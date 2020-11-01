24 小时连续甲醛过滤由具有螺旋出风口的 3D 空气循环提供支持。经测试，可提供 350 立方米/小时的甲醛 CADR*。在 10 平方米的房间内，只需不到 20 分钟时间，此产品可使甲醛含量降低至 0.01 毫克/立方米，比欧盟标准低 10 倍*。
升级的甲醛过滤器，专门对高甲醛浓度的去除甲醛性能进行了优化；包含大量 MnO4- 和特殊活性炭，可即时捕获并将甲醛分解成无害物质。该过滤网由直接从美国进口的安全材料制成，符合严格的 ASTM 标准。
此款精确的甲醛感测器从德国进口，可检测低至 0.01 毫克/立方米的细微甲醛增加量。它可检测最大 30 立方米的区域，覆盖各个角落。它消除了 31* 种日常环境因素的干扰（例如，香水、酒精等），可确保稳定检测。它仅显示甲醛浓度。实时甲醛数据每秒更新一次。
您不仅可以查看实时甲醛数字指数，还可以查看过去 24 小时内的历史甲醛数据跟踪情况。它为您全面呈现了甲醛去除效果。
本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效去除 99.97% 小至 0.003 微米的颗粒物（比 PM2.5 上限值小 800 倍），包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和宠物皮屑*。确保您即使在重度污染的季节也可呼吸到健康的空气。
颗粒物 CADR（洁净空气量）为 580 立方米/小时，在 10 平方米的房间内，不到 3 分钟*时间即可快速和有效地净化洁净空气。
智能感应技术可实时感应并自动调节模式以清除室内空气质量中的威胁：颗粒物、甲醛、有害气体和室内过敏源。采用专业级传感器，能够以每分钟 60000 次的频率自动扫描空气中的污染物，实时检测污染事件并作出反应。
一目了然地了解实时空气质量：在屏幕上显示 PM2.5 数字反馈、甲醛、有害气体和过敏源级别，还有温度和湿度值，以更便捷的方式让您放心。除了甲醛历史数据，还显示 PM2.5、过敏源和有害气体的历史数据，让您全面了解室内空气状况。
产品顶部的环境光环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。
它可检测实际的污染物过滤量，计算滤网的使用寿命。您可以在屏幕上轻松查看当前滤网状态，维护更轻松。
智能光线感应功能可根据房间环境自动调节屏幕上的光线亮度，以轻柔的方式呵护您和您的家人。
连接到应用程序，您可以随时随地控制空气净化器。无论您身在何处，您都可以在应用程序上检查空气质量，从而获得安心，您也可将室内空气质量与室外空气质量进行比较。
在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音（低至 34 分贝 (A)）地运行来净化空气。
功能
原产地
技术规格
重量和尺寸
服务
替换件
性能
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