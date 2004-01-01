PureProtect Water 3400 系列 智能二合一空气净化加湿器
只需数分钟即享清新空气和理想湿度
这款二合一设备能帮助您应对空气污染物和干燥问题。它能让室内空气持久清新、安全，并自动维持在您偏好的湿度水平。凭借其雅致的外观、便捷的智能应用程序控制和卫生的加湿方式，本产品是婴儿房或呼吸道敏感人群的理想之选。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
PureProtect Water 3400 系列 智能二合一空气净化加湿器
只需数分钟即享清新空气和理想湿度
以自然且卫生的方式加湿空气
- 可净化房间面积高达 32.5 平方米
- 5 层 HEPA 过滤
- 加湿量可达 655 毫升/小时
- 3.5 升水箱
彻底净化面积最高达 32.5 平方米的房间
该设备的洁净空气输出率 (CADR) 高达 271 立方米/小时，强劲气流覆盖房间每个角落。可轻松净化最高达 32.5 平方米的空间 (1)。
5 层 HEPA 过滤模式，可捕获 99.97% 的细小微粒物
采用 5 层过滤：3D 静电初滤网、HEPA NanoProtect、椰壳活性炭（氨基配方）、PET 层与 Siocryst 甲醛去除层。可捕获小至 0.003 微米的 99.97% 颗粒物 (2) – 比已知最小的病毒还小！
自动加湿量高达 655 毫升/小时
凭借高达 655 毫升/小时的快速加湿能力，可有效缓解皮肤干燥、嘴唇干裂、鼻或喉部不适等症状 (3)。同时可自动检测并将湿度调节至您的设定值。
卫生加湿，采用 NanoCloud 技术
在释放洁净水蒸气方面，NanoCloud 技术无人能及。其超细水雾肉眼不可见，细菌或残留物极难附着。与标准超声波加湿器相比，释放的细菌可减少高达 99.9%，且可安心使用自来水。(4)
有效减少空气中的 H1N1（流感）病毒
对以下 3 种常见病原体具高效去除效果：甲型流感病毒 H1N1(5)/人类冠状病毒 HCoV-229E(6)/肺炎支原体 (7)。
睡眠模式，超静音运行
使用这款创新净化器，让您安睡不受扰。在“睡眠模式”下，其运行噪声低至 23.4dB (8)，比耳语更轻；同时显示屏灯光将自动变暗，尽可能减少光线干扰。
能耗比灯泡更低
既可畅享清新空气，又能降低电费。在最大功率下，空气净化器功耗仅 32 瓦，低于传统灯泡。
智能感知并适应室内空气质量
AeraSense 灵智感应技术每秒扫描 1000 次，检测有害污染物并智能选择最佳设定；并实时显示空气质量 (PM2.5) 与湿度水平。
使用飞利浦 HomeCare+ 应用程序，随时随地控制净化器
将净化器与 HomeCare+ 应用程序配对后，可轻松追踪室内外空气质量并且遥控设备。在应用程序中选择“AI 自动”模式，可利用 AI 技术根据您的日常生活习惯灵活进行调整，最大限度地减少噪音和能源消耗。
吸附气味、气态污染物
活性炭层可吸附异味，并去除超过 99% 的室内气态污染物 (9)，如来自工业与交通的二氧化氮，以及室内油漆、清洁剂、家具释放的甲苯与挥发性有机化合物。安全高效：不释放离子、化学物质或臭氧。
3.5 升水箱，可持续加湿长达 16 小时
无需频繁加水，畅享舒适呼吸。配备 3.5 升大容量水箱，单次加满可连续运行最长 16 小时。
过滤网使用寿命长达 1 年
原装过滤网可确保长达 1 年的稳定性能 (10)，减少更换麻烦与成本。净化器会自动计算滤网寿命，并在需要更换时发出提醒 (FY3400)。
搭配小夜灯，营造洁净舒适的睡眠环境
在孩子入睡前，为卧室设定深度空气净化程序。随后，设备会自动开启静音睡眠模式并点亮小夜灯。孩子睡得安稳，父母也能安心好眠。
技术规格
-
维护
- 服务
-
2 年全球保修
- 活性碳过滤网和HEPA过滤网
-
FY3400/00 - 最长 1 年
- 加湿过滤网
-
FY3401/00 - 最长 6 个月
-
能效等级
- 待机功耗
-
<2 瓦
- 最大功耗
-
32 瓦
-
连接
- 应用程序，通过 Wi-Fi 连接
-
飞利浦 HomeCare+ 应用程序
- 智能手机兼容性
-
iPhone 和 Android 设备
- 语音操控
-
否
- 远程排程
-
是（应用程序内）
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
6.5
kg
- 尺寸（高*宽*长）
-
52*28.5*28.5 厘米
- 颜色
-
北极白
-
性能
- 颗粒物过滤
-
99.97% (0.003 μm)
- 加湿速率
-
655 毫升/小时
- PCADR（测量结果）
-
271 m3/h
- PCADR（标称）
-
250 m3/h
- 甲醛 FCADR（测量结果）
-
182 m3/h
- 甲醛 FCADR（标称）
-
160 m3/h
- 房间大小（GB/T，测量结果）
-
32.5 平方米
- 过滤层
-
3D 初滤网、活性碳、PET、Siocryst HCHO、HEPA
- 病毒过滤 (H1N1, Hcov 229E, EV71)
-
99.99%
- 杀菌（白色葡萄球菌、大肠杆菌）
-
99.99%
- 过敏原过滤（宠物过敏原、室内尘螨、花粉、霉菌）
-
99%
- 气态污染物过滤
-
99%
- 空气质量感应器
-
PM2.5、温度、湿度、光线
-
可用性
- 自动模式
-
是
- 睡眠模式
-
是
- 最大声音级别（快速模式）
-
58.9 分贝
- 电线长度
-
1.8 米
- 空气质量反馈
-
彩色环、数字
- 自动显示调光
-
是
- 水箱容量
-
3.5 升
- 童锁
-
是
- 环境夜灯
-
是
- 手动风扇速度
-
是（5 档）
- 最小声音级别（睡眠模式）
-
23.4 dB (8)
- 控制面板类型
-
触控
- (1) 依据 GB/T18801-2022. 执行的 CADR 测试。房间大小依据 GB/T18801-2022 测试标准计算得出，测得的 CADR 为 271 m3/h。
- (2) 针对通过过滤器的空气，由 iUTA 依据 DIN71460-1:2006-04 与 ISO/TS 11155-1:2001-11 标准进行 NaCl 气溶胶测试
- (3) 由 CVC 依据 GB/T 23332-2018 标准进行测试。测试时的初始温度为 23±2°C，相对湿度为 30±2% RH
- (4) 该结果是与未配备额外抑菌技术的标准超声波加湿器对比得出，由独立实验室进行测试
- (5) 由第三方实验室依据 GB/T 18801-2022 空气净化器标准进行测试。测试结果表明，在 30 立方米的空间内、强效模式下运行 1 小时，该设备对 H1N1 和 HCoV-229E 两种病毒的去除率高达 99.99%。
- (6) 由第三方实验室依据 GB/T 18801-2022 标准进行测试。测试结果表明，在 30 立方米的空间内、强效模式下运行 1 小时，该设备对 H1N1 和 HCoV-229E 两种病毒的去除率高达 99.99%。
- (7) 由第三方实验室依据 2002 年版《消毒技术规范》进行测试。测试结果表明，在 30 立方米的空间内、快速模式下运行 1 小时，该设备对肺炎支原体的去除率高达 99.99%。
- (8) 由外部实验室使用低噪声麦克风测得。耳语声级为 23.4 dB。
- (9) 外部实验室依据 GB/T 18801-2022 和 HJ 2544-2016 进行的总挥发性有机化合物、甲苯、NO2、醋酸、H2S 和 SO2 测试：在 30 平方米的室内，以强力模式运行 2 小时。
- (10) 滤网使用寿命取决于空气质量和使用情况。
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