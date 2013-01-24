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空气净化系统

AC4062
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      先进的独创性 6 重高效能空气净化系统可去除即使最微小的颗粒及多种气体和异味。*3 重电子集尘过滤系统可有效去除微粒 *双重空气清新过滤系统可滤去气体和异味。*最后，活性氧将杀灭所捕捉微粒的细菌，持续净化沸石过滤网，保证持久的非凡滤净效果

      3 重电子集尘系统有效捕捉吸附所有微粒

      3 重电子集尘系统有效捕捉吸附所有微粒

      3 重电子集尘过滤系统通过三种方式运行。*首先，预过滤器可阻挡较大的颗粒，例如头发、动物皮屑和房屋灰尘过敏原。*第二，穿过预过滤器的较小颗粒，包括细菌和病毒等，由电场粒子极化系统充电。*第三，静电沉淀 (ESP) 过滤器将这些带电颗粒吸至表层，保持安全地捕捉住它们。正常使用情况下，高性价比的 ESP 过滤器只需要每五年更换一次。

      活性氧可有效杀灭细菌并重新净化过滤网，保证持久滤净效果

      活性氧可有效杀灭细菌并重新净化过滤网，保证持久滤净效果

      由电场粒子极化系统生成的活性氧可杀除静电沉淀 (ESP) 过滤器中捕捉到的细菌、病毒等有害微生物。然后活性氧将穿过沸石过滤网，同时氧化捕获到的气体，使它们变得无害。正因为此过程，沸石过滤网才可以持续得到净化，使用寿命可延长若干年。

      双重空气清新过滤系统能有效去除有害气体及异味

      双重空气清新过滤系统能有效去除有害气体及异味

      双重空气清新过滤系统采用高级纳米催化式氧化 (NCCO) 技术。首先，高级沸石过滤网可捕捉大量气体和异味，然后释放活性氧进行中和，持续净化过滤网。与传统的活性碳过滤网相比，这款高级沸石过滤网在不同的湿度条件下性能更加稳定，因为是通过活性氧净化，所以寿命要长得多，最多可达 5 年。

      技术规格

      • 设计规格

        AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
        481 x 220 x 490  毫米
        产品重量
        7.9  千克

      • 替换

        静电沉淀过滤网
        AC4106
        沸石气体过滤网
        AC4116

      • 交互

        频率
        50/ 60  赫兹
        电压
        220-240  伏
        电线长度
        1.8  米
        噪音级别
        < 47（符合 JIS）  分贝
        有效区域
        最多 40  m²
        相对工作湿度
        20 - 90  %
        功耗
        65（220-240 伏，高速时）  瓦

      • Performance

        CADR 净化空气率
        > 128  ft³/min
        去除异味的效率
        > 99（在 1 立方米机箱内高速运行 3 分钟以上）  %
        去除微粒的效率
        > 99（微粒大小为 0.02 - 10 µm）  %

      • 表面处理

        颜色 - 出风网口/ 控制面板
        圣诞银
        颜色 - 控制按钮
        银蓝色
        颜色 - 前盖/ 进风网口
        圣诞银
        颜色 - 后盖
        半透明阿尔及尔蓝

      • 主要规格

        工作温度
        5 - 40  °C

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