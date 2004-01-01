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  • 只需数分钟即享清新空气和理想湿度 只需数分钟即享清新空气和理想湿度 只需数分钟即享清新空气和理想湿度

    PureProtect Water 3400 系列 智能二合一空气净化加湿器

    AC3420/00

    只需数分钟即享清新空气和理想湿度

    这款二合一设备能帮助您应对空气污染物和干燥问题。它能让室内空气持久清新、安全，并自动维持在您偏好的湿度水平。凭借其雅致的外观、便捷的智能应用程序控制和卫生的加湿方式，本产品是婴儿房或呼吸道敏感人群的理想之选。

    PureProtect Water 3400 系列 智能二合一空气净化加湿器

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    只需数分钟即享清新空气和理想湿度

    以自然且卫生的方式加湿空气

    • 可净化房间面积高达 32.5 平方米
    • 5 层 HEPA 过滤
    • 加湿量可达 655 毫升/小时
    • 3.5 升水箱
    彻底净化面积最高达 32.5 平方米的房间

    彻底净化面积最高达 32.5 平方米的房间

    该设备的洁净空气输出率 (CADR) 高达 271 立方米/小时，强劲气流覆盖房间每个角落。可轻松净化最高达 32.5 平方米的空间 (1)。

    5 层 HEPA 过滤模式，可捕获 99.97% 的细小微粒物

    5 层 HEPA 过滤模式，可捕获 99.97% 的细小微粒物

    采用 5 层过滤：3D 静电初滤网、HEPA NanoProtect、椰壳活性炭（氨基配方）、PET 层与 Siocryst 甲醛去除层。可捕获小至 0.003 微米的 99.97% 颗粒物 (2) – 比已知最小的病毒还小！

    自动加湿量高达 655 毫升/小时

    自动加湿量高达 655 毫升/小时

    凭借高达 655 毫升/小时的快速加湿能力，可有效缓解皮肤干燥、嘴唇干裂、鼻或喉部不适等症状 (3)。同时可自动检测并将湿度调节至您的设定值。

    卫生加湿，采用 NanoCloud 技术

    卫生加湿，采用 NanoCloud 技术

    在释放洁净水蒸气方面，NanoCloud 技术无人能及。其超细水雾肉眼不可见，细菌或残留物极难附着。与标准超声波加湿器相比，释放的细菌可减少高达 99.9%，且可安心使用自来水。(4)

    有效减少空气中的 H1N1（流感）病毒

    有效减少空气中的 H1N1（流感）病毒

    对以下 3 种常见病原体具高效去除效果：甲型流感病毒 H1N1(5)/人类冠状病毒 HCoV-229E(6)/肺炎支原体 (7)。

    睡眠模式，超静音运行

    睡眠模式，超静音运行

    使用这款创新净化器，让您安睡不受扰。在“睡眠模式”下，其运行噪声低至 23.4dB (8)，比耳语更轻；同时显示屏灯光将自动变暗，尽可能减少光线干扰。

    能耗比灯泡更低

    能耗比灯泡更低

    既可畅享清新空气，又能降低电费。在最大功率下，空气净化器功耗仅 32 瓦，低于传统灯泡。

    智能感知并适应室内空气质量

    智能感知并适应室内空气质量

    AeraSense 灵智感应技术每秒扫描 1000 次，检测有害污染物并智能选择最佳设定；并实时显示空气质量 (PM2.5) 与湿度水平。

    使用飞利浦 HomeCare+ 应用程序，随时随地控制净化器

    使用飞利浦 HomeCare+ 应用程序，随时随地控制净化器

    将净化器与 HomeCare+ 应用程序配对后，可轻松追踪室内外空气质量并且遥控设备。在应用程序中选择“AI 自动”模式，可利用 AI 技术根据您的日常生活习惯灵活进行调整，最大限度地减少噪音和能源消耗。

    吸附气味、气态污染物

    吸附气味、气态污染物

    活性炭层可吸附异味，并去除超过 99% 的室内气态污染物 (9)，如来自工业与交通的二氧化氮，以及室内油漆、清洁剂、家具释放的甲苯与挥发性有机化合物。安全高效：不释放离子、化学物质或臭氧。

    3.5 升水箱，可持续加湿长达 16 小时

    3.5 升水箱，可持续加湿长达 16 小时

    无需频繁加水，畅享舒适呼吸。配备 3.5 升大容量水箱，单次加满可连续运行最长 16 小时。

    过滤网使用寿命长达 1 年

    过滤网使用寿命长达 1 年

    原装过滤网可确保长达 1 年的稳定性能 (10)，减少更换麻烦与成本。净化器会自动计算滤网寿命，并在需要更换时发出提醒 (FY3400)。

    搭配小夜灯，营造洁净舒适的睡眠环境

    搭配小夜灯，营造洁净舒适的睡眠环境

    在孩子入睡前，为卧室设定深度空气净化程序。随后，设备会自动开启静音睡眠模式并点亮小夜灯。孩子睡得安稳，父母也能安心好眠。

    技术规格

    • 维护

      服务
      2 年全球保修
      活性碳过滤网和HEPA过滤网
      FY3400/00 - 最长 1 年
      加湿过滤网
      FY3401/00 - 最长 6 个月

    • 能效等级

      待机功耗
      <2 瓦
      最大功耗
      32 瓦

    • 连接

      应用程序，通过 Wi-Fi 连接
      飞利浦 HomeCare+ 应用程序
      智能手机兼容性
      iPhone 和 Android 设备
      语音操控
      远程排程
      是（应用程序内）

    • 重量和尺寸

      产品重量
      6.5  kg
      尺寸（高*宽*长）
      52*28.5*28.5 厘米
      颜色
      北极白

    • 性能

      颗粒物过滤
      99.97% (0.003 μm)
      加湿速率
      655 毫升/小时
      PCADR（测量结果）
      271 m3/h
      PCADR（标称）
      250 m3/h
      甲醛 FCADR（测量结果）
      182 m3/h
      甲醛 FCADR（标称）
      160 m3/h
      房间大小（GB/T，测量结果）
      32.5 平方米
      过滤层
      3D 初滤网、活性碳、PET、Siocryst HCHO、HEPA
      病毒过滤 (H1N1, Hcov 229E, EV71)
      99.99%
      杀菌（白色葡萄球菌、大肠杆菌）
      99.99%
      过敏原过滤（宠物过敏原、室内尘螨、花粉、霉菌）
      99%
      气态污染物过滤
      99%
      空气质量感应器
      PM2.5、温度、湿度、光线

    • 可用性

      自动模式
      睡眠模式
      最大声音级别（快速模式）
      58.9 分贝
      电线长度
      1.8 米
      空气质量反馈
      彩色环、数字
      自动显示调光
      水箱容量
      3.5 升
      童锁
      环境夜灯
      手动风扇速度
      是（5 档）
      最小声音级别（睡眠模式）
      23.4 dB (8)
      控制面板类型
      触控

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    • (1) 依据 GB/T18801-2022. 执行的 CADR 测试。房间大小依据 GB/T18801-2022 测试标准计算得出，测得的 CADR 为 271 m3/h。
    • (2) 针对通过过滤器的空气，由 iUTA 依据 DIN71460-1:2006-04 与 ISO/TS 11155-1:2001-11 标准进行 NaCl 气溶胶测试
    • (3) 由 CVC 依据 GB/T 23332-2018 标准进行测试。测试时的初始温度为 23±2°C，相对湿度为 30±2% RH
    • (4) 该结果是与未配备额外抑菌技术的标准超声波加湿器对比得出，由独立实验室进行测试
    • (5) 由第三方实验室依据 GB/T 18801-2022 空气净化器标准进行测试。测试结果表明，在 30 立方米的空间内、强效模式下运行 1 小时，该设备对 H1N1 和 HCoV-229E 两种病毒的去除率高达 99.99%。
    • (6) 由第三方实验室依据 GB/T 18801-2022 标准进行测试。测试结果表明，在 30 立方米的空间内、强效模式下运行 1 小时，该设备对 H1N1 和 HCoV-229E 两种病毒的去除率高达 99.99%。
    • (7) 由第三方实验室依据 2002 年版《消毒技术规范》进行测试。测试结果表明，在 30 立方米的空间内、快速模式下运行 1 小时，该设备对肺炎支原体的去除率高达 99.99%。
    • (8) 由外部实验室使用低噪声麦克风测得。耳语声级为 23.4 dB。
    • (9) 外部实验室依据 GB/T 18801-2022 和 HJ 2544-2016 进行的总挥发性有机化合物、甲苯、NO2、醋酸、H2S 和 SO2 测试：在 30 平方米的室内，以强力模式运行 2 小时。
    • (10) 滤网使用寿命取决于空气质量和使用情况。

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