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全高清智能传输液晶显示屏

A325E8PW/93
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    全高清智能传输液晶显示屏

    A325E8PW/93

    尽享娱乐传输的世界

    飞利浦 32 英寸全高清智能 LED 显示屏采用 Android 操作系统和 Alibaba movie café，可传输上千个频道，您可以从显示器上直接观看成千上万部电影和电视节目。 查看所有优势

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      尽享娱乐传输的世界

      • E 系列传输 AIO
      • 32（31.5 英寸/80 厘米对角线尺寸）
      • 1920 x 1080（全高清）
      Alibaba 数字媒体和娱乐：电影、音乐等

      Alibaba 数字媒体和娱乐：电影、音乐等

      提供 Alibaba 数字媒体和娱乐服务，您可以观看成千上万部电影、节目、收听音乐等，带给您的无限可能。

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      超窄边框，呈现出无缝外观

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      全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

      EasySelect 菜单切换键，快速访问屏幕菜单

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      精心布置的 EasySelect 菜单切换键，让您可在屏幕显示菜单中快速轻松地调整显示器设置。

      Android 4.4 操作系统搭载 MovieCafe 用户友好型启动程序

      稳定和始终如一的 Android 操作系统为您带来顺畅体验，且随附的 MovieCafe 启动程序界面可轻松导航。

      只需通过遥控器即可轻松获取娱乐活动

      凭借随附的遥控器，您可以快速拨入您喜欢的电视节目，尽享放松、悠闲时刻。

      可随时随地设置，内置 Wi-Fi

      可随时随地设置，无需以太网线，内置快速 Wi-Fi。

      SmartImage Lite 可轻松优化图像设置

      SmartImage Lite 是飞利浦独有的一项先进技术，能够对屏幕上显示的内容作出分析。基于您选择的情况，SmartImage Lite 能够动态增强图像和视频的对比度、色彩饱和度和清晰度。只需按下一个按钮，就可实时获得最佳显示效果。

      双用显示屏还可用于游戏或工作。

      努力工作，尽情娱乐，炫丽的显示屏和底座可实现极佳的娱乐使用，或桌面游戏或办公效率。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        31.5 英寸/80 厘米
        有效显示区
        698.4（水平）x 392.85（垂直）毫米
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        像素密度
        69.9 PPI
        响应时间（标准）
        8 毫秒（灰阶到灰阶）*
        亮度
        300  cd/m²
        对比度（标准）
        1200:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        像素间距
        0.121 x 0.363 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage Lite
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        47 - 78 kHz（水平）/58 - 97 Hz（垂直）
        sRGB
        Y

      • 连接

        以太网
        RJ 45
        信号输入
        • HDMI（数字，HDCP）
        • VGA（模拟）
        无线连接
        • Wi-Fi（内置）
        • 无线局域网 (802.11 b/g/n)
        USB
        USB 2.0 x 2
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        HDMI 音频输出

      • 便利性

        内置扬声器
        8 W x 2
        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 4:3 / 宽屏
        • 输入
        • SmartImage lite
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        Kensington 锁

      • 操作系统

        Android 4.4
        Y

      • 存储介质

        存储
        8 GB
        RAM
        1 GB

      • 预装应用程序

        飞利浦启动程序
        Y
        应用程序专卖店
        Y
        ARM Cortex-A53 双核
        Y

      • 底座

        倾斜
        -5/10  度

      • 功率

        开启模式
        45 瓦
        关闭模式
        0.5 瓦
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        726 x 527 x 189  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        726 x 424 x 45  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        800 x 580 x 160  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        6.4  千克
        不带支座的产品（千克）
        6.16  千克
        带包装的产品（千克）
        8.6  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 无铅
        • 不含汞
        • RoHS
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • CECP
        • CEL
        • WEEE

      • 机壳

        颜色
        白色
        表面
        光面

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          • 内容存储容量因文件类型而异。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse