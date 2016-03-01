颗粒物CADR 245 m³/h
甲醛CADR 65 m³/h
4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差
在高速强风模式下，高速运转的风扇可迅速提供健康空气。
自动运行模式，操作更轻松。内置传感器（微粒）可测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于理想质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得洁净健康时，指示灯将呈蓝色。
奖项
颗粒物和甲醛 CADR 和 CCM：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
颗粒物和甲醛 CADR 和 CCM：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 标准，烟味用作颗粒污染物
由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，可吸入颗粒大小小于 2.5 微米，颗粒污染物以质量浓度采样，初始浓度为 5.0¡À0.5mg/m3，测试时间 1 小时