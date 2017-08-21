2000 系列 空气净化器
长久保护，持久健康
AeraSense 是一项创新技术，可媲美专业传感器的准确性和性能。它能够检测比 PM2.5 还要小的有害颗粒物，确保净化器根据净化空气输出量进行调整，并提供实时反馈。 查看所有优势
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长久保护，持久健康
AeraSense，让看不见的东西现身
- 24~41 平方米
- PM2.5 显示
- 覆盖范围高达 41 平方米
- 自动和睡眠模式
自动监测、反馈并净化空气
AeraSense 传感器可以准确识别小于 PM2.5 的微小颗粒（包括常见的室内空气传播过敏原）。然后它对信息进行处理以确保净化器的设置是适合当前空气状况的理想级别，并持续确保这一级别。再通过显示 PM2.5 水平实时反馈室内空气质量。
3 种自动模式：一般模式、去过敏原模式和细菌模式
飞利浦空气净化器具有 3 种自动净化设置：通用模式、敏感型去过敏原模式和功能强大的去细菌模式。您可以选择自己喜欢的模式对净化过程进行个性化和优化设置。
实时室内 PM2.5 数字反馈
数字 PM2.5 指示器和 4 级颜色环提供室内空气质量的实时反馈。
睡眠模式下噪音低 (20.5dba) - 像在低声耳语一样
处于静音模式时，净化器会调低其风扇速度和噪音级别，以保证舒适的夜间睡眠。
智能灯光控制：调节灯光以适应您的偏好
AQI 和用户界面上的指示灯可以调暗和/或关闭，以避免灯光干扰消费者。
VitaShield 轻松净化小至 0.03 微米**的 UFP
VitaShield 微护盾及其空气动力学设计和 NanoProtect 滤网具有高达 344 立方米/小时* 的提升洁净空气量（根据中国 GB/T 18801-2015）。它可有效地去除小至 0.03 微米的微小颗粒，有效减少有害气体，例如甲醛、总挥发性有机物和气味。去除高达 99.9% 的细菌。
空气动力学架构促进了高效的气流
空气动力学架构促进了高效的空气流通。
技术规格
-
功能
- PM2.5 传感器
-
是
- VitaShield IPS 微护盾
-
是
- AeraSense 灵智感应技术
-
是
- 颗粒传感器
-
是
- 模式
-
3 种自动模式
- 风扇速度
-
5 种设置
- 健康空气智能锁和提醒指示灯
-
是
- 提醒功能
-
12
hour(s)
- 灯光控制
-
调光器
-
原产地
- 产地
-
中国
-
技术规格
- 功率
-
11~60
W
- 电线长度
-
1.6
m
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50/60
Hz
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
412 x 294 x 612
mm
- 产品重量
-
7.7
kg
- 产品尺寸（长x宽x高）
-
359 x 240 x 558
- 重量（含包装）
-
9.3
kg
-
设计和外观
- 颜色
-
淡蓝色
- 控制面板颜色
-
白色
- 机身材料
-
塑料
-
替换件
- 集成式过滤网
-
FY2428
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 待机功耗
-
< 0.5
W
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
性能
- 房间面积
-
41
m²
- CADR（颗粒物）
-
344
m³/h
- CADR（甲醛）
-
200
m³/h
- 0.3 微米颗粒物去除效果
-
99.97
%
- 过滤 PM2.5
-
一个小时后 > 99
%
- 过滤 H1N1 病毒
-
0.5 小时后，99.9
%
- 推荐过滤网使用寿命
-
12
mon
- 声压
-
20.5-51
dB
- 颗粒物和甲醛 CADR 和 CCM：经第三方根据 GB/T 18801-2008 测试
- 20 纳米：由 IUTA 进行测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒都大于 20 纳米（0.00002 毫米）。
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