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  • 持久保护，健康新居 持久保护，健康新居 持久保护，健康新居

    健康新居系列空气净化器

    AC4016/00

    持久保护，健康新居

    使用飞利浦健康新居系列空气净化器享受健康新居。它的特有复合高效去甲醛滤网可快速清除甲醛及有害气体。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康的空气。

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    健康新居系列空气净化器

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    持久保护，健康新居

    特有复合高效去甲醛滤网

    • CADR 274 m³/h
    • 去除 99% 的甲醛（2 小时）
    • PM2.5 去除率 > 99%
    特有复合高效去甲醛滤网

    特有复合高效去甲醛滤网

    特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。

    睿智双重空气传感器可准确自动判别空气洁净度

    睿智双重空气传感器可准确自动判别空气洁净度

    评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。

    快速模式可即时高速清洁空气

    快速模式可即时高速清洁空气

    快速模式可即时高速清洁空气。

    3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      ABS塑料
      前盖
      香槟金

    • 物流信息

      原产地
      中国
      EAN F 彩盒（中国大陆）
      87 1010357167 4
      12NC（中国大陆）
      883 4016 00211
      12 NC（香港）
      883 4016 00450
      EAN F 彩盒（香港）
      87 1010356270 2

    • 交互

      频率
      50  Hz
      电压
      220-240  V
      空气质量感应器
      颗粒和气体
      电线长度
      2.3  m
      噪音级别
      31（低速）- 62（快速）  dB
      额定功率
      30  W

    • 重量和尺寸

      产品重量
      6.35  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      350 x 196 x 623  mm
      彩盒重量（含产品）
      9.92  kg
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      440 x 335 x 718  mm

    • 替换件

      去甲醛滤网
      AC4147

    • 性能

      CADR 净化空气率（灰尘和花粉）
      274  m³/h
      过滤细菌
      99.9%  %
      过滤苯
      99%JEM1467（在 1 立方米机箱内高速运行 30 分钟以上）
      过滤灰尘/花粉
      >99%（0.1 微米）
      过滤甲醛
      99%JEM1467（在 1 立方米机箱内高速运行 30 分钟以上）

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