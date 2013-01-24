智能感应器可检测空气中的细微变化，并自动调节风扇速，确保更出色的清洁性能。
本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效去除 99.97% 小至 0.003 微米的颗粒物（比 PM2.5 上限值小 800 倍），包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和宠物皮屑*。确保您即使在重度污染的季节也可呼吸到健康的空气。
本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效减少有害气体（如甲醛、挥发性有机化合物和异味），同时使其在空气中的含量保持在安全级别*。活性炭纳米级微孔展开吸附表面积相当于 30 个足球场大小，以 CADR 270 立方米/小时实现高效率的总挥发性有机化合物和甲醛净化*，延长使用寿命。
本产品经专门设计，具有敏感的去过敏原模式，可有效检测并减少如花粉等过敏原。经 ECARF（欧洲过敏研究基金会）认证，防过敏。
彩色环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。
在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音地运行来净化空气 - 静音认证标志。
提供 2 种经专门设计的自动模式，可让您根据需要优化空气：自动去污染模式和自动去过敏原模式。为您的家营造安全的港湾。
颗粒物 CADR（洁净空气量）高达 400 立方米/小时，不到 8 分钟可清洁 20 平方米房间中的空气*。
实时 PM2.5 数字显示和室内过敏原指数，使隐形空气质量清晰可见，从而确保您始终轻松掌控一切 - 采用可媲美专业级感应器的 PM2.5 感应器，为您提供室内空气质量的实时反馈。
经典的简约产品设计打造时尚之家，轻松适合任何家居环境内饰风格。保持健康，引领时尚潮流。
性能
功能
设计和外观
技术规格
重量和尺寸
物流信息
替换
原产地
可持续发展
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