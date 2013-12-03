健康新居系列空气净化器
持久保护，健康新居
使用飞利浦健康新居系列空气净化器享受健康新居。它的特有复合高效去甲醛滤网可快速清除甲醛及有害气体。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
持久保护，健康新居
特有复合高效去甲醛滤网
- CADR 274 m³/h
- 去除 99% 的甲醛（2 小时）
- PM2.5 去除率 > 99%
特有复合高效去甲醛滤网
特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。
睿智双重空气传感器可准确自动判别空气洁净度
评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
快速模式可即时高速清洁空气
快速模式可即时高速清洁空气。
3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。
3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速
3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速
设置简单的 1/4/8 小时定时器
产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
ABS塑料
- 前盖
-
香槟金
-
物流信息
- 原产地
-
中国
- EAN F 彩盒（中国大陆）
-
87 1010357167 4
- 12NC（中国大陆）
-
883 4016 00211
- 12 NC（香港）
-
883 4016 00450
- EAN F 彩盒（香港）
-
87 1010356270 2
-
交互
- 频率
-
50
Hz
- 电压
-
220-240
V
- 空气质量感应器
-
颗粒和气体
- 电线长度
-
2.3
m
- 噪音级别
-
31（低速）- 62（快速）
dB
- 额定功率
-
30
W
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
6.35
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
350 x 196 x 623
mm
- 彩盒重量（含产品）
-
9.92
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
-
440 x 335 x 718
mm
-
替换件
- 去甲醛滤网
-
AC4147
-
性能
- CADR 净化空气率（灰尘和花粉）
-
274
m³/h
- 过滤细菌
-
99.9%
%
- 过滤苯
-
99%JEM1467（在 1 立方米机箱内高速运行 30 分钟以上）
- 过滤灰尘/花粉
-
>99%（0.1 微米）
- 过滤甲醛
-
99%JEM1467（在 1 立方米机箱内高速运行 30 分钟以上）
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