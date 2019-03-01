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    Series 4000 空气净化器

    AC4072/18

    长久保护，持久健康

    飞利浦全新空气净化器 4000 系列旨在通过提供高效时尚的解决方案，帮助完善您的家居设计，以减少家中的 PM2.5、有害气体和过敏原。

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    Series 4000 空气净化器

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    长久保护，持久健康

    让清洁健康的空气装点您的家

    • 去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物
    • PM2.5 和过敏原显示
    • 覆盖范围高达 48 平方米
    • 自动和睡眠模式
    智能感应

    智能感应

    智能感应器可检测空气中的细微变化，并自动调节风扇速，确保更出色的清洁性能。

    高效的去除微粒性能

    高效的去除微粒性能

    本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效去除 99.97% 小至 0.003 微米的颗粒物（比 PM2.5 上限值小 800 倍），包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和宠物皮屑*。确保您即使在重度污染的季节也可呼吸到健康的空气。

    高效去除有害气体的性能

    高效去除有害气体的性能

    本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效减少有害气体（如甲醛、挥发性有机化合物和异味），同时使其在空气中的含量保持在安全级别*。活性炭纳米级微孔展开吸附表面积相当于 30 个足球场大小，以 CADR 270 立方米/小时实现高效率的总挥发性有机化合物和甲醛净化*，延长使用寿命。

    经认证防过敏

    经认证防过敏

    本产品经专门设计，具有敏感的去过敏原模式，可有效检测并减少如花粉等过敏原。经 ECARF（欧洲过敏研究基金会）认证，防过敏。

    简单的 4 色显示环，易于监测

    简单的 4 色显示环，易于监测

    彩色环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。

    静音运行

    静音运行

    在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音地运行来净化空气。

    智能自动净化

    提供 2 种经专门设计的自动模式，可让您根据需要优化空气：自动去污染模式和自动去过敏原模式。为您的家营造安全的港湾。

    快速净化效果

    颗粒物 CADR（洁净空气量）高达 400 立方米/小时，不到 8 分钟可清洁 20 平方米房间中的空气*。

    实时空气质量反馈

    实时 PM2.5 数字显示和室内过敏原指数，使隐形空气质量清晰可见，从而确保您始终轻松掌控一切 - 采用可媲美专业级感应器的 PM2.5 感应器，为您提供室内空气质量的实时反馈。

    经典的简约产品设计

    经典的简约产品设计打造时尚之家，轻松适合任何家居环境内饰风格。保持健康，引领时尚潮流。

    技术规格

    • 功能

      PM2.5 传感器
      VitaShield 微护盾
      AeraSense 灵智感应技术
      空气质量反馈
      数字
      模式
      2 种自动模式
      风扇速度
      睡眠，1、2，强劲
      童锁
      健康空气智能锁和提醒指示灯
      灯光控制
      开/关
      马达
      直流

    • 原产地

      产地
      中国

    • 物流信息

      EAN F-box
      87-1010389292-2
      12NC 代码
      883407218710

    • 技术规格

      功率
      65  W
      电线长度
      1.6  m
      电压
      220  V
      频率
      50/60  Hz

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      463 x 313 x 770  mm
      产品重量
      7.00  kg
      产品尺寸（长x宽x高）
      358 x 253 x 672
      重量（含包装）
      11.04  kg

    • 设计和外观

      颜色
      白色
      控制面板颜色
      珍珠白
      控制面板类型
      触摸板

    • 服务

      2 年全球保修

    • 替换件

      集成式过滤网
      FY4152

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      待机功耗
      < 0.5  W
      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      房间面积
      28 - 48  m²
      CADR（颗粒物）
      标称值400 m³/h，实测值410  m³/h
      CADR（甲醛）
      标称值270 m³/h，实测值312  m³/h
      过滤细菌
      99.9*  %
      0.3 微米颗粒物去除效果
      99.97  %
      细微粒去除
      小至 3*  nm
      过滤 H1N1 病毒
      99.9*  %
      颗粒物 CCM
      P4
      甲醛 CCM
      F4
      推荐过滤网使用寿命
      12  mon
      声功率
      34-64  dB(A)

    Badge-D2C

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    • 这是一次性清洁的理论时间，其计算方法是将 CADR 400 立方米/小时除以房间面积 48 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米。）
    • 由第三方根据 GB/T 18801-2015 测试。
    • 过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
    • 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
    • 活性炭介质测试在第三方实验室进行，结果表明大多数活性炭大小在 1 纳米到 2 纳米之间，活性炭的表面积达 1070m2/g。滤网的活性炭总表面积相当于 1 个足球场大小（根据国际标准足球场尺寸）。
    • 由 GMT 根据 GB21551.3-2010 标准在 30 立方米的房间进行测试，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌。

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