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空气净化器

AC4072/00
  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康
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    空气净化器

    AC4072/00

    长久保护，持久健康

    时尚飞利浦空气净化器，让您呼吸健康空气。其专业过滤系统可以有效过滤掉细菌、过敏原和有害媒介。健康空气保护锁确保您始终呼吸健康的空气。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,299.00
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      长久保护，持久健康

      具有健康空气保护锁

      • 颗粒物CADR：275 m³/h
      • 颗粒物CCM：P2
      具有专业过滤系统

      具有专业过滤系统

      专业过滤系统采用 4 重过滤清除空气中的有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可滤除毛发和灰尘等较大颗粒。第 2 重，HEPA 滤网和多功能过滤网组合可去除大于 20 纳米的微小颗粒，包括某些病毒*。第 3 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 4 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。

      当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

      当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

      需要更换对应滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。

      健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

      健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

      健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。

      智能夜间模式以静音低速运行

      智能夜间模式以静音低速运行

      在自动模式下，室内光线变暗时，产品会自动切换至夜间模式。在夜间模式下，产品会自动切换至较低的活动级别，指示灯将熄灭（电源开/关指示灯除外），风扇速度和噪音级别将降低，能耗将降到最小。如果室内光线变亮并保持 5 分钟以上，则产品将恢复正常操作。在夜间模式下，自动控制功能将处于活动状态。如果空气洁净，产品将停止运转。如果空气质量恶化，产品将以较低的级别活动，且指示灯仍保持熄灭状态。

      4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

      4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

      4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 非常好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差

      5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速

      5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速

      5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速（控制面板上有风扇速度指示）

      最高速强风功能可高速清洁空气

      在最高速强风模式下，高速运转的风扇可迅速提供健康空气。

      自动运行模式，操作更轻松

      自动运行模式，操作更轻松。内置传感器（微粒）可测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于最佳质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得洁净健康时，指示灯将呈蓝色。

      技术规格

      • 性能

        颗粒物CADR
        275 m³/h**
        颗粒物CCM
        P2***
        过滤细菌
        >99%****

      • 交互

        频率
        50  赫兹
        电压
        220  伏
        空气质量传感器
        微粒
        电线长度
        2  米
        瓦特
        47  瓦

      • 设计规格

        控制面板
        牡蛎金属色
        前盖
        金属白
        装饰环
        牡蛎银
        机身材料
        ABS 塑料

      • 物流信息

        12NC（中国大陆）
        883 4072 00711
        12 NC（香港）
        883 4072 00451
        EAN F 彩盒（中国大陆）
        87 1010345904 0
        EAN F 彩盒（香港）
        87 1010345902 6
        原产地
        韩国

      • 过滤网替换

        多功能过滤网
        AC4141
        活性炭过滤网
        AC4143
        HEPA 过滤网
        AC4144

      • 重量和尺寸

        彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
        290 x 450 x 740  毫米
        AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
        200 x 355 x 640  毫米
        彩盒重量（含产品）
        9.5  千克
        产品重量
        7.2  千克

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          奖项

          • 世界卫生组织的刊物显示，禽流感、人流感病毒和军团症细菌均大于 20 纳米。
          • *由第三方实验室参照GB/T 18801-2015标准进行测试。
          • **由第三方实验室参照GB/T 18801-2015标准进行测试。
          • ***由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌