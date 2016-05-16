已停产
AC2886/00
长久保护，持久健康
AeraSense 灵智感应技术是一项创新技术，性能可媲美实验室级别的传感器。它能够检测比 PM2.5 还要小的有害颗粒物，确保净化器根据情况进行调整以输出洁净的空气，并提供实时反馈。
去除小至20纳米的颗粒物
颗粒物 CCM*: P4
甲醛 CADR*: 200 m³/h
自动和睡眠模式
AeraSense 传感器可以准确识别小于 PM2.5 的微小颗粒（包括常见的室内空气传播过敏原）。然后它对信息进行处理以确保净化器的设置是适合当前空气状况的理想级别，并持续确保这一级别。再通过显示 PM2.5 水平实时反馈室内空气质量。
处于静音模式时，净化器会调低其风扇速度和噪音级别，以保证舒适的夜间睡眠。
数字 PM2.5 指示器和 4 级颜色环提供室内空气质量的实时反馈。
颗粒物和甲醛 CADR 和 CCM：经第三方根据 GB/T 18801-2008 测试
20 纳米：由 IUTA 进行测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒都大于 20 纳米（0.00002 毫米）。