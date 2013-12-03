需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
快速模式可即时高速清洁空气。
飞利浦空气净化器运行十分安静，带有弱光指示，让您的睡眠不受打扰。空气净化器将切换至较低的活动级别，风速和噪音级别将降低，功耗将减到较低水平。
健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。
自动运行模式，操作更轻松。可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色；当空气变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。
4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差
特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。
内置传感器（微粒）可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于理想质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。
评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈
产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。
设计规格
物流信息
交互
重量和尺寸
替换件
性能
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