空气净化器
长久保护，持久健康
飞利浦空气净化器让您呼吸健康空气。其先进的过滤系统可以有效过滤细菌、过敏原和有害媒介。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
空气净化器具有健康空气滤网更换提醒指示灯
- 颗粒物CADR： 247 m³/h
- 颗粒物CCM：P2
智能感应器测量和控制室内空气质量
智能感应器测量和控制室内空气质量
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。
3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速
3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速
设置简单的 1/4/8 小时定时器
产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。
具有先进的过滤系统
先进的过滤系统采用 3 重过滤去除有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可先滤除头发等较大颗粒。第 2 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 3 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
ABS 塑料
- 前盖
-
白色
-
物流信息
- 原产地
-
中国
- EAN F 彩盒（中国大陆）
-
87 1010355285 7
- 12NC（中国大陆）
-
883 4014 00710
- 12 NC（香港）
-
883 4014 00450
- EAN F 彩盒（香港）
-
87 1010356269 6
-
交互
- 频率
-
50
Hz
- 电压
-
220-240
V
- 空气质量感应器
-
微粒
- 电线长度
-
2.3
m
- 噪音级别
-
35（最低速度）- 61（最高速度）
dB
- 额定功率
-
30
W
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
6.1
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
350 x 196 x 623
mm
- 彩盒重量（含产品）
-
8.1
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
-
440 x 275 x 715
mm
-
替换件
- 活性炭过滤网
-
AC4143
- HEPA 过滤网
-
AC4144
-
性能
- CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
-
279 m³/h **
- 过滤 PM2.5
-
>99% ***
- 过滤细菌
-
>99.9% ****
- *第三方实验室根据GBT18801-2015进行测试
- ***由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，可吸入颗粒大小小于 2.5 微米，颗粒污染物以质量浓度采样，初始浓度为 5.0¡À0.5mg/m3，测试时间 1 小时
- ***由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌
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