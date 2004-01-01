只需数分钟即享清新空气和理想湿度

这款二合一设备能帮助您应对空气污染物和干燥问题。它能让室内空气持久清新、安全，并自动维持在您偏好的湿度水平。凭借其雅致的外观、便捷的智能应用程序控制和卫生的加湿方式，本产品是婴儿房或呼吸道敏感人群的理想之选。