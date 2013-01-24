主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Series 4000

空气净化器

AC4072/18
  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康
    -{discount-value}

    Series 4000 空气净化器

    AC4072/18

    长久保护，持久健康

    飞利浦全新空气净化器 4000 系列旨在通过提供高效时尚的解决方案，帮助完善您的家居设计，以减少家中的 PM2.5、有害气体和过敏原。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,899.00

    Series 4000 空气净化器

    长久保护，持久健康

    飞利浦全新空气净化器 4000 系列旨在通过提供高效时尚的解决方案，帮助完善您的家居设计，以减少家中的 PM2.5、有害气体和过敏原。 查看所有优势

    长久保护，持久健康

    飞利浦全新空气净化器 4000 系列旨在通过提供高效时尚的解决方案，帮助完善您的家居设计，以减少家中的 PM2.5、有害气体和过敏原。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,899.00

    Series 4000 空气净化器

    长久保护，持久健康

    飞利浦全新空气净化器 4000 系列旨在通过提供高效时尚的解决方案，帮助完善您的家居设计，以减少家中的 PM2.5、有害气体和过敏原。 查看所有优势

    相似产品

    See all air-purifier

      长久保护，持久健康

      让清洁健康的空气装点您的家

      • 去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物
      • PM2.5 和过敏原显示
      • 覆盖范围高达 48 平方米
      • 自动和睡眠模式
      智能感应

      智能感应

      智能感应器可检测空气中的细微变化，并自动调节风扇速，确保更出色的清洁性能。

      高效的去除微粒性能

      高效的去除微粒性能

      本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效去除 99.97% 小至 0.003 微米的颗粒物（比 PM2.5 上限值小 800 倍），包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和宠物皮屑*。确保您即使在重度污染的季节也可呼吸到健康的空气。

      高效去除有害气体的性能

      高效去除有害气体的性能

      本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效减少有害气体（如甲醛、挥发性有机化合物和异味），同时使其在空气中的含量保持在安全级别*。活性炭纳米级微孔展开吸附表面积相当于 30 个足球场大小，以 CADR 270 立方米/小时实现高效率的总挥发性有机化合物和甲醛净化*，延长使用寿命。

      经认证防过敏

      经认证防过敏

      本产品经专门设计，具有敏感的去过敏原模式，可有效检测并减少如花粉等过敏原。经 ECARF（欧洲过敏研究基金会）认证，防过敏。

      简单的 4 色显示环，易于监测

      简单的 4 色显示环，易于监测

      彩色环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。

      静音运行

      静音运行

      在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音地运行来净化空气 - 静音认证标志。

      智能自动净化

      提供 2 种经专门设计的自动模式，可让您根据需要优化空气：自动去污染模式和自动去过敏原模式。为您的家营造安全的港湾。

      快速净化效果

      颗粒物 CADR（洁净空气量）高达 400 立方米/小时，不到 8 分钟可清洁 20 平方米房间中的空气*。

      实时空气质量反馈

      实时 PM2.5 数字显示和室内过敏原指数，使隐形空气质量清晰可见，从而确保您始终轻松掌控一切 - 采用可媲美专业级感应器的 PM2.5 感应器，为您提供室内空气质量的实时反馈。

      经典的简约产品设计

      经典的简约产品设计打造时尚之家，轻松适合任何家居环境内饰风格。保持健康，引领时尚潮流。

      技术规格

      • 性能

        适用面积
        28 - 48  平方米
        CADR（颗粒物）
        400*  m³/h
        CADR（甲醛）
        270*  m³/h
        0.3 微米颗粒物去除效果
        99.97  %
        细微粒去除
        小至 3*  纳米
        过滤 H1N1 病毒
        99.9*  %
        过滤细菌
        99.9*  %
        颗粒物 CCM
        P4
        甲醛 CCM
        F4
        推荐滤网使用寿命
        12  月
        声功率
        34-64  dB(A)

      • 功能

        VitaShield 微护盾
        AeraSense 灵智感应技术
        空气质量反馈
        数字
        PM2.5 传感器
        模式
        2 种自动模式
        风扇速度
        睡眠，1、2，强劲
        童锁
        健康空气智能锁和提醒指示灯
        灯光控制
        开/关
        马达
        直流

      • 设计和外观

        颜色
        白色
        控制板颜色
        白色
        控制面板类型
        触摸板

      • 技术规格

        电压
        220  伏
        频率
        50/60  赫兹
        电线长度
        1.6  米
        功率
        65  瓦

      • 重量和尺寸

        产品重量
        7.00  千克
        重量（含包装）
        11.04  千克
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        358 x 253 x 672
        包装尺寸（长 x 宽 x 高）
        463 x 313 x 770  毫米

      • 物流信息

        12NC code
        883407218710
        EAN F-box
        87-1010389292-2

      • 替换

        滤网
        FY4152

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        待机功耗
        < 0.5  瓦
        用户手册
        100%可回收纸

      • 服务

        2 年全球保修

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 这是一次性清洁的理论时间，其计算方法是将 CADR 400 立方米/小时除以房间面积 48 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米。）
          • 由第三方根据 GB/T 18801-2015 测试。
          • 过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
          • 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
          • 活性炭介质测试在第三方实验室进行，结果表明大多数活性炭大小在 1 纳米到 2 纳米之间，活性炭的表面积达 1070m2/g。滤网的活性炭总表面积相当于 1 个足球场大小（根据国际标准足球场尺寸）。
          • 由 GMT 根据 GB21551.3-2010 标准在 30 立方米的房间进行测试，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌。