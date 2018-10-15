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    Series 2000 净化加湿一体机

    AC2726/00

    长久保护，持久健康

    可通过数字反馈呈现空气改善。此款二合一型空气净化加湿器兼具两种功能，可为不超过 40 平方米的房间清洁 PM2.5、去除甲醛、过敏原、细菌和病毒，并可消除干燥空气带来的不适感。

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    Series 2000 净化加湿一体机

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    长久保护，持久健康

    去除 99.97％ 的污染物并缓解干燥空气带来的不适

    • 颗粒物 CADR：335 立方米/小时
    • 空气质量和湿度显示
    • 覆盖范围高达 40 平方米
    • 睡眠模式
    去除细菌和病毒，例如 H1N1、EV71(HFMD)

    去除细菌和病毒，例如 H1N1、EV71(HFMD)

    优化的净化功能可有效检测和减少细菌及病毒，例如 H1N1、EV71（可导致手足口病）。

    室内 PM2.5 水平的实时数字显示屏

    室内 PM2.5 水平的实时数字显示屏

    即使是空气中细微的颗粒变化，采用 AeraSense 灵智感应技术的专业级传感器也可精确地检测并快速响应。它可提供实时 PM2.5 反馈，让您安枕无忧。

    IAI 显示屏显示室内过敏原的风险级别

    IAI 显示屏显示室内过敏原的风险级别

    AeraSense 灵智感应技术可检测您的室内空气过敏原，并将空气过敏原的潜在风险级别从 1 到 12 显示。

    3 种自动模式：一般模式、去过敏原模式和睡眠模式

    3 种自动模式：一般模式、去过敏原模式和睡眠模式

    本产品具有 3 种自动净化设置：一般模式、敏感的过敏原模式和睡眠模式。在睡眠模式下，显示屏灯变暗，风扇将切换至最低速度。选择一种模式来优化性能以满足您的需求。

    静音，提供良好的夜间睡眠

    静音，提供良好的夜间睡眠

    出众的空气动力学设计可发挥出众性能，减小噪音。在睡眠模式下，净化器的运行接近静音，在您睡觉时提供更舒适的空气。

    体积小巧，方便移动

    体积小巧，方便移动

    占地面积比一张半 A4 纸还小；可轻松放置在小空间。

    消除空气中 99.97% 的所有不可见颗粒*

    消除空气中 99.97% 的所有不可见颗粒*

    只有飞利浦空气净化器配备有使用活性碳的 NanoProtect HEPA 过滤功能和预过滤网，可去除 99.97% 小至 0.003 微米 (3) 的颗粒。NanoProtect HEPA 技术不但可以捕获污染物，还可以利用静电电荷吸引污染物，比传统 HEPA H13 过滤多清洁 2 倍的空气，并且能效更高*。

    可彻底净化房间面积高达 85 平方米

    可彻底净化房间面积高达 85 平方米

    360 度强力气流以 330 平方米/小时的 CADR（洁净空气量）将洁净空气分散到房间的每个角落，可彻底净化房间，保护您免受细菌、病毒、花粉、灰尘、宠物皮屑、尘螨、有害气体、气味和其他污染物的侵害

    可去除 99.9% 的小至 0.003 微米的颗粒物

    经验证，先进的 VitaShield 微护盾净化技术可减少 99.9% 小至 0.003 微米（比 PM2.5 上限值小 800 倍）的细颗粒物，包括病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供出众的颗粒物清除速率 (CADR)，达 335 立方米/小时。在 20 平方米的房间中，它可以在 7 分钟内净化空气，因此每小时净化空气可达 8 次以上。

    有效去除甲醛

    本产品可有效减少甲醛、挥发性有机物和异味等有害气体。根据测试，活性炭可将甲醛分解成无害物质，甲醛 CARD 值为 180 立方米/小时。

    卫生加湿高达 500 毫升/小时

    NanoCloud 技术采用天然卫生的蒸发工艺，可确保高达 500 毫升/小时的出众性能。一旦水蒸发，水雾将消失，较小的分子不能将细菌携带到空气中。我们的实验室测试表明，NanoCloud 技术比领先的超声波加湿器传播的细菌减少 99％。还可以防止留下湿点水渍和白色污染。

    选择二合一或单一净化器模式

    按一下按钮可在二合一和单一净化器模式之间进行切换。在干燥季节选择二合一的空气净化器，可消除干燥空气带来的不适感。单一净化器模式可在不需要时关闭加湿功能。

    室内湿度水平的实时数字显示屏

    数字显示屏可实时提供房间内的相对湿度水平，由智能湿度传感器启用，这也使设备能够自动管理湿度水平。

    4 种预设湿度级别

    使用自动湿度设置保持恒定湿度级别。选择 40％、50％ 或 60％ 作为目标湿度级别，加湿器将自动打开或关闭，以达到所需湿度级别。

    技术规格

    • 功能

      PM2.5 传感器
      VitaShield IPS 微护盾
      AeraSense 灵智感应技术
      模式
      3 种自动模式
      空气动力学设计
      后进注水口
      风扇速度
      4 种手动速度设置
      童锁
      健康空气智能锁和提醒指示灯
      提醒功能
      1~12  hour(s)
      马达
      直流

    • 原产地

      产地
      中国

    • 物流信息

      EAN F-box
      6923410757552
      12NC 代码
      8834 7260 0710

    • 技术规格

      电线长度
      1.6  m
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      446 x 310 x 695  mm
      产品尺寸（长x宽x高）
      396 x 230 x 580

    • 设计和外观

      颜色
      白色
      控制面板颜色
      黑色 7 C
      机身材料
      ABS
      控制面板类型
      触摸板

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      房间面积
      23~40  m²
      CADR（颗粒物）
      335  m³/h
      CADR（甲醛）
      100  m³/h
      过滤细菌
      99.9  %
      0.3 微米颗粒物去除效果
      99.97  %
      细微粒去除
      99.9%，小至 3  nm
      过滤 H1N1 病毒
      99.9  %
      颗粒物 CCM
      P4
      甲醛 CCM
      F3
      加湿速率
      500  ml/h
      推荐过滤网使用寿命
      12  mon

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    • CADR：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
    • 在 20 平方米的房间中使用：这是一次性清洁的理论用时，其计算方法是将 CADR 335 立方米/小时除以房间面积 48 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米）。
    • 加湿速率：2017 年在飞利浦内部气候舱中根据 GB/T 23332 测试。舱面积为 25 平方米，初始温度为 20±2°C，相对湿度为 30±3% RH。
    • 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
    • 可防止白色污染或水渍散布：独立的第三方试验根据 DIN 44973、IUTA e.V 从家具上的液滴测定有矿物质沉积。要确定家具上的矿物质沉积物来自空气中的液体，滴落 3 小时。
    • 专业级传感器：可与 Grim 传感器和工业红外传感器相媲美。
    • 减少细菌：由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌
    • 房间大小：根据 GB/T18801-2015 进行计算。
    • 结果基于产品中释放的白色葡萄球菌。在测试期间，在水箱中使用了掺有上述细菌的无菌水。（将滤网 - 如果适用 - 从产品上卸下）。
    • 室内空气中的细菌浓度取决于空气交换、房间大小和配置等多种因素。
    • 2017 年，由第三方测试实验室用归类为 3 纳米的 NaCl 喷雾剂，根据 DIN71460-1 对滤网介质进行测试。
    • 2017 年，由第三方测试实验室以 5.33 厘米/秒的气流对滤网介质进行一次通过效率测试。

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