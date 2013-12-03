健康新居系列空气净化器
持久保护，健康新居
使用飞利浦健康新居系列空气净化器享受健康新居。它的特有复合高效去甲醛滤网可立即清除甲醛等有害气体。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
持久保护，健康新居
特有复合高效去甲醛滤网
- 颗粒物CADR：153 m³/h
- 颗粒物CCM：P3
特有复合高效去甲醛滤网
特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。
智能感应器测量和控制室内空气质量
智能感应器测量和控制室内空气质量
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
快速模式可即时高速清洁空气。
快速模式可即时高速清洁空气。
3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。
3 级风速调节让您可以根据需要来调整风速
3 级风速调节让您可以根据需要来调整风速。
设置简单的 1/4/8 小时定时器
产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
ABS 塑料
- 前盖
-
白色
- 边缘
-
橙色
-
物流信息
- 原产地
-
中国
- EAN F 彩盒（中国大陆）
-
69 4726540316 7
- 12NC（中国大陆）
-
883 4026 00711
- 12 NC（香港）
-
883 4026 00450
- EAN F 彩盒（香港）
-
87 1010356443 0
-
交互
- 频率
-
50
Hz
- 电压
-
220-240
V
- 空气质量感应器
-
微粒
- 电线长度
-
1.8
m
- 噪音级别
-
39（最低速度）- 54（快速）
dB
- 功率（中国）
-
30
W
- 功率（香港）
-
36
W
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
4.8
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
333 x 186 x 510
mm
- 彩盒重量（含产品）
-
6.28
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
-
421 x 273 x 605
mm
-
替换件
- 去甲醛滤网
-
AC4127（特有复合高效去甲醛滤网和预过滤网组合）
-
性能
- 过滤甲醛
-
96%（3 小时）*****
- 过滤总挥发性有机物
-
>99%（1 小时）******
- CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
-
153 m³/h **
- 过滤 PM2.5
-
>99% ***
- 过滤细菌
-
>99.9% ****
- 过滤甲苯
-
>99%（1 小时）*******
- **由第三方实验室参照GBT18801-2015标准进行测试
- ***由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，可吸入颗粒大小小于 2.5 微米，颗粒污染物以质量浓度采样，初始浓度为 5.0¡À0.5mg/m3，测试时间 1 小时
- ***由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌
- ****由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，甲醛初始浓度为 1.0¡À0.2mg/m3，测试时间 0.5-3 小时
- ******由第三方实验室根据GB/T18801-2015测试
- ******由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，甲苯初始浓度为 2.0¡À0.4mg/m3，测试时间 0.5-3 小时
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