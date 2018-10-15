可去除 99.9% 的小至 0.003 微米的颗粒物

经验证，先进的 VitaShield 微护盾净化技术可减少 99.9% 小至 0.003 微米（比 PM2.5 上限值小 800 倍）的细颗粒物，包括病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供出众的颗粒物清除速率 (CADR)，达 335 立方米/小时。在 20 平方米的房间中，它可以在 7 分钟内净化空气，因此每小时净化空气可达 8 次以上。