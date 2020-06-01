柔风模式专为卧室使用而定制

如果您想在卧室内享受高品质的安静时光，尤其是白天，柔风模式无疑是您的理想选择。阅读书籍、与宝宝小憩，甚至冥想时，不妨感受一下自然的微风。只需看一眼，便可知道自己呼吸的是健康的空气。