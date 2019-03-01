高效的去除微粒性能

本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效去除 99.97% 小至 0.003 微米的颗粒物（比 PM2.5 上限值小 800 倍），包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和宠物皮屑*。确保您即使在重度污染的季节也可呼吸到健康的空气。