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  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康

    空气净化器

    AC4001/00

    长久保护，持久健康

    飞利浦空气净化器让您呼吸健康空气。其先进的过滤系统可以有效过滤有害微粒、细菌及过敏原*。摇篮曲目和大自然声音助您和您的孩子轻松入睡。

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    空气净化器

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    长久保护，持久健康

    特有音乐助眠模式

    • CADR 176 m³/h
    • PM2.5 去除率 > 99%
    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

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    1/4/8小时,轻松定时

    1/4/8小时,轻松定时

    产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭

    6种音乐和声音可选，让您轻松选择

    6种音乐和声音可选，让您轻松选择

    6 种音乐和声音可选，让您轻松选择。

    设置简单的 音乐播放定时器

    设置简单的 音乐播放定时器

    音乐在设定的小时数内播放，并在设定的时间过完后自动关闭。

    具有先进的过滤系统

    先进的过滤系统采用两重过滤网过滤有害媒介：第1重，活性炭过滤网充当预过滤网，可滤除头发等较大颗粒和常见的室内灰尘，能帮助过滤有害气体（甲醛、甲苯）。第2重，HEPA过滤网能有效过滤有害微粒、细菌和过敏原。

    摇篮曲目和大自然声音助您和您的孩子轻松入睡

    摇篮曲目和大自然声音包括三种大自然的声音和三首摇篮曲目。其中，大自然的声音有雨声、海浪声和虫鸣声；摇篮曲目有舒伯特摇篮曲、布拉姆斯摇篮曲和宝宝摇篮曲。

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，如果没有及时更换滤网，机身将被锁定，避免二次污染。保证您总是可以享受健康空气。

    技术规格

    • 设计规格

      控制面板
      蓝色
      装饰环
      蓝色
      前盖
      白色

    • 物流信息

      原产地
      中国
      EAN F 彩盒（中国大陆）
      87 1010364928 1
      12NC（中国大陆）
      883 4001 00710

    • 技术规格

      电线长度
      2.2  m
      电压
      220-240  V
      额定功率
      46  W
      频率
      50  Hz

    • 重量和尺寸

      产品重量
      3.94  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      350 x 212 x 368  mm
      彩盒重量（含产品）
      5.08  g
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      398 x 261 x 427  mm

    • 替换件

      活性碳过滤网和HEPA过滤网
      AC4120

    • 性能

      CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
      176 m3/h*
      过滤 PM2.5
      >99%*
      过滤细菌
      >99.9%*

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    • 先进过滤系统可以过滤0.3um以上的有害微粒，它可以过滤大小0.3um以上的空气传播过敏原
    • *CADR 洁净空气量 （香烟烟雾）测试结果经第三方检测机构根据GB/T 18801-2008 测试得出
    • *细颗粒物（PM2.5）去除效率是经第三方检测机构，在香烟烟雾污染物初始浓度为5±0.5mg/m3的30M³测试舱内让机器运行1小时后测试得到。
    • *过滤细菌测试结果经第三方检测机构根据GB 21551.3测试得出，测试菌种为白色葡萄球菌

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