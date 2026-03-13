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Quick start guide Philips Air Purifier - English (US)
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飞利浦空气净化器中的 CADR 规格是什么？
我的飞利浦空气净化器应该使用哪种过滤网？
我的飞利浦空气净化器上的指示灯或错误代码是什么意思？
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我无法激活飞利浦空气净化器的功能
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