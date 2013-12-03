智能夜间模式以静音低速运行

在自动模式下，室内光线变暗时，产品会自动切换至夜间模式。在夜间模式下，产品会自动切换至较低的活动级别，指示灯将熄灭（电源开/关指示灯除外），风扇速度和噪音级别将降低，同时降低能耗。如果室内光线变亮并保持 5 分钟以上，则产品将恢复正常操作。在夜间模式下，自动控制功能将处于活动状态。如果空气洁净，产品将停止运转。如果空气质量恶化，产品将以较低的级别活动，且指示灯仍保持熄灭状态。