3 重电子集尘系统有效捕捉吸附所有微粒

3 重电子集尘过滤系统通过三种方式运行。*首先，预过滤器可阻挡较大的颗粒，例如头发、动物皮屑和房屋灰尘过敏原。*第二，穿过预过滤器的较小颗粒，包括细菌和病毒等，由电场粒子极化系统充电。*第三，静电沉淀 (ESP) 过滤器将这些带电颗粒吸至表层，保持安全地捕捉住它们。正常使用情况下，高性价比的 ESP 过滤器只需要每五年更换一次。