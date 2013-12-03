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  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康

    空气净化器

    AC4072/00

    长久保护，持久健康

    时尚飞利浦空气净化器，让您呼吸健康空气。其专业过滤系统可以有效过滤掉细菌、过敏原和有害媒介。健康空气保护锁确保您始终呼吸健康的空气。

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    空气净化器

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    长久保护，持久健康

    具有健康空气保护锁

    • 颗粒物CADR：275 m³/h
    • 颗粒物CCM：P2
    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    需要更换对应滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。

    智能夜间模式以静音低速运行

    智能夜间模式以静音低速运行

    在自动模式下，室内光线变暗时，产品会自动切换至夜间模式。在夜间模式下，产品会自动切换至较低的活动级别，指示灯将熄灭（电源开/关指示灯除外），风扇速度和噪音级别将降低，同时降低能耗。如果室内光线变亮并保持 5 分钟以上，则产品将恢复正常操作。在夜间模式下，自动控制功能将处于活动状态。如果空气洁净，产品将停止运转。如果空气质量恶化，产品将以较低的级别活动，且指示灯仍保持熄灭状态。

    4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差

    5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速

    5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速

    5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速（控制面板上有风扇速度指示）

    具有专业过滤系统

    专业过滤系统采用 4 重过滤清除空气中的有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可滤除毛发和灰尘等较大颗粒。第 2 重，HEPA 滤网和多功能过滤网组合可去除大于 20 纳米的微小颗粒，包括某些病毒*。第 3 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 4 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。

    高速强风功能可高速清洁空气

    在高速强风模式下，高速运转的风扇可迅速提供健康空气。

    自动运行模式，操作更轻松

    自动运行模式，操作更轻松。内置传感器（微粒）可测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于理想质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得洁净健康时，指示灯将呈蓝色。

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      ABS 塑料
      控制面板
      牡蛎金属色
      装饰环
      牡蛎银
      前盖
      金属白

    • 物流信息

      原产地
      韩国
      EAN F 彩盒（中国大陆）
      87 1010345904 0
      12NC（中国大陆）
      883 4072 00711
      12 NC（香港）
      883 4072 00451
      EAN F 彩盒（香港）
      87 1010345902 6

    • 交互

      频率
      50  Hz
      电压
      220-240  V
      空气质量感应器
      微粒
      电线长度
      2  m
      噪音级别
      20（安静）- 50（特级强风）  dB
      额定功率
      47  W

    • 重量和尺寸

      产品重量
      7.2  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      200 x 355 x 640  mm
      彩盒重量（含产品）
      9.5  kg
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      290 x 450 x 740  mm

    • 替换件

      活性炭过滤网
      AC4143
      HEPA 过滤网
      AC4144
      多重防护过滤网
      AC4141

    • 性能

      CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
      309 m³/h**
      过滤 PM2.5
      >99%***
      过滤细菌
      >99.9%****

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    • *由第三方实验室参照GB/T 18801-2015标准进行测试。
    • **由第三方实验室参照GB/T 18801-2015标准进行测试。
    • ***由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，可吸入颗粒大小小于 2.5 微米，颗粒污染物以质量浓度采样，初始浓度为 5.0¡À0.5mg/m3，测试时间 1 小时
    • ***由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌

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