长久保护，持久健康
AeraSense 是一项创新技术，可媲美专业传感器的准确性和性能。它能够检测比 PM2.5 还要小的有害颗粒物，确保净化器根据净化空气输出量进行调整，并提供实时反馈。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
AeraSense 是一项创新技术，可媲美专业传感器的准确性和性能。它能够检测比 PM2.5 还要小的有害颗粒物，确保净化器根据净化空气输出量进行调整，并提供实时反馈。 查看所有优势
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
AeraSense 是一项创新技术，可媲美专业传感器的准确性和性能。它能够检测比 PM2.5 还要小的有害颗粒物，确保净化器根据净化空气输出量进行调整，并提供实时反馈。 查看所有优势
AeraSense 传感器可以准确识别小于 PM2.5 的微小颗粒（包括常见的室内空气传播过敏原）。然后它对信息进行处理以确保净化器的设置是适合当前空气状况的理想级别，并持续确保这一级别。再通过显示 PM2.5 水平实时反馈室内空气质量。
飞利浦空气净化器具有 3 种自动净化设置：通用模式、敏感的去过敏原模式和功能强大的去细菌和病毒模式。您可以选择您的适合模式来个性化和优化您的净化。
数字 PM2.5 指示器和 4 级颜色环提供室内空气质量的实时反馈。
处于静音模式时，净化器会调低其风扇速度和噪音级别，以保证舒适的夜间睡眠。
AQI 和用户界面上的指示灯可以调暗和/或关闭，以避免灯光干扰消费者。
VitaShield 微护盾及其空气动力学设计和 NanoProtect 滤网具有高达 344 立方米/小时* 的提升洁净空气量（根据中国 GB/T 18801-2015）。它可有效地去除小至 20 纳米的微小颗粒，有效减少有害气体，例如甲醛、总挥发性有机物和气味。去除高达 99.9% 的细菌。
空气动力学架构促进了高效的空气流通。
性能
功能
设计和外观
技术规格
重量和尺寸
替换
原产地
可持续发展