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    空气净化器

    AC4025/01

    始终享受健康睡眠

    飞利浦空气净化器让您呼吸健康空气。其专业过滤系统可以有效过滤掉细菌、过敏原和有害媒介。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康空气。

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    空气净化器

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    始终享受健康睡眠

    空气净化器具有专门的睡眠模式

    • 睡眠模式
    睡眠模式指示灯变暗，安静地进行洁净

    睡眠模式指示灯变暗，安静地进行洁净

    这款飞利浦空气净化器运行非常安静，带有弱光指示，让您的睡眠不受打扰。空气净化器将切换至较低的活动级别，风速和噪音级别将降低，功耗将减到最小。

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会及时给予提示。如未及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。保证您总是可以享受健康空气。

    3 级风速调节让您可以根据需要来调整风速

    3 级风速调节让您可以根据需要来调整风速

    3 级风速调节让您可以根据需要来调整风速。

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    产品在设定的小时数内运行，并在到达设定的时间时自动关闭。

    具有先进的过滤系统

    先进的过滤系统采用 2 重过滤去除有害媒介：第 1 重，活性炭过滤网充当预过滤网，可滤除头发等较大颗粒和常见的室内灰尘，有效去除异味和有害气体。第 2 重，HEPA 滤网可过滤掉细尘、细菌和过敏原。

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      ABS塑料
      前盖
      白色
      边缘
      绿色

    • 物流信息

      EAN F-box
      8710103635581（马来西亚/新加坡）
      12NC 代码
      883402501500（马来西亚/新加坡）
      原产地
      中国

    • 交互

      频率
      50  Hz
      电压
      220-240  V
      电线长度
      1.8  m
      噪音级别
      36（休眠）- 54（最大风速）  dB
      额定功率
      30  W

    • 重量和尺寸

      产品重量
      4.5  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      333 x 186 x 510  mm
      彩盒重量（含产品）
      6.1  kg
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      421 x 273 x 605  mm

    • 替换件

      活性炭过滤网
      AC4103
      HEPA 过滤网
      AC4104

    • 性能

      CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
      147 m³/h**
      过滤 PM2.5
      >99% ***
      过滤细菌
      >99.9% ****

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    • *颗粒物和甲醛 CADR 和 CCM：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
    • **由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，可吸入颗粒大小小于 2.5 微米，颗粒污染物以质量浓度采样，初始浓度为 5.0¡À0.5mg/m3，测试时间 1 小时
    • ***由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌

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