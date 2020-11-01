AC3858/09
长久保护，持久健康
只需按一下按钮，即可有效应对常见的室内空气威胁。
去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物
PM2.5、过敏原和气体显示
高达 66 平方米
自动、睡眠模式和应用程序
本产品已获得中国政府消毒器官方认证，具有权威认可的消毒技术和效果。得益于采用高效的过滤网，抗菌率 >99%，它经测试可对 >99% 的白色葡萄球菌和空气中 >90% 的自然细菌进行消毒。该过滤网还经证明，不仅可以过滤 >99% 的 H1N1 病毒，还可以将其杀灭。
配有高效的过滤网，设计采用从稀疏到稠密的纤维交错，因此，可以过滤99%的细菌和病毒，例如甲型流感病毒H1N1、乙型溶血性链球菌、鸡冠状病毒、口蹄疫病毒、乙肝病毒、霉菌等。
由 3D 空气循环提供支持，具有螺旋出风口。经测试，可提供 350 立方米/小时的甲醛 CADR*。在 10 平方米的房间内，只需不到 20 分钟时间，此产品可使甲醛含量降低至 0.01 毫克/立方米，比欧盟标准低 10 倍*。
根据基于第三方实验室测试甲醛 CADR 的理论计算。在快速模式下运行空气消毒机 20 分钟，然后将其保持在高速下，在 10 平方米、高度 2.4 米的房间内工作，ACH（每小时空气变化）为 0.3hr-1。
（抗菌率>99%）：第三方实验室根据GB21551.2-2010测试，试验菌种为大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。 （杀灭空气中>99%的白色葡萄球菌）: 第三方实验室根据《消毒技术规范》（卫生部2002年版）-2.1.3开启劲速模式测试，在20m³测试空间作用1小时，取3次重复试验平均值。 （杀灭空气中>90%的自然菌）: 第三方实验室根据《消毒技术规范》（卫生部2002年版）-2.1.3开启劲速模式测试，在30m³试验空间作用1小时，取3次重复试验平均值。 （滤网杀灭>99%的HINI病毒）：第三方实验室参照ISO 18184-2019抗病毒材料检测方法、《消毒技术规范》（2002年版）测试，作用时间120分钟，取3次重复试验的平均值。
这是一次性清洁的理论时间，其计算方法是将 CADR 550 立方米/小时除以房间面积 24 立方米（假设房间地面面积为 10 平方米，高度为 2.4 米）。
过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
由第三方实验室根据消毒技术标准 - 2.1.3 测试，在 30 立方米的实验室中以快速模式运行 1 小时，取 3 次测试的平均值。