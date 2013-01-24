4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 非常好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差
健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。
5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速（控制面板上有风扇速度指示）
在自动模式下，室内光线变暗时，产品会自动切换至夜间模式。在夜间模式下，产品会自动切换至较低的活动级别，指示灯将熄灭（电源开/关指示灯除外），风扇速度和噪音级别将降低，能耗将降到最小。如果室内光线变亮并保持 5 分钟以上，则产品将恢复正常操作。在夜间模式下，自动控制功能将处于活动状态。如果空气洁净，产品将停止运转。如果空气质量恶化，产品将以较低的级别活动，且指示灯仍保持熄灭状态。
需要更换对应滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。
专业过滤系统采用 4 重过滤清除空气中的有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可滤除毛发和灰尘等较大颗粒。第 2 重，HEPA 滤网和多功能过滤网组合可去除大于 20 纳米的微小颗粒，包括某些病毒*。第 3 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 4 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。
在最高速强风模式下，高速运转的风扇可迅速提供健康空气。
自动运行模式，操作更轻松。内置传感器（微粒）可测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于最佳质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得洁净健康时，指示灯将呈蓝色。
设计和外观
性能
技术规格
原产地
替换
重量和尺寸