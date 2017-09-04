3 种自动模式和 5 种手动设置

飞利浦空气净化器系列 3000i 具有 3 种自动净化设置：一般模式、敏感的去过敏原模式和强劲的去细菌和病毒模式。除了 3 种自动模式外，本净化器还推出了 5 种手动模式。选择五种不同速度设定中的一种：从静音的“睡眠”模式到强劲的“劲速”模式。您可选择一种适合您的净化设置。