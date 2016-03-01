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    空气净化器

    AC4012/01

    始终享受健康睡眠

    飞利浦空气净化器让您在夜里睡的更安稳。其具有特别设计的睡眠模式弱光指示，能够安静地过滤空气中的细菌和过敏原。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康的空气。

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    空气净化器

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    始终享受健康睡眠

    空气净化器具有专门的睡眠模式

    • 颗粒物CADR 153 m³/h
    • 颗粒物CCM P3
    智能感应器测量和控制室内空气质量

    智能感应器测量和控制室内空气质量

    智能感应器测量和控制室内空气质量

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。

    睡眠模式指示灯变暗，安静地进行洁净

    睡眠模式指示灯变暗，安静地进行洁净

    飞利浦空气净化器运行十分安静，带有弱光指示，让您的睡眠不受打扰。空气净化器将切换至较低的活动级别，风速和噪音级别将降低，功耗将减到较低水平。

    3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。

    具有先进的过滤系统

    先进的过滤系统采用 3 重过滤去除有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可先滤除头发等较大颗粒。第 2 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 3 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      电线长度
      2.3  m
      电压
      220-240  V
      额定功率
      30  W
      频率
      50  Hz
      噪音级别
      34（休眠）- 54（最大风速）  dB(A)

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      435 x 280 x 615  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      343 x 198 x 520  mm
      产品重量
      5.35  kg
      重量（含包装）
      7.25  kg

    • 设计和外观

      颜色
      白色
      空气质量感应器
      颗粒
      机身材料
      ABS塑料

    • 替换件

      活性炭过滤网
      AC4123
      HEPA 过滤网
      AC4124

    • 性能

      CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
      160 **  m³/h
      过滤细菌
      >99.9 ****  %

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    奖项

    • *颗粒物和甲醛 CADR 和 CCM：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
    • ***由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，可吸入颗粒大小小于 2.5 微米，颗粒污染物以质量浓度采样，初始浓度为 5.0¡À0.5mg/m3，测试时间 1 小时
    • ***由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌

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