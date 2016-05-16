自动监测、作出反应并净化空气

AeraSense 传感器可以准确识别小于 PM2.5 的微小颗粒（包括常见的室内空气传播过敏原）。然后它对信息进行处理以确保净化器的设置是适合当前空气状况的理想级别，并持续确保这一级别。再通过显示 PM2.5 水平实时反馈室内空气质量。