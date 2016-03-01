已停产
AC4014/01
长久保护,持久健康
飞利浦空气净化器让您呼吸健康空气。其先进的过滤系统可以有效过滤细菌、过敏原和有害媒介。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康的空气。
多效净化系列
智能感应器
先进的过滤系统采用 3 重过滤去除有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可先滤除头发等较大颗粒。第 2 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 3 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。
智能感应器测量和控制室内空气质量
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
颗粒物和甲醛 CADR 和 CCM：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，可吸入颗粒大小小于 2.5 微米，颗粒污染物以质量浓度采样，初始浓度为 5.0¡À0.5mg/m3，测试时间 1 小时
由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌