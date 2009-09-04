飞利浦空气净化器运行十分安静，带有弱光指示，让您的睡眠不受打扰。空气净化器将切换至较低的活动级别，风速和噪音级别将降低，功耗将减到较低水平。
需要更换对应滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。
健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。
自动运行模式，操作更轻松。可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。
4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差
专业过滤系统采用 4 重过滤清除空气中的有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可滤除毛发和灰尘等较大颗粒。第 2 重，HEPA 滤网和多功能过滤网组合可去除大于 20 纳米的微小颗粒，包括某些病毒*。第 3 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 4 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。
全功能操作，确保使用无忧。内置传感器（颗粒）评估室内的空气质量，自动选择适当的速度设置，保证室内拥有理想的空气质量。
产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。
内置传感器（微粒）可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于理想质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。
技术规格
重量和尺寸
设计和外观
替换件
性能
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