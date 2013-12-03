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    健康新居系列空气净化器

    AC4006/00

    持久保护，健康新居

    使用飞利浦健康新居系列空气净化器享受健康新居。它的特有复合高效去甲醛滤网可瞬间有效清除甲醛及有害气体。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。

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    健康新居系列空气净化器

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    持久保护，健康新居

    特有复合高效去甲醛滤网

    • 颗粒物CADR： 150 m³/h
    • 颗粒物CCM: P3
    • 适用面积：10-18 m2
    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。

    快速模式可即时高速清洁空气。

    快速模式可即时高速清洁空气。

    快速模式可即时高速清洁空气。

    睡眠模式指示灯变暗，安静地进行洁净

    睡眠模式指示灯变暗，安静地进行洁净

    飞利浦空气净化器运行十分安静，带有弱光指示，让您的睡眠不受打扰。空气净化器将切换至较低的活动级别，风速和噪音级别将降低，功耗将减到较低水平。

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。

    自动运行模式，操作更轻松

    自动运行模式，操作更轻松

    自动运行模式，操作更轻松。可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色；当空气变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。

    4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差

    特有复合高效去甲醛滤网

    特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。

    智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈

    内置传感器（微粒）可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于理想质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。

    睿智双重空气传感器可准确自动判别空气洁净度

    评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      ABS 塑料
      前盖
      香槟金

    • 物流信息

      EAN F-box
      87 1010357054 7
      12NC 代码
      883 4006 00211
      原产地
      中国

    • 交互

      频率
      50  Hz
      电压
      220-240  V
      空气质量感应器
      颗粒和气体
      电线长度
      2.3  m
      噪音级别
      36（休眠）- 53（最大风速）  dB
      额定功率
      40  W

    • 重量和尺寸

      产品重量
      5.31  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      345 x 190 x 535  mm
      彩盒重量（含产品）
      8.6  kg
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      431 x 342 x 626  mm

    • 替换件

      去甲醛滤网
      AC4125

    • 性能

      CADR 净化空气率（灰尘和花粉）
      150  m³/h
      过滤细菌
      99.9%  %
      过滤苯
      99%JEM1467（在 1 立方米机箱内高速运行 30 分钟以上）
      过滤灰尘/花粉
      >99%（0.1 微米）
      过滤甲醛
      98%JEM1467（在 1 立方米机箱内高速运行 30 分钟以上）

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