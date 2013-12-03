特有复合高效去甲醛滤网

特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。