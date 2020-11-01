一个屏幕即可显示 6 个空气质量指数

一目了然地了解实时空气质量：在屏幕上显示 PM2.5 数字反馈、甲醛、有害气体和过敏源级别，还有温度和湿度值，以更便捷的方式让您放心。除了甲醛历史数据，还显示 PM2.5、过敏源和有害气体的历史数据，让您全面了解室内空气状况。