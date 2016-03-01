空气净化器
始终享受健康睡眠
飞利浦空气净化器让您呼吸健康空气。其专业过滤系统可以有效过滤掉细菌、过敏原和有害媒介。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
睡眠模式指示灯变暗，安静地进行洁净
这款飞利浦空气净化器运行非常安静，带有弱光指示，让您的睡眠不受打扰。空气净化器将切换至较低的活动级别，风速和噪音级别将降低，功耗将减到最小。
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示
当需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会及时给予提示。如未及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。保证您总是可以享受健康空气。
3 级风速调节让您可以根据需要来调整风速
3 级风速调节让您可以根据需要来调整风速。
设置简单的 1/4/8 小时定时器
产品在设定的小时数内运行，并在到达设定的时间时自动关闭。
具有先进的过滤系统
先进的过滤系统采用 2 重过滤去除有害媒介：第 1 重，活性炭过滤网充当预过滤网，可滤除头发等较大颗粒和常见的室内灰尘，有效去除异味和有害气体。第 2 重，HEPA 滤网可过滤掉细尘、细菌和过敏原。
技术规格
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设计规格
- 机身材料
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ABS塑料
- 前盖
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白色
- 边缘
-
绿色
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物流信息
- EAN F-box
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8710103635581（马来西亚/新加坡）
- 12NC 代码
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883402501500（马来西亚/新加坡）
- 原产地
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中国
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交互
- 频率
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50
Hz
- 电压
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220-240
V
- 电线长度
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1.8
m
- 噪音级别
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36（休眠）- 54（最大风速）
dB
- 额定功率
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30
W
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重量和尺寸
- 产品重量
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4.5
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
333 x 186 x 510
mm
- 彩盒重量（含产品）
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6.1
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
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421 x 273 x 605
mm
-
替换件
- 活性炭过滤网
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AC4103
- HEPA 过滤网
-
AC4104
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性能
- CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
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147 m³/h**
- 过滤 PM2.5
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>99% ***
- 过滤细菌
-
>99.9% ****
- *颗粒物和甲醛 CADR 和 CCM：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
- **由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，可吸入颗粒大小小于 2.5 微米，颗粒污染物以质量浓度采样，初始浓度为 5.0¡À0.5mg/m3，测试时间 1 小时
- ***由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌
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