE认证。

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    CrystalVision 银战士 汽车车头卤素灯

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    驾驶亦时尚

    明亮白光

    • 灯泡类型：HB4
    • 包括 12V、55W、W5W 位置灯
    • 蓝光
    • 非 ECE 认证
    • 灯泡数量：2+2
    CrystalVision 4300K 明亮白光，提升时尚品味

    CrystalVision 4300K 明亮白光，提升时尚品味

    在蓝色涂层和镀银设计的衬托下，CrystalVision 提供 4300K 的亮白色车头灯光，因此视野更好，也更加显眼，城市行车、乡村驾驶两相皆宜

    飞利浦汽车灯高度抗紫外线

    飞利浦汽车灯高度抗紫外线

    飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命

    种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

    种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

    哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车提供了所有汽车专用功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。

    同时更换两个车前灯，实现更高的安全性

    同时更换两个车前灯，实现更高的安全性

    强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果

    亮白色与高端外观的效果匹配

    CrystalVision 随附两个颜色匹配的 w5w 位置灯，让您的爱车拥有高端车型的优质外观。

    飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造

    抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，能够更大限度的防震，抵抗表面温度的突然变化而爆炸的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更佳照明效果。^适用于多种灯泡类型

    飞利浦汽车灯高度抗湿^

    灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。^适用于多种灯泡类型

    飞利浦是主要汽车制造商的选择。

    100 年来，飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿，引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。

    技术规格

    • 产品描述

      应用
      • 附加远光灯
      • 远光灯
      • 近光灯
      基座
      P22d
      规格
      HB4 CrystalVision
      ECE 认证
      ECE 标志
      N/A
      范围
      银战士
      技术
      卤素灯
      类型
      HB4

    • 寿命

      寿命
      300 小时

    • 光学特性

      色温
      up to 4300  K
      流明
      1095 ±15%

    • 电子特性

      额定功率
      60  瓦
      电压
      12  伏

    • 订单信息

      订购代码
      24916630

    • 包装数据

      包装类型
      SM
      EAN1
      8711500249166
      EAN3
      8711500789280

    • 包装产品信息

      包装数量 / MOQ
      20

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