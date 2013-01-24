尽享娱乐传输的世界
飞利浦 32 英寸全高清智能 LED 显示屏采用 Android 操作系统和 Alibaba movie café，可传输上千个频道，您可以从显示器上直接观看成千上万部电影和电视节目。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦 32 英寸全高清智能 LED 显示屏采用 Android 操作系统和 Alibaba movie café，可传输上千个频道，您可以从显示器上直接观看成千上万部电影和电视节目。 查看所有优势
提供 Alibaba 数字媒体和娱乐服务，您可以观看成千上万部电影、节目、收听音乐等，带给您的无限可能。
画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。
精心布置的 EasySelect 菜单切换键，让您可在屏幕显示菜单中快速轻松地调整显示器设置。
稳定和始终如一的 Android 操作系统为您带来顺畅体验，且随附的 MovieCafe 启动程序界面可轻松导航。
凭借随附的遥控器，您可以快速拨入您喜欢的电视节目，尽享放松、悠闲时刻。
可随时随地设置，无需以太网线，内置快速 Wi-Fi。
SmartImage Lite 是飞利浦独有的一项先进技术，能够对屏幕上显示的内容作出分析。基于您选择的情况，SmartImage Lite 能够动态增强图像和视频的对比度、色彩饱和度和清晰度。只需按下一个按钮，就可实时获得最佳显示效果。
努力工作，尽情娱乐，炫丽的显示屏和底座可实现极佳的娱乐使用，或桌面游戏或办公效率。
图片/显示
连接
便利性
操作系统
存储介质
预装应用程序
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳