空气净化器
长久保护，持久健康
飞利浦空气净化器让您呼吸健康空气。其先进的过滤系统可以有效过滤有害微粒、细菌及过敏原*。摇篮曲目和大自然声音助您和您的孩子轻松入睡。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
特有音乐助眠模式
- CADR 176 m³/h
- PM2.5 去除率 > 99%
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。
3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速
3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速
1/4/8小时,轻松定时
产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭
6种音乐和声音可选，让您轻松选择
6 种音乐和声音可选，让您轻松选择。
设置简单的 音乐播放定时器
音乐在设定的小时数内播放，并在设定的时间过完后自动关闭。
具有先进的过滤系统
先进的过滤系统采用两重过滤网过滤有害媒介：第1重，活性炭过滤网充当预过滤网，可滤除头发等较大颗粒和常见的室内灰尘，能帮助过滤有害气体（甲醛、甲苯）。第2重，HEPA过滤网能有效过滤有害微粒、细菌和过敏原。
摇篮曲目和大自然声音助您和您的孩子轻松入睡
摇篮曲目和大自然声音包括三种大自然的声音和三首摇篮曲目。其中，大自然的声音有雨声、海浪声和虫鸣声；摇篮曲目有舒伯特摇篮曲、布拉姆斯摇篮曲和宝宝摇篮曲。
健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气
健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，如果没有及时更换滤网，机身将被锁定，避免二次污染。保证您总是可以享受健康空气。
技术规格
-
设计规格
- 控制面板
-
蓝色
- 装饰环
-
蓝色
- 前盖
-
白色
-
物流信息
- 原产地
-
中国
- EAN F 彩盒（中国大陆）
-
87 1010364928 1
- 12NC（中国大陆）
-
883 4001 00710
-
技术规格
- 电线长度
-
2.2
m
- 电压
-
220-240
V
- 额定功率
-
46
W
- 频率
-
50
Hz
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
3.94
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
350 x 212 x 368
mm
- 彩盒重量（含产品）
-
5.08
g
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
-
398 x 261 x 427
mm
-
替换件
- 活性碳过滤网和HEPA过滤网
-
AC4120
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性能
- CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
-
176 m3/h*
- 过滤 PM2.5
-
>99%*
- 过滤细菌
-
>99.9%*
- 先进过滤系统可以过滤0.3um以上的有害微粒，它可以过滤大小0.3um以上的空气传播过敏原
- *CADR 洁净空气量 （香烟烟雾）测试结果经第三方检测机构根据GB/T 18801-2008 测试得出
- *细颗粒物（PM2.5）去除效率是经第三方检测机构，在香烟烟雾污染物初始浓度为5±0.5mg/m3的30M³测试舱内让机器运行1小时后测试得到。
- *过滤细菌测试结果经第三方检测机构根据GB 21551.3测试得出，测试菌种为白色葡萄球菌
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