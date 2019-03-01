Series 4000 空气净化器
长久保护，持久健康
飞利浦全新空气净化器 4000 系列旨在通过提供高效时尚的解决方案，帮助完善您的家居设计，以减少家中的 PM2.5、有害气体和过敏原。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
让清洁健康的空气装点您的家
- 去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物
- PM2.5 和过敏原显示
- 覆盖范围高达 48 平方米
- 自动和睡眠模式
智能感应
智能感应器可检测空气中的细微变化，并自动调节风扇速，确保更出色的清洁性能。
高效的去除微粒性能
本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效去除 99.97% 小至 0.003 微米的颗粒物（比 PM2.5 上限值小 800 倍），包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和宠物皮屑*。确保您即使在重度污染的季节也可呼吸到健康的空气。
高效去除有害气体的性能
本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效减少有害气体（如甲醛、挥发性有机化合物和异味），同时使其在空气中的含量保持在安全级别*。活性炭纳米级微孔展开吸附表面积相当于 30 个足球场大小，以 CADR 270 立方米/小时实现高效率的总挥发性有机化合物和甲醛净化*，延长使用寿命。
经认证防过敏
本产品经专门设计，具有敏感的去过敏原模式，可有效检测并减少如花粉等过敏原。经 ECARF（欧洲过敏研究基金会）认证，防过敏。
简单的 4 色显示环，易于监测
彩色环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。
静音运行
在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音地运行来净化空气。
智能自动净化
提供 2 种经专门设计的自动模式，可让您根据需要优化空气：自动去污染模式和自动去过敏原模式。为您的家营造安全的港湾。
快速净化效果
颗粒物 CADR（洁净空气量）高达 400 立方米/小时，不到 8 分钟可清洁 20 平方米房间中的空气*。
实时空气质量反馈
实时 PM2.5 数字显示和室内过敏原指数，使隐形空气质量清晰可见，从而确保您始终轻松掌控一切 - 采用可媲美专业级感应器的 PM2.5 感应器，为您提供室内空气质量的实时反馈。
经典的简约产品设计
经典的简约产品设计打造时尚之家，轻松适合任何家居环境内饰风格。保持健康，引领时尚潮流。
技术规格
-
功能
- PM2.5 传感器
-
是
- VitaShield 微护盾
-
是
- AeraSense 灵智感应技术
-
是
- 空气质量反馈
-
数字
- 模式
-
2 种自动模式
- 风扇速度
-
睡眠，1、2，强劲
- 童锁
-
是
- 健康空气智能锁和提醒指示灯
-
是
- 灯光控制
-
开/关
- 马达
-
直流
-
原产地
- 产地
-
中国
-
物流信息
- EAN F-box
-
87-1010389292-2
- 12NC 代码
-
883407218710
-
技术规格
- 功率
-
65
W
- 电线长度
-
1.6
m
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50/60
Hz
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
463 x 313 x 770
mm
- 产品重量
-
7.00
kg
- 产品尺寸（长x宽x高）
-
358 x 253 x 672
- 重量（含包装）
-
11.04
kg
-
设计和外观
- 颜色
-
白色
- 控制面板颜色
-
珍珠白
- 控制面板类型
-
触摸板
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
替换件
- 集成式过滤网
-
FY4152
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 待机功耗
-
< 0.5
W
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
性能
- 房间面积
-
28 - 48
m²
- CADR（颗粒物）
-
标称值400 m³/h，实测值410
m³/h
- CADR（甲醛）
-
标称值270 m³/h，实测值312
m³/h
- 过滤细菌
-
99.9*
%
- 0.3 微米颗粒物去除效果
-
99.97
%
- 细微粒去除
-
小至 3*
nm
- 过滤 H1N1 病毒
-
99.9*
%
- 颗粒物 CCM
-
P4
- 甲醛 CCM
-
F4
- 推荐过滤网使用寿命
-
12
mon
- 声功率
-
34-64
dB(A)
- 这是一次性清洁的理论时间，其计算方法是将 CADR 400 立方米/小时除以房间面积 48 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米。）
- 由第三方根据 GB/T 18801-2015 测试。
- 过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
- 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
- 活性炭介质测试在第三方实验室进行，结果表明大多数活性炭大小在 1 纳米到 2 纳米之间，活性炭的表面积达 1070m2/g。滤网的活性炭总表面积相当于 1 个足球场大小（根据国际标准足球场尺寸）。
- 由 GMT 根据 GB21551.3-2010 标准在 30 立方米的房间进行测试，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌。
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