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Series 4000i

空气消毒机

AC3858/09
  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康
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    Series 4000i 空气消毒机

    AC3858/09

    长久保护，持久健康

    只需按一下按钮，即可有效应对常见的室内空气威胁。 查看所有优势

    Series 4000i 空气消毒机

    长久保护，持久健康

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      长久保护，持久健康

      • 去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物
      • PM2.5、过敏原和气体显示
      • 高达 66 平方米
      • 自动、睡眠模式和应用程序
      通过中国卫健委审核备案的消毒机，可杀灭细菌和H1N1病毒

      通过中国卫健委审核备案的消毒机，可杀灭细菌和H1N1病毒

      本产品已获得通过中国卫健委审核备案，具有权威认可的消毒技术和效果。得益于采用高效的过滤网，抗菌率 >99%，它经测试可对 >99% 的白色葡萄球菌和空气中 >90% 的自然细菌进行消毒。该过滤网还经证明，不仅可以捕获 >99% 的 H1N1 病毒，还可以将其杀灭。

      甲醛含量降低至 0.01 毫克/立方米，安全性是欧盟标准的 10 倍

      甲醛含量降低至 0.01 毫克/立方米，安全性是欧盟标准的 10 倍

      由 3D 空气循环提供支持，具有螺旋出风口。经测试，可提供 350 立方米/小时的甲醛 CADR*。在 10 平方米的房间内，只需不到 20 分钟时间，此产品可使甲醛含量降低至 0.01 毫克/立方米，比欧盟标准低 10 倍*。

      可去除 99.97% 的小至 0.003 微米的颗粒物

      可去除 99.97% 的小至 0.003 微米的颗粒物

      该设备采用强劲的过滤系统，经测试和认证，可去除 99.97% 小至 0.003 微米的细小颗粒（比 PM2.5 小 800 倍，比灰尘、尘螨、花粉等常见过敏源小 100 倍）。

      3D 空气循环，实现快速高效地净化

      3D 空气循环，实现快速高效地净化

      颗粒物 CADR（洁净空气量）为 550 立方米/小时，在 10 平方米的房间内，不到3 分钟*时间即可快速和有效地净化洁净空气。

      全面显示实时空气质量

      全面显示实时空气质量

      一目了然地了解实时空气质量：在屏幕上显示 PM 2.5 数字反馈、有害气体和过敏原级别，以更便捷的方式让您感到放心。

      简单的 4 色显示环，易于监测

      简单的 4 色显示环，易于监测

      产品顶部的环境光环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。

      智能滤网状态指示灯

      智能滤网状态指示灯

      它可检测实际的污染物过滤量，计算滤网的使用寿命。您可以在屏幕上轻松查看当前滤网状态，维护更轻松。

      智能感应和自动净化

      智能感应和自动净化

      智能感应技术可实时感应并自动调节模式以清除室内空气质量中的所有威胁：颗粒物、甲醛、有害气体和室内过敏源。采用专业级传感器，能够以每分钟 60000 次的频率自动扫描空气中的污染物，实时检测任何污染事件并作出反应。

      自动环境光线控制

      自动环境光线控制

      智能自动环境光线控制，可根据房间环境自动调节光线，以轻柔的方式呵护您和您的家人。

      静音运行

      静音运行

      在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音（低至 34 分贝）地运行来净化空气。

      简约的创新产品设计

      简约的创新产品设计

      简约。时尚。温馨。结合产品中的织物设计，能够和谐地融入任何内饰风格。融入其中，却又能脱颖而出。

      通过您的智能手机应用程序追踪、监测和控制

      连接到应用程序，您可以随时随地控制空气消毒机。无论您身在何处，您都可以在应用程序上检查空气质量，从而获得安心，您也可将室内空气质量与室外空气质量进行比较。

      技术规格

      • 性能

        适用面积
        66  平方米
        CADR（颗粒物）
        550  m³/h
        CADR（甲醛）
        350  m³/h
        细微粒去除
        小至 3  纳米
        过滤 H1N1 病毒
        99  %
        过滤细菌
        99  %
        颗粒物 CCM
        P4
        甲醛 CCM
        F4
        推荐滤网使用寿命
        12  月
        声功率
        < 70  dB(A)

      • 功能

        VitaShield 微护盾
        AeraSense 灵智感应技术
        PM2.5 传感器
        颗粒传感器
        气体感测器
        空气质量反馈
        数字
        灯光控制
        开/关
        模式
        自动、睡眠、快速

      • 功能

        光传感器
        Y

      • 重量和尺寸

        产品重量
        9.4  千克
        重量（含包装）
        11.7  千克
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        310 x 310 x 718
        包装尺寸（长 x 宽 x 高）
        370 x 366 x 784  毫米

      • 技术规格

        电压
        220  伏
        频率
        50  赫兹
        电线长度
        1.6  米
        功率
        62  瓦

      • 替换

        滤网
        FY4150/01

      • 可持续发展

        待机功耗
        2  瓦

      • 设计和外观

        颜色
        中灰/白色
        控制板颜色
        黑色
        控制面板类型
        触感
        机身材料
        塑料
        装饰环材料
        塑料

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 服务

        2 年全球保修

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          • 由第三方根据 GB/T1880-2015 和 GB21551.3-2010 测试。
          • 根据基于第三方实验室测试甲醛 CADR 的理论计算。在快速模式下运行空气消毒机 20 分钟，然后将其保持在高速下，在 10 平方米、高度 2.4 米的房间内工作，ACH（每小时空气变化）为 0.3hr-1。
          • 这是一次性清洁的理论时间，其计算方法是将 CADR 550 立方米/小时除以房间面积 24 立方米（假设房间地面面积为 10 平方米，高度为 2.4 米）。
          • 过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
          • （抗菌率>99%）：第三方实验室根据GB21551.2-2010测试，试验菌种为大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。（杀灭空气中>99%的白色葡萄球菌）: 第三方实验室根据《消毒技术规范》（卫生部2002年版）-2.1.3开启劲速模式测试，在20m³测试空间作用1小时，取3次重复试验平均值。（杀灭空气中>90%的自然菌）: 第三方实验室根据《消毒技术规范》（卫生部2002年版）-2.1.3开启劲速模式测试，在30m³试验空间作用1小时，取3次重复试验平均值。（滤网杀灭>99%的HINI病毒）：第三方实验室参照ISO 18184-2019抗病毒材料检测方法、《消毒技术规范》（2002年版）测试，作用时间120分钟，取3次重复试验的平均值。