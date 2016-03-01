空气净化器
始终享受健康睡眠
飞利浦空气净化器让您在夜里睡的更安稳。其具有特别设计的睡眠模式弱光指示，能够安静地过滤空气中的细菌和过敏原。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
始终享受健康睡眠
空气净化器具有专门的睡眠模式
- 颗粒物CADR 153 m³/h
- 颗粒物CCM P3
智能感应器测量和控制室内空气质量
智能感应器测量和控制室内空气质量
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
睡眠模式指示灯变暗，安静地进行洁净
飞利浦空气净化器运行十分安静，带有弱光指示，让您的睡眠不受打扰。空气净化器将切换至较低的活动级别，风速和噪音级别将降低，功耗将减到较低水平。
3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。
3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速
3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速
设置简单的 1/4/8 小时定时器
产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。
具有先进的过滤系统
先进的过滤系统采用 3 重过滤去除有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可先滤除头发等较大颗粒。第 2 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 3 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
技术规格
- 电线长度
-
2.3
m
- 电压
-
220-240
V
- 额定功率
-
30
W
- 频率
-
50
Hz
- 噪音级别
-
34（休眠）- 54（最大风速）
dB(A)
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
435 x 280 x 615
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
343 x 198 x 520
mm
- 产品重量
-
5.35
kg
- 重量（含包装）
-
7.25
kg
-
设计和外观
- 颜色
-
白色
- 空气质量感应器
-
颗粒
- 机身材料
-
ABS塑料
-
替换件
- 活性炭过滤网
-
AC4123
- HEPA 过滤网
-
AC4124
-
性能
- CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
-
160 **
m³/h
- 过滤细菌
-
>99.9 ****
%
- *颗粒物和甲醛 CADR 和 CCM：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
- ***由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，可吸入颗粒大小小于 2.5 微米，颗粒污染物以质量浓度采样，初始浓度为 5.0¡À0.5mg/m3，测试时间 1 小时
- ***由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌
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