Series 2000 净化加湿一体机
长久保护，持久健康
可通过数字反馈呈现空气改善。此款二合一型空气净化加湿器兼具两种功能，可为不超过 40 平方米的房间清洁 PM2.5、去除甲醛、过敏原、细菌和病毒，并可消除干燥空气带来的不适感。 查看所有优势
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长久保护，持久健康
去除 99.97％ 的污染物并缓解干燥空气带来的不适
- 颗粒物 CADR：335 立方米/小时
- 空气质量和湿度显示
- 覆盖范围高达 40 平方米
- 睡眠模式
去除细菌和病毒，例如 H1N1、EV71(HFMD)
优化的净化功能可有效检测和减少细菌及病毒，例如 H1N1、EV71（可导致手足口病）。
室内 PM2.5 水平的实时数字显示屏
即使是空气中细微的颗粒变化，采用 AeraSense 灵智感应技术的专业级传感器也可精确地检测并快速响应。它可提供实时 PM2.5 反馈，让您安枕无忧。
IAI 显示屏显示室内过敏原的风险级别
AeraSense 灵智感应技术可检测您的室内空气过敏原，并将空气过敏原的潜在风险级别从 1 到 12 显示。
3 种自动模式：一般模式、去过敏原模式和睡眠模式
本产品具有 3 种自动净化设置：一般模式、敏感的过敏原模式和睡眠模式。在睡眠模式下，显示屏灯变暗，风扇将切换至最低速度。选择一种模式来优化性能以满足您的需求。
静音，提供良好的夜间睡眠
出众的空气动力学设计可发挥出众性能，减小噪音。在睡眠模式下，净化器的运行接近静音，在您睡觉时提供更舒适的空气。
体积小巧，方便移动
占地面积比一张半 A4 纸还小；可轻松放置在小空间。
消除空气中 99.97% 的所有不可见颗粒*
只有飞利浦空气净化器配备有使用活性碳的 NanoProtect HEPA 过滤功能和预过滤网，可去除 99.97% 小至 0.003 微米 (3) 的颗粒。NanoProtect HEPA 技术不但可以捕获污染物，还可以利用静电电荷吸引污染物，比传统 HEPA H13 过滤多清洁 2 倍的空气，并且能效更高*。
可彻底净化房间面积高达 85 平方米
360 度强力气流以 330 平方米/小时的 CADR（洁净空气量）将洁净空气分散到房间的每个角落，可彻底净化房间，保护您免受细菌、病毒、花粉、灰尘、宠物皮屑、尘螨、有害气体、气味和其他污染物的侵害
可去除 99.9% 的小至 0.003 微米的颗粒物
经验证，先进的 VitaShield 微护盾净化技术可减少 99.9% 小至 0.003 微米（比 PM2.5 上限值小 800 倍）的细颗粒物，包括病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供出众的颗粒物清除速率 (CADR)，达 335 立方米/小时。在 20 平方米的房间中，它可以在 7 分钟内净化空气，因此每小时净化空气可达 8 次以上。
有效去除甲醛
本产品可有效减少甲醛、挥发性有机物和异味等有害气体。根据测试，活性炭可将甲醛分解成无害物质，甲醛 CARD 值为 180 立方米/小时。
卫生加湿高达 500 毫升/小时
NanoCloud 技术采用天然卫生的蒸发工艺，可确保高达 500 毫升/小时的出众性能。一旦水蒸发，水雾将消失，较小的分子不能将细菌携带到空气中。我们的实验室测试表明，NanoCloud 技术比领先的超声波加湿器传播的细菌减少 99％。还可以防止留下湿点水渍和白色污染。
选择二合一或单一净化器模式
按一下按钮可在二合一和单一净化器模式之间进行切换。在干燥季节选择二合一的空气净化器，可消除干燥空气带来的不适感。单一净化器模式可在不需要时关闭加湿功能。
室内湿度水平的实时数字显示屏
数字显示屏可实时提供房间内的相对湿度水平，由智能湿度传感器启用，这也使设备能够自动管理湿度水平。
4 种预设湿度级别
使用自动湿度设置保持恒定湿度级别。选择 40％、50％ 或 60％ 作为目标湿度级别，加湿器将自动打开或关闭，以达到所需湿度级别。
技术规格
-
功能
- PM2.5 传感器
-
是
- VitaShield IPS 微护盾
-
是
- AeraSense 灵智感应技术
-
是
- 模式
-
3 种自动模式
- 空气动力学设计
-
后进注水口
- 风扇速度
-
4 种手动速度设置
- 童锁
-
是
- 健康空气智能锁和提醒指示灯
-
是
- 提醒功能
-
1~12
hour(s)
- 马达
-
直流
-
原产地
- 产地
-
中国
-
物流信息
- EAN F-box
-
6923410757552
- 12NC 代码
-
8834 7260 0710
-
技术规格
- 电线长度
-
1.6
m
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50
Hz
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
446 x 310 x 695
mm
- 产品尺寸（长x宽x高）
-
396 x 230 x 580
-
设计和外观
- 颜色
-
白色
- 控制面板颜色
-
黑色 7 C
- 机身材料
-
ABS
- 控制面板类型
-
触摸板
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
性能
- 房间面积
-
23~40
m²
- CADR（颗粒物）
-
335
m³/h
- CADR（甲醛）
-
100
m³/h
- 过滤细菌
-
99.9
%
- 0.3 微米颗粒物去除效果
-
99.97
%
- 细微粒去除
-
99.9%，小至 3
nm
- 过滤 H1N1 病毒
-
99.9
%
- 颗粒物 CCM
-
P4
- 甲醛 CCM
-
F3
- 加湿速率
-
500
ml/h
- 推荐过滤网使用寿命
-
12
mon
- CADR：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
- 在 20 平方米的房间中使用：这是一次性清洁的理论用时，其计算方法是将 CADR 335 立方米/小时除以房间面积 48 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米）。
- 加湿速率：2017 年在飞利浦内部气候舱中根据 GB/T 23332 测试。舱面积为 25 平方米，初始温度为 20±2°C，相对湿度为 30±3% RH。
- 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
- 可防止白色污染或水渍散布：独立的第三方试验根据 DIN 44973、IUTA e.V 从家具上的液滴测定有矿物质沉积。要确定家具上的矿物质沉积物来自空气中的液体，滴落 3 小时。
- 专业级传感器：可与 Grim 传感器和工业红外传感器相媲美。
- 减少细菌：由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌
- 房间大小：根据 GB/T18801-2015 进行计算。
- 结果基于产品中释放的白色葡萄球菌。在测试期间，在水箱中使用了掺有上述细菌的无菌水。（将滤网 - 如果适用 - 从产品上卸下）。
- 室内空气中的细菌浓度取决于空气交换、房间大小和配置等多种因素。
- 2017 年，由第三方测试实验室用归类为 3 纳米的 NaCl 喷雾剂，根据 DIN71460-1 对滤网介质进行测试。
- 2017 年，由第三方测试实验室以 5.33 厘米/秒的气流对滤网介质进行一次通过效率测试。
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