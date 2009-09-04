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    卧室空气净化器

    AC4002/00

    始终享受健康睡眠

    飞利浦空气净化器让您在夜里睡的更安稳。其具有特别设计的睡眠模式弱光指示，能够安静地过滤空气中的细菌和过敏原。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康空气。

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    卧室空气净化器

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    始终享受健康睡眠

    空气净化器具有专门的睡眠模式

    • 多效净化系列
    • 操作更轻松
    • 智能感应器
    睡眠模式指示灯变暗，安静地进行洁净

    睡眠模式指示灯变暗，安静地进行洁净

    飞利浦空气净化器运行十分安静，带有弱光指示，让您的睡眠不受打扰。空气净化器将切换至较低的活动级别，风速和噪音级别将降低，功耗将减到较低水平。

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    需要更换对应滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。

    自动运行模式，操作更轻松

    自动运行模式，操作更轻松

    自动运行模式，操作更轻松。可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色；当空气变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。

    3 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别

    3 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别

    3 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；红色 - 差

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    具有先进的过滤系统

    先进的过滤系统采用 3 重过滤去除有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可先滤除头发等较大颗粒。第 2 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 3 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。

    智能感应器可为您提供室内空气质量反馈

    全功能操作，确保使用无忧。内置传感器（颗粒）评估室内的空气质量，自动选择适当的速度设置，保证室内拥有理想的空气质量。

    智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈

    内置传感器（微粒）可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于理想质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。

    技术规格

    • 技术规格

      功率
      40  W
      电线长度
      2.3  m
      电压
      220-240  V
      有效区域
      长达 30  m²
      频率
      50  Hz
      噪音级别
      25（休眠）- 42（最大风速）  dB(A)

    • 重量和尺寸

      产品重量
      5.31  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      331 x 198 x 535  mm
      彩盒重量（含产品）
      7.2  kg
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      431 x 288 x 623  mm

    • 设计和外观

      控制面板颜色
      牡蛎金属色
      空气质量感应器
      微粒
      机身材料
      ABS塑料
      控制面板类型
      金属白

    • 替换件

      活性炭过滤网
      AC4123
      HEPA 过滤网
      AC4124

    • 性能

      CADR 净化空气率（灰尘和花粉）
      155  m³/h
      过滤细菌
      99.9%  %
      CADR（甲醛）
      89  m³/h
      过滤氨气
      92  %
      过滤苯
      92  %
      可过滤灰尘和花粉
      98.8  %
      可过滤掉黄沙
      99.9  %

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