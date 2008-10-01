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清新空气，家中常留
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先进的独创性 6 重高效能空气净化系统可去除微小的颗粒及多种气体和异味。*3 重电子集尘过滤系统可有效去除微粒 *双重空气清新过滤系统可滤去气体和异味。*最后，活性氧将杀灭所捕捉微粒的细菌，持续净化沸石过滤网，保证持久的非凡滤净效果
3 重电子集尘过滤系统通过三种方式运行。*首先，预过滤器可阻挡较大的颗粒，例如头发、动物皮屑和房屋灰尘过敏原。*第二，穿过预过滤器的较小颗粒，包括细菌和病毒等，由电场粒子极化系统充电。*第三，静电沉淀 (ESP) 过滤器将这些带电颗粒吸至表层，保持安全地捕捉住它们。正常使用情况下，高性价比的 ESP 过滤器只需要每五年更换一次。
由电场粒子极化系统生成的活性氧可杀除静电沉淀 (ESP) 过滤器中捕捉到的细菌、病毒等有害微生物。然后活性氧将穿过沸石过滤网，同时氧化捕获到的气体，使它们变得无害。正因为此过程，沸石过滤网才可以持续得到净化，使用寿命可延长若干年。
双重空气清新过滤系统采用高级纳米催化式氧化 (NCCO) 技术。首先，高级沸石过滤网可捕捉大量气体和异味，然后释放活性氧进行中和，持续净化过滤网。与传统的活性碳过滤网相比，这款高级沸石过滤网在不同的湿度条件下性能更加稳定，因为是通过活性氧净化，所以寿命要长得多（可达 5 年）。
设计规格
交互
主要规格
表面处理
替换件
性能
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